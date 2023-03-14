8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По темной стороне Мадрида

Прогуляться по самым загадочным местам испанской столицы и услышать старинные городские предания
Эта прогулка познакомит вас с непарадным и непривычным Мадридом — криминальным, мистическим, наполненным историями о призраках и ведьмах.

Я проведу вас по площади, где горели костры инквизиции, расскажу о знаменитых мадридских преступлениях и необычных приметах, открою секреты городской Оперы и Адской арки.

В результате через старинные легенды вы погрузитесь в таинственную атмосферу Мадрида и откроете город и его жителей с неизведанной стороны.
5
22 отзыва
По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида

Описание экскурсии

Городские легенды Мадрида и его таинственные уголки

На прогулке мы под новым углом взглянем на мадридские достопримечательности и старинные улицы. Вы разведаете, где живет самое известное привидение столицы и чем оно знаменито. Узнаете, почему здание Оперы имеет такую зловещую форму, и прогуляетесь к монастырю, где хранится интереснейшая реликвия испанской церкви. Мы побываем на городской площади, где инквизиция сжигала еретиков и ведьм, поговорим о жестоком изобретении испанцев — не менее популярном, чем гильотина. Я покажу вам, куда ведет Адская арка и где располагался квартал «красных фонарей», расскажу о нашумевших преступлениях Мадрида прошлых эпох и раскрою секрет, зачем в старину всем умершим в городе привязывали колокольчик к пальцу. И, конечно, перед вами оживут легенды города: о погребенной заживо, о волшебных Библиях, о даме с белой розой и других загадочных событиях.

Повседневность и забавные традиции мадридцев

Загадки Мадрида скрываются не только его старых закоулках, но и в быте горожан, их традициях и приметах, о которых мы непременно поговорим на прогулке. Например, вы узнаете, почему у испанцев плохим днем считается не пятница 13-е, а вторник, по какой улице Мадрида надо пройтись, чтобы выйти замуж, и где купить лотерейный билет, чтобы обязательно выиграть.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 16 лет, которые уже успели изучить главные достопримечательности Мадрида и теперь хотят глубже разобраться в характере города, познакомившись с его легендами.

Организационные детали

Экскурсия не подойдёт детям младше 16 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Пуэрта-дель-Соль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3830 туристов
Я профессиональный преподаватель, переводчик и гид. В Испанию переехала из Москвы в 2005 году. Обожаю историю и живопись, поэтому недавно получила диплом искусствоведа, а сейчас учусь в магистратуре при Академии
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художеств — альма-матер Гойи, Пикассо и Дали. Замужем за коренным мадридцем, мама двоих замечательных сыновей. Вижу Мадрид не глазами туриста, а изнутри — как живой и настоящий город. На экскурсиях люблю показывать его разным: парадным и повседневным, шумным и уютным. А об искусстве стараюсь рассказывать легко и понятно, обращая внимание на детали, ведь именно в них чаще всего скрывается самое интересное. Постоянно путешествую, учусь и открываю для себя что-то новое, и с удовольствием делюсь этим с гостями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо большое Оксане за эту увлекательную экскурсию, Оксана очень интересно рассказывала, все продумала до мелочей. У нас после каждой истории про Мадрид мурашки по коже, было очень интересно и познавательно. Это одна из самых лучших экскурсий. После этой экскурсии я влюбился в Мадрид еще больше!
Спасибо большое Оксане за эту увлекательную экскурсию, Оксана очень интересно рассказывала, все продумала до мелочей. У
Спасибо большое Оксане за эту увлекательную экскурсию, Оксана очень интересно рассказывала, все продумала до мелочей. У
Спасибо большое Оксане за эту увлекательную экскурсию, Оксана очень интересно рассказывала, все продумала до мелочей. У
Спасибо большое Оксане за эту увлекательную экскурсию, Оксана очень интересно рассказывала, все продумала до мелочей. У
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Юлия
Супер экскурсия) оч увлеченная своим делом гид и максимально внимательная к гостям города) посмотрели старый город тайными улочками и точно пройдем маршрут еще раз!!!
Супер экскурсия) оч увлеченная своим делом гид и максимально внимательная к гостям города) посмотрели старый город
Супер экскурсия) оч увлеченная своим делом гид и максимально внимательная к гостям города) посмотрели старый город
Супер экскурсия) оч увлеченная своим делом гид и максимально внимательная к гостям города) посмотрели старый город
Супер экскурсия) оч увлеченная своим делом гид и максимально внимательная к гостям города) посмотрели старый город
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Anna
Замечательная экскурсия!
А вообще, это уже не первая наша прогулка с Оксаной, и думаю, не последняя. Ведь Оксана – чудесный рассказчик, и ее программы подготовлены так качественно, что даже самые искушенные
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гости останутся довольны. А прогулка по «темной стороне» Мадрида не оставит равнодушными и местных жителей, которые хотят узнать чуть больше о своем городе или взглянуть на него другими глазами.
Мы очень довольны, спасибо большое!
Отдельное спасибо за рекомендации классных мест в Мадриде, все было отличным!

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Е
Посетили с Оксаной экскурсию «По темной стороне Мадрида»
Очень интересно было абсолютно всем: и взрослым и подростку!
Оксана очень хорошо знает Мадрид, историю, но вместе с тем это не перегруженная датами лекция!
Прогулка проходит в комфортном режиме и доставляет много удовольствия!
Рекомендую!
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M
Экскурсия была хорошо продумана, рассказана, очень позитивно и с чувством юмора. Очень рекомендую!
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N
Все очень понравилось! Спасибо!
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