Путешествие по Мадриду для детей и их родителей - это уникальная возможность раскрыть секреты столицы Испании. Во время прогулки дети получат красочные рабочие листы с заданиями, которые сделают экскурсию весёлой и познавательной. Они узнают, как называют коренных жителей, какие статуи украшают площади и почему символами города стали медведь и земляничное дерево. В завершение каждый ребёнок получит сувенир на память

Ваш гид в Мадриде

Каждому ребёнку я вручу красочный рабочий лист с заданиями — это сделает прогулку не только познавательной, но и весёлой.

Мы прогуляемся по живописным локациям Мадрида — площадям Пуэрта-дель-Соль, Пласа-Майор, Ориенте, Пласа-де-ла-Вилья — и дети выяснят:

Как называют коренных жителей столицы

Что за статуи находятся на главных площадях Мадрида

Почему символы Мадрида — медведь и земляничное дерево

Какое заведение в городе самое старое

Что скрывает королевский дворец

В конце экскурсии дети получат сувениры на память о Мадриде.

