Пешеходная экскурсия по Мадриду на 4 часа

Прогуляйтесь по историческим районам Мадрида, открывая для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища столицы Испании за 4 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мадриду предлагает уникальную возможность познакомиться с двумя важными эпохами в истории города: Бурбоны и Габсбурги. За 4 часа можно увидеть главные достопримечательности, находящиеся в пешеходной доступности. Это идеальный способ провести время в столице Испании, наслаждаясь атмосферой и архитектурой. Подходит для всех, кто хочет глубже понять культуру и историю Мадрида
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Бурбонов и Габсбургов
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим районам
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🕰️ Погружение в атмосферу Мадрида
  • 👥 Индивидуальный подход к каждому
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Мадрид Бурбонов
  • Мадрид Габсбургов

Описание экскурсии

Экскурсия по Мадриду

Планируете провести незабываемые четыре часа в сердце столицы Испании? Эта пешеходная экскурсия по Мадриду открывает перед вами удивительный мир красоты и истории. Мы познакомим вас с двумя знаковыми районами: Мадридом Бурбонов и Мадридом Габсбургов.

Что вас ждет?

  • Визит к знаменитым памятникам архитектуры.
  • Прогулка по уютным улочкам с богатой историей.
  • Уникальные возможности для фотографий.
  • Захватывающие истории о культуре и жизни города.

Основные достопримечательности

Во время экскурсии вы увидите:

  1. Королевский дворец - символ величия испанской монархии.
  2. Площадь Майор - сердце социализации мадридцев.
  3. Церковь Святого Франциска Великого - прекрасный образец религиозной архитектуры.
  4. Улица Гран Виа - яркий пример современных shopping и развлечений.

Преимущества экскурсии

Эта пешая экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет

  • Знать больше о местной культуре и традициях.
  • Увидеть самые посещаемые достопримечательности города.
  • Насладиться атмосферой Мадрида на ногах.

Не упустите возможность провести время в этом прекрасном городе! Откройте для себя Мадрид с интересной стороны и получайте удовольствие от насыщенной экскурсии.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Достопримечательности:
  • Пуэрта-дель-Соль
  • Площадь Пласа-Майор
  • Рынок сан Мигель
  • Муниципальная площадь
  • Собор Альмудена
  • Королевский дворец в Мадриде
  • Королевский Оперный Театр
  • Сады Сабатини
  • Улица Ареналь
  • Площадь Нептуна
  • Улица Алкала
  • Улица Гран Виа (по желанию)
  • Дворец и площадь Сибелиус
  • Ворота Алкала
  • Королевский Парк Ретиро
  • Музей военно-морского флота
  • Дворец Буэнависта
  • Главный банк Испании
  • Музей Тиссен
  • Площадь Преданности
  • Церковь Сан Херонимо Эль Реаль
  • Часовня Сан Антонио де ла Флорида расписанная фресками Гойи, там же и похоронен художник (по желанию и зависит от времени)
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Paseo del Prado, s/n, 28014 Madrid
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
N
Nushaba
15 сен 2025
Огромная благодарность Инге за интереснейшую прогулку по Мадриду.
Получила колоссальное удовольствие не только от города, истории, мельчайших подробностей, но и от личного общения с гидом! Совершенно неожиданно повстречалась конная процессия королевской гвардии, с амуницией, каретой…. это добавило эмоций и, без того интересной, прогулке! 😊 Однозначно буду рекомендовать друзьям! 😊💐

