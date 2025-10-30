Путешествие по Мадриду для детей и их родителей - это уникальная возможность раскрыть секреты столицы Испании.
Во время прогулки дети получат красочные рабочие листы с заданиями, которые сделают экскурсию весёлой и познавательной.
Они узнают, как называют коренных жителей, какие статуи украшают площади и почему символами города стали медведь и земляничное дерево. В завершение каждый ребёнок получит сувенир на память
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Увлекательные задания для детей
- 🏛️ Посещение знаменитых площадей
- 🐻 Узнать символы Мадрида
- 🎁 Памятные сувениры
- 👑 Интересные факты о королевской семье
Что можно увидеть
- Площадь Пуэрта-дель-Соль
- Площадь Пласа-Майор
- Площадь Ориенте
- Площадь Пласа-де-ла-Вилья
- Королевский дворец
Описание экскурсии
Каждому ребёнку я вручу красочный рабочий лист с заданиями — это сделает прогулку не только познавательной, но и весёлой.
Мы прогуляемся по живописным локациям Мадрида — площадям Пуэрта-дель-Соль, Пласа-Майор, Ориенте, Пласа-де-ла-Вилья — и дети выяснят:
- Как называют коренных жителей столицы
- Что за статуи находятся на главных площадях Мадрида
- Почему символы Мадрида — медведь и земляничное дерево
- Какое заведение в городе самое старое
- Что скрывает королевский дворец
В конце экскурсии дети получат сувениры на память о Мадриде.
Организационные детали
- В стоимость включено: рабочие листы и сувениры
- Экскурсия будет интересна семьям с детьми 6–14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пуэрта-дель-Соль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 129 туристов
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Д
Дарья
30 окт 2025
Большое спасибо Инне. Специально выбирали экскурсию для ребенка 9 лет. Чтоб было легко и интересно. Так и вышло. Замечательно провели время.
Л
Лилия
29 окт 2025
Экскурсия по Мадриду прошла очень хорошо. Узнали много нового, экскурсовод интересно рассказывала и живо отвечала на вопросы. Дети довольны, день получился насыщенным и приятным. Спасибо за тёплую атмосферу.
Е
Екатерина
13 окт 2025
Прекрасное мероприятие для семьи. Инна великолепный профессионал, адаптирует материал под потребности, постоянно работает с обратной связью. Рекомендую.
Ольга
20 авг 2025
С Инной приятно было общаться. Экскурсия прошла комфортно. Рекомендации, данные после, пригодились.
Антон
9 июл 2025
Спасибо большое за интересную и полезную информацию! Все прошло замечательно. 10 из 10! Для первого знакомства с Мадридом все просто замечательно!
Миша
3 июл 2025
Замечательный экскурсовод и увлекательная экскурсия. Детям и взрослым было интересно. Особенно рекомендую туристам, посещающим Мадрид впервые, как мы. Инна увлекательно рассказала не только про историю и архитектуру, но и о том, как живут мадридцы, и никуда не торопясь сверх отведённых двух часов, подробно посоветовала, как нам эффективно провести оставшееся время в столице Испании.
Dmitry
2 июл 2025
Инна провела замечательную экскурсию по исторической части Мадрида, заинтересовав нашего 12-тилетнего сына поиском маленьких городских секретов, о которых мы до этого ничего не знали. Экскурсия была интересна и познавательна и для взрослых. По завершении экскурсии Инна дала нам многочисленные полезные советы для дальнейшего самостоятельного ознакомления с городом. Спасибо огромное!
В
Вера
30 июн 2025
Нам и детям(8 и 10 лет) экскурсия очень понравилось! Было интересно и увлекательно! Инна подготовила детям квиз, они были увлечены поиском. Дети вечером рассказывали бабушке, что нового узнали о Мадриде.
