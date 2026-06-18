194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вместе с опытным гидом вы пройдете по историческим местам, узнаете,
6 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Узнайте секреты Мадрида
- 🍫 Попробуйте лучший шоколад
- 🍺 Оцените местное пиво
- 🏛 Откройте необычные маршруты
- 👑 Погрузитесь в историю и легенды
- 🍴 Посетите любимые заведения мадридцев
Что можно увидеть
- Собор Альмудены
- Земляничное дерево
Описание экскурсии
Мадрид без путеводителей
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Мадрида, но пройдете к ним окольными путями, открывая для себя внутреннюю жизнь города, его спокойные уголки и приятные места. Я расскажу вам, почему мадридцы называют собор Альмудены самым уродливым зданием города. Почему земляничное дерево – главный символ города – не имеет отношения ни к землянике, ни к дереву, ни даже к Мадриду. Открою секрет, с какой королевой связано знаменитое выражение «тайны мадридского двора». И конечно, расскажу вам об истории и легендах столицы, о ee известных обитателях и переплетениях их судеб…
Любимые заведения мадридцев
Я познакомлю вас с излюбленными местечками жителей города, о которых не ведают туристы. Вы узнаете, что самый вкусный горячий шоколад можно отведать отнюдь не в знаменитом «Сан Хинесе», а в неприметной шоколаднице по соседству. Научитесь отличать чуррос от поррос и поможете мадридцам решить спор, что из них вкуснее. А еще мы зайдем в один из популярных баров и, как настоящие испанцы, попробуем «канью» – стаканчик местного пива, который считается любимым аперитивом мадридцев.
За три часа нашей прогулки вы увидите Мадрид глазами его жителей и удивитесь, насколько поверхностное видение города из путеводителей отличается от яркой действительности!
Организационные детали
Отдельно от экскурсии оплачивается дегустация местного пива в мадридском баре – 1 евро за канью.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Очень
🇪🇸Это была замечательная экскурсия и 3 часа пролетели как одно мгновенье!
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