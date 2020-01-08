5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Всего в 30 км от Мадрида находится Алькала-де-Энарес, город, где жил Мигель де Сервантес. Здесь также основан один из старейших университетов Европы и находится собор с уникальным статусом.
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из Мадрида вы узнаете о древнеримских артефактах, мусульманском господстве и христианской реконкисте. Посетите архиепископский дворец, дворец Ларедо и магистерский собор.
Алькала-де-Энарес также знаменита своим университетским городком, который стал образцом для научных центров Запада.
Узнайте о знаменитых личностях, учившихся здесь, и о взаимодействии трех культур: христианской, исламской и иудейской.
Большую часть экскурсии посвятим Мигелю де Сервантесу: посетите его дом-музей, госпиталь, где работал его отец, и часовню, где его крестили. Погрузитесь в атмосферу жизни и творчества великого писателя
🏰 Исследуйте архиепископский дворец и дворец Ларедо
⛪️ Откройте магистерский собор Алькалы
🕌 Погрузитесь в многокультурную историю города
Что можно увидеть
Крепостная стена
Архиепископский дворец
Дворец Ларедо
Магистерский собор
Дом-музей Сервантеса
Госпиталь
Часовня церкви
Рыночная площадь
Описание экскурсии
Достояние Старого города
На экскурсии я подробно расскажу о самых значимых этапах, которые прошел город, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы узнаете о древнеримских артефактах, а возле крепостной стены — о периоде мусульманского господства и происхождении названия поселения. Поговорим о христианской реконкисте и присоединении к Кастилии. Также в программе — архиепископский дворец, в котором бывал Христофор Колумб и другие исторические лица; великолепный дворец Ларедо в стиле нео-мудехар; история магистерского собора Алькалы (одного из двух в мире, имеющих такой статус); средневековые церкви и монастыри.
Образовательный и культурный центр с внушительной историей
Алькала-де-Энарес знаменита и тем, что именно здесь построили первый университетский городок, который позже стал образцом для научных центров в странах Запада. На территории Комплутенсе вы узнаете об открытии одного из старейших университетов и главных гуманистических центров Европы. А также услышите об известных личностях, учившихся здесь: представителях испанского Золотого века и политиках, королевских врачах и основателе ордена иезуитов. Отдельно остановимся на этнической стороне жизни Алькалы — я поясню историческое разделение города на три части и расскажу, как взаимодействовали три разных культуры: христианская, исламская и иудейская.
Сервантес — национальный символ и последний романтик Средневековья
Большую часть прогулки посвятим, конечно, великому автору «Дон Кихота», который родился и жил в этом городе. Вы посетите тематический дом-музей, познакомитесь с типичной планировкой кастильского жилища 16 века и рассмотрите памятные предметы быта. Кроме того, я покажу госпиталь, где работал хирургом отец Сервантеса, часовню церкви, в которой крестили писателя, и рыночную площадь, также напоминающую о его жизни. Попутно я расскажу о творческой жизни Мигеля де Сервантеса и причинах успеха легендарного романа, принесшего ему мировую славу.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провела экскурсии для 233 туристов
Меня зовут Марина. По образованию я магистр истории и юрист. Живу в Мадриде с 2009 года. Уже более 5 лет работаю в туризме и преподаю историю. Разговариваю на русском, украинском, испанском, польском и английском языках.
Буду рада познакомить вас со столицей Испании — Мадридом, а также с такими городами как Толедо, Алькала-де-Энарес, Сеговия, Авила, Аранхуез.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Л
Леонид
Мы получили удовольствие от посещения этого чудесного городка и прекрасной экскурсии. Гид встретила нас в Мадриде и привезла обратно в Мадрид на своей машине - это очень удобно. Марина - неторопливый и внимательный рассказчик, любящий историю Испании, успевающий рассказать обо всех деталях и подробностях. Марина умело подстраивается под темперамент и пожелания слушателей, отвечает на все вопросы. Можем рекомендовать.
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М
Михаил
Хотелось бы отметить высокий профессионализм гида Марины. Полная информация, интеллигентный стиль общения, учёт потребностей клиентов. Огромное спасибо. В дальнейшем, обязательно обратимся и будем советовать друзьям.
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Яна
Очень интересная экскурсия и милый приятный городок, в котором гораздо больше старинных зданий чем в Мадриде
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Margarita
Очень приятный городок. Много исторической информации, которой Марина прекрасно владеет
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А
Алекс
Все было очень здорово. Марина была на высоте. Порекомендую друзьям.
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А
Александр
Все прошло замечательно, наилучшие рекомендации!
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