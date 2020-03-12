194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя

Оксана
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Оксана – ваш гид
Я покажу вам основные достопримечательности Мадрида, однако расскажу о них так, как это сделал бы сам мадридец: с любовью, но и не скрывая недостатков.

Вы узнаете, какие секреты прячутся за величественными фасадами, где отведать лучший шоколад в городе, а затем попробуете «канью» – излюбленный аперитив местных жителей!
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Пуэрта-дель-Соль
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У этой экскурсии194 отзыва
4.92
Мадрид как он есть
Мадрид как он есть

Что вас ожидает

Мадрид без путеводителей
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Мадрида, но пройдете к ним окольными путями, открывая для себя внутреннюю жизнь города, его спокойные уголки и приятные места. Я расскажу вам, почему мадридцы называют собор Альмудены самым уродливым зданием города. Почему земляничное дерево – главный символ города – не имеет отношения ни к землянике, ни к дереву, ни даже к Мадриду. Открою секрет, с какой королевой связано знаменитое выражение «тайны мадридского двора». И конечно, расскажу вам об истории и легендах столицы, о ee известных обитателях и переплетениях их судеб…

Любимые заведения мадридцев
Я познакомлю вас с излюбленными местечками жителей города, о которых не ведают туристы. Вы узнаете, что самый вкусный горячий шоколад можно отведать отнюдь не в знаменитом «Сан Хинесе», а в неприметной шоколаднице по соседству. Научитесь отличать чуррос от поррос и поможете мадридцам решить спор, что из них вкуснее. А еще мы зайдем в один из популярных баров и, как настоящие испанцы, попробуем «канью» – стаканчик местного пива, который считается любимым аперитивом мадридцев.

За три часа нашей прогулки вы увидите Мадрид глазами его жителей и удивитесь, насколько поверхностное видение города из путеводителей отличается от яркой действительности!

Организационные детали

Отдельно от экскурсии оплачивается дегустация местного пива в мадридском баре – 1 евро за канью.

Мадрид как он есть
Мадрид как он есть
Мадрид как он есть
Мадрид как он есть
Мадрид как он есть

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Пуэрта-дель-Соль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Я профессиональный переводчик, преподаватель и, в свободное время, гид. Живу в Испании уже 13 лет, замужем за коренным мадридцем, так что самые интересные истории узнаю, что называется, из первых уст. Свободно владею испанским языком, что позволяет мне максимально использовать все источники информации, а также лучше понимать культуру страны. Не люблю стереотипов и предвзятого отношения и очень надеюсь, что мои экскурсии помогают людям узнать не только Мадрид, но и его жителей.
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194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Пишу сразу после экскурсии. Что б не остыли впечатления. Оксана, Вы нам так помогли, столько рассказали и показали. Советую всем посетить Вашу экскурсию. Мы решили ее сделать индивидуальной, для нас двоих. Мадрид с его улочками, историей и вкусностями. Очень понравилось. Не заметили как прошли эти три часа. Вам успехов и всем к Оксане😊
11 марта 2020
Очень интересная экскурсия. Как раз то, что надо для первого приезда в Мадрид! К основным достопримечательностям Оксана добавила маленькие нюансы, которые мог показать только местный житель. После прогулки по центру Оксана порекомендовала отличные рестораны в центре со вкусной и не дорогой едой. Спасибо большое за замечательный день в Мадриде!
9 марта 2020
Экскурсия - пушка! Всем рекомендую! Надеюсь с Оксаной мы ещё не раз встретимся!
8 марта 2020
👍👍👍
4 марта 2020
Оксана замечательно провела экскурсию, увлекательно и непринужденно, не заметили, как пролетело время. Ответила на все вопросы, помогла сориентироваться в Мадриде, так как мы первый раз в Мадриде, подсказала какие интересные места посетить и как туда доехать. Большое спасибо Оксане! Всем ее рекомендуем!
23 февраля 2020
Оксана прекрасный экскурсовод, 3 часа пролетели как одна минута, мы получили огромное удовольствие, прогулявшись по основным достопримечательностям и не туристическим местам. Оксана помогала нам советами и до и после экскурсии. Большое спасибо за незабываемые впечатления. Рекомендуем Оксану всем путешественникам!
20 февраля 2020
Волшебный город, прекрасная погода и конечно интересный, познавательный рассказ экскурсовода. Это впечатления, которые остались от Мадрида. Спасибо большое Оксане за чудесную прогулку и интересный рассказ о красивейшем городе Европы. Буду обязательно рекомендовать друзьям.
14 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Оксана прекрасно ее провела. Спасибо
12 февраля 2020
Одна из лучших экскурсий!
10 февраля 2020
Мы были в Мадриде впервые, и эта экскурсия подошла нам как нельзя лучше для первого знакомства.
За 3 часа мы прошли по многим достопримечательным местам старого Мадрида, и всегда рассказ Оксаны был интересен и профессионален. Оксана рассказывала о Мадриде через детали, которых мы не знали до этого. Было интересно и познавательно.
Оксана отличный рассказчик, с ней приятно общаться.Большое спасибо за экскурсию.
Ещё 184 отзыва

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