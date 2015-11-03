Каждый город хранит свои секреты, и Мадрид не исключение.
На этой экскурсии вы побываете в историческом баре, где любил бывать Хемингуэй, и в хипстерском кафе квартала Малазанья. Вас ждут необычные рынки и арт-галереи под открытым небом.
Мадрид удивляет своей многогранностью: он может быть романтичным, познавательным, вкусным и музыкальным. Присоединяйтесь, чтобы узнать больше о его достопримечательностях и истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнать секреты Мадрида
- 🍷 Посетить исторические бары
- 🎨 Увидеть арт-галереи
- 🏙️ Прогуляться по уникальным районам
- 🎶 Ощутить атмосферу города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Мадрида - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, а туристов меньше. Летом, в июле и августе, может быть жарко, но город предлагает множество мероприятий. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но это отличное время для посещения музеев и кафе.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исторический бар
- Кафе квартала Малазанья
- Необычный рынок
- Арт-галереи
Описание экскурсии
Предлагаю вам отправиться на увлекательную прогулку по Мадриду и стать его жителем всего на несколько часов. Вас ждет встреча с историей в одном из знаменитых баров, где когда-то любил бывать Эрнест Хемингуэй. Вы погрузитесь в атмосферу хипстерского кафе, расположенного в квартале Малазанья.
Уникальные места
Во время экскурсии вы увидите:
- Необычный рынок Мадрида, полный разнообразия;
- Арт-галереи современного искусства, некоторые из которых расположены под открытым небом.
Очарование Мадрида
Мадрид — удивительный город, полный разнообразия. Он может быть:
- Романтичным;
- Познавательным;
- Вкусным;
- Спортивным;
- Таинственным;
- Неожиданным;
- Музыкальным.
Но в любом случае, город всегда остается шумным, ярким и гостеприимным. Вот таким вы его и узнаете на этой замечательной экскурсии!
Секреты и достопримечательности
Я готова поделиться с вами секретами Мадрида и его историей. Посетите этот волшебный город, и у вас останутся приятные воспоминания от знакомства с его достопримечательностями.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле
Завершение: Площадь Испании,1
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Koroljul
3 ноя 2015
С
Светлана
30 июл 2015
Экскурсия очень понравилась. Лариса - прекоасный экскурсовод и просто приятный собеседник. Мы увидели Мадрид не только глазами туристов с обязательной экскурсионной программой, но и узнали его "секреты", о которых молчат путеводители.) Милые уголки города, занимательные истории, чудные таверны - все это помогло нам почувствовать особую атмосферу города. Спасибо, Лариса!
Андрей, Светлана.
22.07.2015.
P.S. Даже жара в этот день отступила, и прогулка была чудесной!
