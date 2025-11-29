Описание экскурсииСаламанка — воплощение изящества Мадрида. Здесь до сих пор живут старинные семейные кланы, держатели крупных бизнесов. Вы погрузитесь в мир роскоши, успеха и престижа. Осмотрите дворцы и особняки. Погуляете по «Золотой миле» и отведаете особенные десерты в местной кондитерской. Услышите интересную историю парка Буэн-Ретиро. Поговорим и о творчестве Гойи и Лорки, а ещё о том, как связаны испанская буржуазия и арабский мир.
- Дворцы Сибелес и маркиза Саламанского
- Прогулка начнётся около нынешней мэрии - дворца Сибелес. Трудно поверить, но когда-то это был главный почтамт и телеграф! Вы познакомитесь с историей здания. А затем мы подойдём ко дворцу отца-основателя района, который добился расположения короля и получил займ на строительство новой части Мадрида. О себе он тоже не забыл - и сегодня мы можем полюбоваться его старинным особняком (внутрь попасть нельзя, к сожалению)
- Площадь Колумба
- Далее маршрут выведет нас на площадь, с которой и начинается Саламанка. Вы услышите о знаменитом мореплавателе и выясните, почему именно испанская корона проспонсировала его экспедиции, хотя он был итальянским подданным. А также раскроете символику четырёх камней на площади
- «Золотая миля» Мадрида
- После мы погуляем по самой дорогой улице Серрано с элитной недвижимостью и люксовыми бутиками. Здесь хорошо видно, как причудливо в Саламанке переплетаются история и современная роскошная жизнь. Эта часть города славится своими кафе и ресторанами. Я предложу заглянуть в одну замечательную кондитерскую, где продают особенные десерты, приготовленные по рецептам из детства владелицы заведения
- Несколько слов о Франсиско Гойе и Федерико Гарсии Лорке
- На улице Гойи, возле бюста художника вы услышите яркие моменты из его биографии. На планшете я покажу его портреты и наиболее выдающиеся работы. А через дорогу вы увидите красивое здание - бывшее общежитие, где одновременно жили Лорка, Дали и Буньюэль - звёзды испанской литературы, живописи и кинематографа. Я прочитаю вам самые глубокие, на мой взгляд, строки Федерико Гарсии Лорки
- Неомудехар и «Арабский дом»
- Вы полюбуетесь элементами новоарабского стиля в местной архитектуре и дойдёте до культурного центра - островка испано-арабской культуры. Здесь расположен потрясающий бесплатный музей арабского быта. Если он будет работать (иногда здание закрывают для мероприятий), мы зайдём внутрь
- Парк Буэн-Ретиро
- Завершится экскурсия в местном Central Park с интересной историей создания. Я покажу старинные гравюры и расскажу о загородной королевской резиденции 16-17 веков - Palacio del Buen Retiro. К сожалению, дворец был разрушен из-за вторжения Наполеона. Также вы услышите необычный факт о парке и прогуляетесь до Большого пруда с лодочками
- Обязательных дополнительных расходов нет, только опциональные траты на кофе и десерты в кондитерской/nЭкскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Площадь Сибелес, муниципалитет Мадрид
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
