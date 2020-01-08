5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всего в 30 км от Мадрида находится Алькала-де-Энарес, город, где жил Мигель де Сервантес. Здесь также основан один из старейших университетов Европы и находится собор с уникальным статусом.На автомобильной экскурсии

из Мадрида вы узнаете о древнеримских артефактах, мусульманском господстве и христианской реконкисте. Посетите архиепископский дворец, дворец Ларедо и магистерский собор. Алькала-де-Энарес также знаменита своим университетским городком, который стал образцом для научных центров Запада. Узнайте о знаменитых личностях, учившихся здесь, и о взаимодействии трех культур: христианской, исламской и иудейской. Большую часть экскурсии посвятим Мигелю де Сервантесу: посетите его дом-музей, госпиталь, где работал его отец, и часовню, где его крестили. Погрузитесь в атмосферу жизни и творчества великого писателя

Описание экскурсии

Достояние Старого города

На экскурсии я подробно расскажу о самых значимых этапах, которые прошел город, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы узнаете о древнеримских артефактах, а возле крепостной стены — о периоде мусульманского господства и происхождении названия поселения. Поговорим о христианской реконкисте и присоединении к Кастилии. Также в программе — архиепископский дворец, в котором бывал Христофор Колумб и другие исторические лица; великолепный дворец Ларедо в стиле нео-мудехар; история магистерского собора Алькалы (одного из двух в мире, имеющих такой статус); средневековые церкви и монастыри.

Образовательный и культурный центр с внушительной историей

Алькала-де-Энарес знаменита и тем, что именно здесь построили первый университетский городок, который позже стал образцом для научных центров в странах Запада. На территории Комплутенсе вы узнаете об открытии одного из старейших университетов и главных гуманистических центров Европы. А также услышите об известных личностях, учившихся здесь: представителях испанского Золотого века и политиках, королевских врачах и основателе ордена иезуитов. Отдельно остановимся на этнической стороне жизни Алькалы — я поясню историческое разделение города на три части и расскажу, как взаимодействовали три разных культуры: христианская, исламская и иудейская.

Сервантес — национальный символ и последний романтик Средневековья

Большую часть прогулки посвятим, конечно, великому автору «Дон Кихота», который родился и жил в этом городе. Вы посетите тематический дом-музей, познакомитесь с типичной планировкой кастильского жилища 16 века и рассмотрите памятные предметы быта. Кроме того, я покажу госпиталь, где работал хирургом отец Сервантеса, часовню церкви, в которой крестили писателя, и рыночную площадь, также напоминающую о его жизни. Попутно я расскажу о творческой жизни Мигеля де Сервантеса и причинах успеха легендарного романа, принесшего ему мировую славу.