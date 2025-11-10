Мадрид - самый необычный, противоречивый, но при этом - самый прекрасный город Испании. Тут всего много.
Много церквей, много музеев, бесчисленные галереи и выставки современного искусства ― все это Мадрид. А еще в Мадриде много тайн и легенд.
Предлагаю вам экскурсию, на которой мы не только прогуляемся по Королевскому Мадриду, но и посетим Королевский дворец - жемчужину Мадрида и всей Испании.
Описание экскурсииВас ждет Королевский Мадрид. Наверное, одна из самых интереснейших экскурсий по испанской столице — это экскурсия по Старому городу. Впрочем, старые города Европы всегда очень красивы и загадочны, но исторический центр современного Мадрида — особенный. Нельзя сказать, что сохранившийся Старый город занимает большую площадь: всего лишь несколько кварталов с очаровательными небольшими средневековыми площадями. Начнем наше путешествие на знаменитой площади Пуэрта дель Соль. Пройдемся по старым улочкам Мадрида. Откроем тайны самых старых и знаменитых площадей города. Вы совершите прогулку по оживленной улице Бальен и … Конечно, посетим Королевский Дворец - жемчужину Мадрида и всей Испании. Приезжайте, будет интересно!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плошадь Пуэрта дель Соль
- Пласа Майор
- Ресторан «Ботин»
- Рынок Сан Мигель
- Пласа ла Вилья
- Башня Луханес
- Дворец Каса де Сиснерос
- Дворец Уседа
- Собор Нуэстра Сеньора де ла Альмудена
- Площадь Орьенте (Восточная площадь)
- Королевский дворец (посещение)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Королевский дворец.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пуэрта дель Соль
Завершение: Площадь Орьенте
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
