194 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Мадрид как он есть

Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Хотите увидеть Мадрид глазами местных жителей? "Мадрид как он есть" - это не просто экскурсия, это путешествие в сердце испанской столицы.

Вместе с опытным гидом вы пройдете по историческим местам, узнаете,
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почему собор Альмудена вызывает столько споров среди мадридцев, и откроете для себя истинное значение символа города - земляничного дерева.

Вы отведаете лучший горячий шоколад не в туристических заведениях, а там, где его выбирают сами мадридецы, и попробуете "канью" - любимый аперитив местных жителей. Все это и многое другое ждет вас в увлекательной трехчасовой прогулке по Мадриду.

Подарите себе возможность увидеть город под иным углом, и вы узнаете, как живет настоящий Мадрид, его традиции и современная жизнь

5
314 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Узнайте секреты Мадрида
  • 🍫 Попробуйте лучший шоколад
  • 🍺 Оцените местное пиво
  • 🏛 Откройте необычные маршруты
  • 👑 Погрузитесь в историю и легенды
  • 🍴 Посетите любимые заведения мадридцев
Мадрид как он есть
Мадрид как он есть
Мадрид как он есть

Что можно увидеть

  • Собор Альмудены
  • Земляничное дерево

Описание экскурсии

Мадрид без путеводителей

Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Мадрида, но пройдете к ним окольными путями, открывая для себя внутреннюю жизнь города, его спокойные уголки и приятные места. Я расскажу вам, почему мадридцы называют собор Альмудены самым уродливым зданием города. Почему земляничное дерево – главный символ города – не имеет отношения ни к землянике, ни к дереву, ни даже к Мадриду. Открою секрет, с какой королевой связано знаменитое выражение «тайны мадридского двора». И конечно, расскажу вам об истории и легендах столицы, о ee известных обитателях и переплетениях их судеб…

Любимые заведения мадридцев

Я познакомлю вас с излюбленными местечками жителей города, о которых не ведают туристы. Вы узнаете, что самый вкусный горячий шоколад можно отведать отнюдь не в знаменитом «Сан Хинесе», а в неприметной шоколаднице по соседству. Научитесь отличать чуррос от поррос и поможете мадридцам решить спор, что из них вкуснее. А еще мы зайдем в один из популярных баров и, как настоящие испанцы, попробуем «канью» – стаканчик местного пива, который считается любимым аперитивом мадридцев.

За три часа нашей прогулки вы увидите Мадрид глазами его жителей и удивитесь, насколько поверхностное видение города из путеводителей отличается от яркой действительности!

Организационные детали

Отдельно от экскурсии оплачивается дегустация местного пива в мадридском баре – 1 евро за канью.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Пуэрта-дель-Соль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3830 туристов
Я профессиональный преподаватель, переводчик и гид. В Испанию переехала из Москвы в 2005 году. Обожаю историю и живопись, поэтому недавно получила диплом искусствоведа, а сейчас учусь в магистратуре при Академии
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художеств — альма-матер Гойи, Пикассо и Дали. Замужем за коренным мадридцем, мама двоих замечательных сыновей. Вижу Мадрид не глазами туриста, а изнутри — как живой и настоящий город. На экскурсиях люблю показывать его разным: парадным и повседневным, шумным и уютным. А об искусстве стараюсь рассказывать легко и понятно, обращая внимание на детали, ведь именно в них чаще всего скрывается самое интересное. Постоянно путешествую, учусь и открываю для себя что-то новое, и с удовольствием делюсь этим с гостями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 314 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
300
4
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Вероника
Оксана потрясающие гид со знаниями Всех тонкостей этой страны. Рассказала и показала Мадрид и его достопримечательности с очень интересными фактами Экскурсия прошла легко непринуждённо и с интересом. Рекомендуем Оксана спасибо вам отдельно
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С
отличное знакомство с городом получилось в том числе и из-за нашего гида - Оксаны. очень рекомендуем.
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Светлана
С этой экскурсии началось наше с сыном (11 лет) знакомство с прекрасным Мадридом, и так хочется всё это повторить и продолжить открывать для себя Мадрид с таким необыкновенным рассказчиком Оксаной!
Очень
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рада, что благодаря отзывам на трипстере (спасибо всем, кто их писал!) нашла Оксану, и мы провели с ней две незабываемых встречи (вторая - музей Прадо).
Как это ценно встретить на своём пути такого человека - образованного, тактичного, вдохновенного, тонко чувствующего мир искусства, литературы, истории, и так много и разносторонне знающего о нём.
Оксана так профессионально, не шаблонно, с душой, с любовью к городу и с уважением к его истории и судьбе, подаёт материал, что просто невозможно остаться к этому равнодушным, не проникнуться и не заинтересоваться. Маршрут составлен прекрасно, было очень интересно, многогранно, на каждом шагу слушали "открыв рот".
Моё искреннее восхищение уровню эрудиции, которым обладает Оксана, это что-то невероятное.
Общаться с Оксаной было очень приятно и комфортно, энергетически наполняюще. Помимо фактов об истории и искусстве, я, конечно же, задала Оксане множество вопросов про жизнь обычных мадридцев, про быт и другие сферы жизни горожан:-)
Очень интересно узнавать такие моменты, большое спасибо Оксане и за это!
От души благодарю Оксану за великолепную экскурсию и очень рекомендую!

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M
Одна из лучших моих экскурсий на трипстере. Время с Оксаной прошло незаметно. Чистое удовольствие.
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A
Оксана - чудесный гид. С ней было интересно, непринужденно. Время пролетело незаметно. Было много интересной информации, но нисколько не похоже на урок истории. Gracias!
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Айбол
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
🇪🇸Это была замечательная экскурсия и 3 часа пролетели как одно мгновенье!
🇪🇸Сказать,
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что наш экскурсовод Оксана - отличный гид - это значит ничего не сказать!
🇪🇸Она просто супер-гид и прекрасная женщина! Хочется добавить - красавица, спортсменка, комсомолка! (Это из фильма 😉)!
🇪🇸Выбирайте эту экскурсию и вы узнаете много о достопримечательностях Мадрида, о его королях и королевах и много других интересных событий!
🇪🇸Мы увидели самый старый ресторан в мире (1725) и самую старую парикмахерскую! И узнали о так называемом в народе «Мосте самоубийц»!
🇪🇸Эта экскурсия станет отличным началом вашего путешествия по Испании!
🇪🇸Впереди сегодня музей Прадо и следующие прогулки по столице Испании!
🇪🇸Кстати, вчера мы прошли 24875 шагов на одном дыхании!
🇪🇸Спасибо большое нашему гиду Оксане и всей команде Tripster! ✊✊✊ 🇪🇸До новых встреч! 🤩🤩🤩

Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!+2
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»!
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