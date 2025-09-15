Индивидуальная пешеходная экскурсия по Мадриду предлагает уникальную возможность познакомиться с двумя важными эпохами в истории города: Бурбоны и Габсбурги. За 4 часа можно увидеть главные достопримечательности, находящиеся в пешеходной доступности. Это идеальный способ провести время в столице Испании, наслаждаясь атмосферой и архитектурой. Подходит для всех, кто хочет глубже понять культуру и историю Мадрида

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Экскурсия по Мадриду

Планируете провести незабываемые четыре часа в сердце столицы Испании? Эта пешеходная экскурсия по Мадриду открывает перед вами удивительный мир красоты и истории. Мы познакомим вас с двумя знаковыми районами: Мадридом Бурбонов и Мадридом Габсбургов.

Что вас ждет?

Визит к знаменитым памятникам архитектуры.

Прогулка по уютным улочкам с богатой историей.

Уникальные возможности для фотографий.

Захватывающие истории о культуре и жизни города.

Основные достопримечательности

Во время экскурсии вы увидите:

Королевский дворец - символ величия испанской монархии. Площадь Майор - сердце социализации мадридцев. Церковь Святого Франциска Великого - прекрасный образец религиозной архитектуры. Улица Гран Виа - яркий пример современных shopping и развлечений.

Преимущества экскурсии

Эта пешая экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет

Знать больше о местной культуре и традициях.

Увидеть самые посещаемые достопримечательности города.

Насладиться атмосферой Мадрида на ногах.

Не упустите возможность провести время в этом прекрасном городе! Откройте для себя Мадрид с интересной стороны и получайте удовольствие от насыщенной экскурсии.