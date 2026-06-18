194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите увидеть Мадрид глазами местных жителей? "Мадрид как он есть" - это не просто экскурсия, это путешествие в сердце испанской столицы.Вместе с опытным гидом вы пройдете по историческим местам, узнаете,

почему собор Альмудена вызывает столько споров среди мадридцев, и откроете для себя истинное значение символа города - земляничного дерева. Вы отведаете лучший горячий шоколад не в туристических заведениях, а там, где его выбирают сами мадридецы, и попробуете "канью" - любимый аперитив местных жителей. Все это и многое другое ждет вас в увлекательной трехчасовой прогулке по Мадриду. Подарите себе возможность увидеть город под иным углом, и вы узнаете, как живет настоящий Мадрид, его традиции и современная жизнь

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мадрид без путеводителей

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Мадрида, но пройдете к ним окольными путями, открывая для себя внутреннюю жизнь города, его спокойные уголки и приятные места. Я расскажу вам, почему мадридцы называют собор Альмудены самым уродливым зданием города. Почему земляничное дерево – главный символ города – не имеет отношения ни к землянике, ни к дереву, ни даже к Мадриду. Открою секрет, с какой королевой связано знаменитое выражение «тайны мадридского двора». И конечно, расскажу вам об истории и легендах столицы, о ee известных обитателях и переплетениях их судеб…

Любимые заведения мадридцев

Я познакомлю вас с излюбленными местечками жителей города, о которых не ведают туристы. Вы узнаете, что самый вкусный горячий шоколад можно отведать отнюдь не в знаменитом «Сан Хинесе», а в неприметной шоколаднице по соседству. Научитесь отличать чуррос от поррос и поможете мадридцам решить спор, что из них вкуснее. А еще мы зайдем в один из популярных баров и, как настоящие испанцы, попробуем «канью» – стаканчик местного пива, который считается любимым аперитивом мадридцев.

За три часа нашей прогулки вы увидите Мадрид глазами его жителей и удивитесь, насколько поверхностное видение города из путеводителей отличается от яркой действительности!

Организационные детали

Отдельно от экскурсии оплачивается дегустация местного пива в мадридском баре – 1 евро за канью.