8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по самым загадочным местам испанской столицы и услышать старинные городские предания

Оксана
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Оксана – ваш гид
Эта прогулка познакомит вас с непарадным и непривычным Мадридом — криминальным, мистическим, наполненным историями о призраках и ведьмах.

Я проведу вас по площади, где горели костры инквизиции, расскажу о знаменитых мадридских преступлениях и необычных приметах, открою секреты городской Оперы и Адской арки.

В результате через старинные легенды вы погрузитесь в таинственную атмосферу Мадрида и откроете город и его жителей с неизведанной стороны.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Встреча Площадь Пуэрта-дель-Соль
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У этой экскурсии8 отзывов
5
По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида

Что вас ожидает

Городские легенды Мадрида и его таинственные уголки
На прогулке мы под новым углом взглянем на мадридские достопримечательности и старинные улицы. Вы разведаете, где живет самое известное привидение столицы и чем оно знаменито. Узнаете, почему здание Оперы имеет такую зловещую форму, и прогуляетесь к монастырю, где хранится интереснейшая реликвия испанской церкви. Мы побываем на городской площади, где инквизиция сжигала еретиков и ведьм, поговорим о жестоком изобретении испанцев — не менее популярном, чем гильотина. Я покажу вам, куда ведет Адская арка и где располагался квартал «красных фонарей», расскажу о нашумевших преступлениях Мадрида прошлых эпох и раскрою секрет, зачем в старину всем умершим в городе привязывали колокольчик к пальцу. И, конечно, перед вами оживут легенды города: о погребенной заживо, о волшебных Библиях, о даме с белой розой и других загадочных событиях.

Повседневность и забавные традиции мадридцев
Загадки Мадрида скрываются не только его старых закоулках, но и в быте горожан, их традициях и приметах, о которых мы непременно поговорим на прогулке. Например, вы узнаете, почему у испанцев плохим днем считается не пятница 13-е, а вторник, по какой улице Мадрида надо пройтись, чтобы выйти замуж, и где купить лотерейный билет, чтобы обязательно выиграть.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже успели изучить главные достопримечательности Мадрида и теперь хотят глубже разобраться в характере города, познакомившись с его легендами.

По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида
По темной стороне Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Пуэрта-дель-Соль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Я профессиональный переводчик, преподаватель и, в свободное время, гид. Живу в Испании уже 13 лет, замужем за коренным мадридцем, так что самые интересные истории узнаю, что называется, из первых уст. Свободно владею испанским языком, что позволяет мне максимально использовать все источники информации, а также лучше понимать культуру страны. Не люблю стереотипов и предвзятого отношения и очень надеюсь, что мои экскурсии помогают людям узнать не только Мадрид, но и его жителей.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Это было потрясающе! Столько нового и интересного! Легенды, интересные истории и байки прошлых времен, исторические личности, предстающие в новом свете... До этого я уже ходила на экскурсии по Мадриду и было очень увлекательно посмотреть на все под другим углом. Спасибо!
10 декабря 2019
Оксана очень классный гид, провела нас по интересным местам, ответила на все наши вопросы по теме и не очень по теме. Мы узнали много тонких политических моментов, связанных с историей Мадрида: скандалы, интриги, расследования, будоражащие воображение
22 ноября 2019
Очень-очень-очень понравилось! Интересные легенды были умело вплетены в исторические факты, маршрут был необычным, удобным. Самостоятельно такие места в Мадриде мы бы конечно не осмотрели бы. Очень рекомендуем всем, за исключением, разве что, маленьких детей. Спасибо, Оксана!
16 марта 2019
Хочу сказать ещё раз большое спасибо Оксане.
Замечательный экскурсовод, милый и отзывчивый человек. Получили много удовольствия и интересных знаний.
Оксана очень помогла с рекомендациями и заказами.
Будем рекомендовать ее всем знакомым.
С наилучшими пожеланиями Лена, Алик, Лев и Марина
4 января 2019
Достойное изложение интересной и познавательной информации! Благодарим, Оксану!:)))
4 января 2019
Perfecto!
5 сентября 2018
Были на экскурсии 2 сентября.
Узнали много интересных фактов о Мадриде и Испании, а также увидели детали, которые точно пропустили бы, если бы изучали город самостоятельно.
Отдельно хочется отметить то, что на протяжении всей экскурсии с экскурсоводом было максимально комфортно.
22 июля 2018
Большое спасибо Оксане - узнали много о не самой туристической стороне Мадрида. Истории, легенды - прошлись по местам, где все происходило. Рекомендую всем, кто уже посмотрел основные туристические места и хочет узнать город глубже.

Оксана проводит ещё 3 экскурсии

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