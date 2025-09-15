Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мадриду предлагает уникальную возможность познакомиться с двумя важными эпохами в истории города: Бурбоны и Габсбурги. За 4 часа можно увидеть главные достопримечательности, находящиеся в пешеходной доступности. Это идеальный способ провести время в столице Испании, наслаждаясь атмосферой и архитектурой. Подходит для всех, кто хочет глубже понять культуру и историю Мадрида
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю Бурбонов и Габсбургов
- 🚶♂️ Прогулка по историческим районам
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🕰️ Погружение в атмосферу Мадрида
- 👥 Индивидуальный подход к каждому
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Мадрид Бурбонов
- Мадрид Габсбургов
Описание экскурсии
Экскурсия по Мадриду
Планируете провести незабываемые четыре часа в сердце столицы Испании? Эта пешеходная экскурсия по Мадриду открывает перед вами удивительный мир красоты и истории. Мы познакомим вас с двумя знаковыми районами: Мадридом Бурбонов и Мадридом Габсбургов.
Что вас ждет?
- Визит к знаменитым памятникам архитектуры.
- Прогулка по уютным улочкам с богатой историей.
- Уникальные возможности для фотографий.
- Захватывающие истории о культуре и жизни города.
Основные достопримечательности
Во время экскурсии вы увидите:
- Королевский дворец - символ величия испанской монархии.
- Площадь Майор - сердце социализации мадридцев.
- Церковь Святого Франциска Великого - прекрасный образец религиозной архитектуры.
- Улица Гран Виа - яркий пример современных shopping и развлечений.
Преимущества экскурсии
Эта пешая экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет
- Знать больше о местной культуре и традициях.
- Увидеть самые посещаемые достопримечательности города.
- Насладиться атмосферой Мадрида на ногах.
Не упустите возможность провести время в этом прекрасном городе! Откройте для себя Мадрид с интересной стороны и получайте удовольствие от насыщенной экскурсии.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности:
- Пуэрта-дель-Соль
- Площадь Пласа-Майор
- Рынок сан Мигель
- Муниципальная площадь
- Собор Альмудена
- Королевский дворец в Мадриде
- Королевский Оперный Театр
- Сады Сабатини
- Улица Ареналь
- Площадь Нептуна
- Улица Алкала
- Улица Гран Виа (по желанию)
- Дворец и площадь Сибелиус
- Ворота Алкала
- Королевский Парк Ретиро
- Музей военно-морского флота
- Дворец Буэнависта
- Главный банк Испании
- Музей Тиссен
- Площадь Преданности
- Церковь Сан Херонимо Эль Реаль
- Часовня Сан Антонио де ла Флорида расписанная фресками Гойи, там же и похоронен художник (по желанию и зависит от времени)
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Paseo del Prado, s/n, 28014 Madrid
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nushaba
15 сен 2025
Огромная благодарность Инге за интереснейшую прогулку по Мадриду.
Получила колоссальное удовольствие не только от города, истории, мельчайших подробностей, но и от личного общения с гидом! Совершенно неожиданно повстречалась конная процессия королевской гвардии, с амуницией, каретой…. это добавило эмоций и, без того интересной, прогулке! 😊 Однозначно буду рекомендовать друзьям! 😊💐
Получила колоссальное удовольствие не только от города, истории, мельчайших подробностей, но и от личного общения с гидом! Совершенно неожиданно повстречалась конная процессия королевской гвардии, с амуницией, каретой…. это добавило эмоций и, без того интересной, прогулке! 😊 Однозначно буду рекомендовать друзьям! 😊💐
Похожие экскурсии из Мадрида
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная прогулка по Мадриду
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по историческому центру Мадрида, где дворцы и площади оживают, а традиционные сладости радуют вкус
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:30
€160 за всё до 4 чел.