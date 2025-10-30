Мои заказы

Секреты Мадрида для детей 6-14 лет

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, где дети раскроют тайны столицы, разгадывая загадки и получая сувениры на память
Путешествие по Мадриду для детей и их родителей - это уникальная возможность раскрыть секреты столицы Испании.

Во время прогулки дети получат красочные рабочие листы с заданиями, которые сделают экскурсию весёлой и познавательной.

Они узнают, как называют коренных жителей, какие статуи украшают площади и почему символами города стали медведь и земляничное дерево. В завершение каждый ребёнок получит сувенир на память
4.9
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Увлекательные задания для детей
  • 🏛️ Посещение знаменитых площадей
  • 🐻 Узнать символы Мадрида
  • 🎁 Памятные сувениры
  • 👑 Интересные факты о королевской семье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Площадь Пуэрта-дель-Соль
  • Площадь Пласа-Майор
  • Площадь Ориенте
  • Площадь Пласа-де-ла-Вилья
  • Королевский дворец

Описание экскурсии

Каждому ребёнку я вручу красочный рабочий лист с заданиями — это сделает прогулку не только познавательной, но и весёлой.

Мы прогуляемся по живописным локациям Мадрида — площадям Пуэрта-дель-Соль, Пласа-Майор, Ориенте, Пласа-де-ла-Вилья — и дети выяснят:

  • Как называют коренных жителей столицы
  • Что за статуи находятся на главных площадях Мадрида
  • Почему символы Мадрида — медведь и земляничное дерево
  • Какое заведение в городе самое старое
  • Что скрывает королевский дворец

В конце экскурсии дети получат сувениры на память о Мадриде.

Организационные детали

  • В стоимость включено: рабочие листы и сувениры
  • Экскурсия будет интересна семьям с детьми 6–14 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пуэрта-дель-Соль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 129 туристов
Вместе с решением переехать в Мадрид 8 лет назад я решила сменить профессию. «Вот она — возможность попробовать себя в новом качестве и исполнить давнюю мечту: стать гидом», — подумала
читать дальше

я. Ведь Мадрид идеальный город для экскурсий! Я закончила курсы по администрации туризма и проработала 5 лет в туристической компании, где многому училась и открывала для себя душу столицы Испании. Сейчас я готова выйти в свободное плавание и поделиться своими знаниями и открытиями.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
30 окт 2025
Большое спасибо Инне. Специально выбирали экскурсию для ребенка 9 лет. Чтоб было легко и интересно. Так и вышло. Замечательно провели время.
Л
Лилия
29 окт 2025
Экскурсия по Мадриду прошла очень хорошо. Узнали много нового, экскурсовод интересно рассказывала и живо отвечала на вопросы. Дети довольны, день получился насыщенным и приятным. Спасибо за тёплую атмосферу.
Е
Екатерина
13 окт 2025
Прекрасное мероприятие для семьи. Инна великолепный профессионал, адаптирует материал под потребности, постоянно работает с обратной связью. Рекомендую.
Ольга
Ольга
20 авг 2025
С Инной приятно было общаться. Экскурсия прошла комфортно. Рекомендации, данные после, пригодились.
Антон
Антон
9 июл 2025
Спасибо большое за интересную и полезную информацию! Все прошло замечательно. 10 из 10! Для первого знакомства с Мадридом все просто замечательно!
Миша
Миша
3 июл 2025
Замечательный экскурсовод и увлекательная экскурсия. Детям и взрослым было интересно. Особенно рекомендую туристам, посещающим Мадрид впервые, как мы. Инна увлекательно рассказала не только про историю и архитектуру, но и о том, как живут мадридцы, и никуда не торопясь сверх отведённых двух часов, подробно посоветовала, как нам эффективно провести оставшееся время в столице Испании.
Dmitry
Dmitry
2 июл 2025
Инна провела замечательную экскурсию по исторической части Мадрида, заинтересовав нашего 12-тилетнего сына поиском маленьких городских секретов, о которых мы до этого ничего не знали. Экскурсия была интересна и познавательна и для взрослых. По завершении экскурсии Инна дала нам многочисленные полезные советы для дальнейшего самостоятельного ознакомления с городом. Спасибо огромное!
В
Вера
30 июн 2025
Нам и детям(8 и 10 лет) экскурсия очень понравилось! Было интересно и увлекательно! Инна подготовила детям квиз, они были увлечены поиском. Дети вечером рассказывали бабушке, что нового узнали о Мадриде.
Входит в следующие категории Мадрида

