Дарья Отличная экскурсия!

Е Елена



Всегда думала, читать дальше что для гида самое главное - образование и хорошая память. Сегодня поняла, что этого мало. Нужна любовь к людям, эмпатия и интеллигентность. У Юлии эти качества развиты на 10 из 10.



Всем очень рекомендую! Это был Мадрид, которого я без Юли никогда бы не увидела, не узнала и не смогла бы так полюбить. Маршрут оценила! Особенно в сложных условиях велопробега и перекрытого города.Всегда думала,

В Виктория Добрый день.

Были на обзорной индивидуальной экскурсии с Юлией.

Юлия рассказывает очень интересные факты про Мадрид. Очень позитивная и отзывчивая Юлия. Рекомендуем🙏

Анастасия Мы с мужем отлично провели время и узнали много интересного о городе. Тем же вечером на ужине с испанцами уже рассказывали им интересные детали, которых они и не знали) Я бы смело рекомендовала экскурсию своим знакомым! Спасибо Юлии, достойно!

Евгения Юля - очень энергичный и интересный рассказчик. Было много информации, мы много гуляли, по пути еще и купили сладкие сувениры домой. Мы проездом 1 день в Мадриде и хотелось составить представление о городе. Благодаря Юле первое знакомство произошло, будем исследовать дальше) Спасибо!

Юля спасибо огромное Юле за экскурсию, было интересно, не скучно, вкусно, обязательно повторим с Юлей другой маршрут, когда приедем еще раз в Мадрид