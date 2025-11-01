Мои заказы

Погружение в Мадрид

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
Экскурсия по Мадриду предлагает погружение в атмосферу столицы Испании. Тур начинается с Дворца старой почты и продолжается через Главный банк страны и модные улицы.

Путешественники посетят португальский уголок, увидят роскошные дома и побывают на площади Puerta del Sol.

Дегустация сладостей и ликёра, прогулка по рынку и улочкам Старого города, а также визит в Королевский собор и дворец делают этот тур незабываемым
5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические здания
  • 🍬 Дегустация сладостей
  • 🍷 Уникальный ликёр
  • 🛍️ Модные магазины
  • ⛪ Королевский собор
  • 🎭 Оперный театр
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Дворец старой почты
  • Главный банк страны
  • Главная улица столицы
  • Площадь Puerta del Sol
  • Нулевой километр
  • Королевский собор
  • Королевский дворец

Описание экскурсии

  • Дворец cтарой почты: начнём наше путешествие с элегантного здания, которое когда-то служило почтовым отделением
  • Главный банк страны
  • Главная улица столицы — здесь, как и положено, сосредоточены самые модные магазины, рестораны и отели
  • Тайный уголок португальской культуры: отправимся в небольшой квартал, где сохранилась атмосфера Португалии
  • Самый роскошный дом в Мадриде
  • Площадь всех дорог — Puerta del Sol: побываем в точке, где сходятся все дороги, увидим знаменитые часы, которые отсчитывают время для всей Испании, и почувствуем пульс города
  • Нулевой километр: найдём географический центр Испании и загадаем желание
  • Дегустация местных сладостей: побалуем себя традиционными испанскими десертами
  • Главная площадь города
  • Старинный ресторан — он открыл свои двери ещё в 18 веке
  • Местный ликёр из редких ягод: попробуем уникальный напиток, который производится только в этом регионе. Этот ликёр станет отличным сувениром
  • Местный рынок еды: если и пробовать тапас, то здесь
  • Улочки Старого города: прочувствуем атмосферу Средневековья
  • Королевский собор
  • Королевский дворец и оперный театр

Организационные детали

Дегустации оплачиваются отдельно.

Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Дарья
Дарья
1 ноя 2025
Отличная экскурсия!
Е
Елена
14 сен 2025
Это был Мадрид, которого я без Юли никогда бы не увидела, не узнала и не смогла бы так полюбить. Маршрут оценила! Особенно в сложных условиях велопробега и перекрытого города.

Всегда думала,
что для гида самое главное - образование и хорошая память. Сегодня поняла, что этого мало. Нужна любовь к людям, эмпатия и интеллигентность. У Юлии эти качества развиты на 10 из 10.

Всем очень рекомендую!

В
Виктория
9 авг 2025
Добрый день.
Были на обзорной индивидуальной экскурсии с Юлией.
Юлия рассказывает очень интересные факты про Мадрид. Очень позитивная и отзывчивая Юлия. Рекомендуем🙏
Анастасия
Анастасия
17 июл 2025
Мы с мужем отлично провели время и узнали много интересного о городе. Тем же вечером на ужине с испанцами уже рассказывали им интересные детали, которых они и не знали) Я бы смело рекомендовала экскурсию своим знакомым! Спасибо Юлии, достойно!
Евгения
Евгения
13 мая 2025
Юля - очень энергичный и интересный рассказчик. Было много информации, мы много гуляли, по пути еще и купили сладкие сувениры домой. Мы проездом 1 день в Мадриде и хотелось составить представление о городе. Благодаря Юле первое знакомство произошло, будем исследовать дальше) Спасибо!
Юля
Юля
2 мая 2025
спасибо огромное Юле за экскурсию, было интересно, не скучно, вкусно, обязательно повторим с Юлей другой маршрут, когда приедем еще раз в Мадрид
Е
Елена
1 мая 2025
Лучший гид! Провела по самым интересным местам! Юля прям от души все показывала и рассказывала мы влюблены в Мадрид и ее советовать будем всем знакомым! Обязательно посетите с ней экскурсию! И вы точно останетесь довольны!

