Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мадрид - самый необычный, противоречивый, но при этом - самый прекрасный город Испании. Тут всего много.



Много церквей, много музеев, бесчисленные галереи и выставки современного искусства ― все это Мадрид. А еще в Мадриде много тайн и легенд.



Предлагаю вам экскурсию, на которой мы не только прогуляемся по Королевскому Мадриду, но и посетим Королевский дворец - жемчужину Мадрида и всей Испании.

Иван Ваш гид в Мадриде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности €195 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии Вас ждет Королевский Мадрид. Наверное, одна из самых интереснейших экскурсий по испанской столице — это экскурсия по Старому городу. Впрочем, старые города Европы всегда очень красивы и загадочны, но исторический центр современного Мадрида — особенный. Нельзя сказать, что сохранившийся Старый город занимает большую площадь: всего лишь несколько кварталов с очаровательными небольшими средневековыми площадями. Начнем наше путешествие на знаменитой площади Пуэрта дель Соль. Пройдемся по старым улочкам Мадрида. Откроем тайны самых старых и знаменитых площадей города. Вы совершите прогулку по оживленной улице Бальен и … Конечно, посетим Королевский Дворец - жемчужину Мадрида и всей Испании. Приезжайте, будет интересно!

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату