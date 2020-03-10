5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города

Узнать о культовых личностях Испании и услышать неизведанные факты о важных памятниках Средневековья

Марина
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Марина – ваш гид
Всего в 30 км от столицы находится город, где жил и работал всемирно известный писатель Мигель де Сервантес.

Но это еще не все! Здесь основали один из старейших университетов Европы и собор со статусом, которым обладают лишь два храма в мире.

Об этих и других символах старинной Алькалы — на автомобильной экскурсии из Мадрида.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Las ventas, plaza de toros, Madrid
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У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города

Что вас ожидает

Достояние Старого города
На экскурсии я подробно расскажу о самых значимых этапах, которые прошел город, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы узнаете о древнеримских артефактах, а возле крепостной стены — о периоде мусульманского господства и происхождении названия поселения. Поговорим о христианской реконкисте и присоединении к Кастилии. Также в программе — архиепископский дворец, в котором бывал Христофор Колумб и другие исторические лица; великолепный дворец Ларедо в стиле нео-мудехар; история магистерского собора Алькалы (одного из двух в мире, имеющих такой статус); средневековые церкви и монастыри.

Образовательный и культурный центр с внушительной историей
Алькала-де-Энарес знаменита и тем, что именно здесь построили первый университетский городок, который позже стал образцом для научных центров в странах Запада. На территории Комплутенсе вы узнаете об открытии одного из старейших университетов и главных гуманистических центров Европы. А также услышите об известных личностях, учившихся здесь: представителях испанского Золотого века и политиках, королевских врачах и основателе ордена иезуитов. Отдельно остановимся на этнической стороне жизни Алькалы — я поясню историческое разделение города на три части и расскажу, как взаимодействовали три разных культуры: христианская, исламская и иудейская.

Сервантес — национальный символ и последний романтик Средневековья
Большую часть прогулки посвятим, конечно, великому автору «Дон Кихота», который родился и жил в этом городе. Вы посетите тематический дом-музей, познакомитесь с типичной планировкой кастильского жилища 16 века и рассмотрите памятные предметы быта. Кроме того, я покажу госпиталь, где работал хирургом отец Сервантеса, часовню церкви, в которой крестили писателя, и рыночную площадь, также напоминающую о его жизни. Попутно я расскажу о творческой жизни Мигеля де Сервантеса и причинах успеха легендарного романа, принесшего ему мировую славу.

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Мадрида и после экскурсии отвезу обратно
  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость
  • Экскурсия занимает 3-3.5 часа, включая трансфер и свободное время (30 минут) по желанию
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Las ventas, plaza de toros, Madrid.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина. По образованию я магистр истории и юрист. Живу в Мадриде с 2009 года. Уже более 5 лет работаю в туризме и преподаю историю. Разговариваю на русском, украинском, испанском, польском и английском языках. Буду рада познакомить вас со столицей Испании — Мадридом, а также с такими городами как Толедо, Алькала-де-Энарес, Сеговия, Авила, Аранхуез.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Очень приятный городок. Много исторической информации, которой Марина прекрасно владеет
28 февраля 2020
Господа! Может, как человек то Марина хороший... но вот как гид - твердый ноль! Кроме той информации, что есть на карте - название улицы, площади и т.д. - не рассчитывайте на что то еще...
Никому не рекомендую...((
8 января 2020
Хотелось бы отметить высокий профессионализм гида Марины. Полная информация, интеллигентный стиль общения, учёт потребностей клиентов. Огромное спасибо. В дальнейшем, обязательно обратимся и будем советовать друзьям.
8 января 2020
Мы получили удовольствие от посещения этого чудесного городка и прекрасной экскурсии. Гид встретила нас в Мадриде и привезла обратно в Мадрид на своей машине - это очень удобно. Марина - неторопливый и внимательный рассказчик, любящий историю Испании, успевающий рассказать обо всех деталях и подробностях. Марина умело подстраивается под темперамент и пожелания слушателей, отвечает на все вопросы. Можем рекомендовать.
18 октября 2019
Все было очень здорово. Марина была на высоте. Порекомендую друзьям.

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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Эта экскурсия для тех, кто готовится к первой встрече с Мадридом: я сделаю ее запоминающейся и открою вам главное в испанской столице и о ней. Вы проследите исторический путь Мадрида (степень погружения в тему зависит от вашего интереса) и исследуете must-see места: ансамбли площадей, Королевский дворец и сады Сабатини, собор Альмудена и другие. Попробуете тапас и чуррос, а также получите все «инструкции по применению» Мадрида.

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