8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка познакомит вас с непарадным и непривычным Мадридом — криминальным, мистическим, наполненным историями о призраках и ведьмах. Я проведу вас по площади, где горели костры инквизиции, расскажу о знаменитых мадридских преступлениях и необычных приметах, открою секреты городской Оперы и Адской арки. В результате через старинные легенды вы погрузитесь в таинственную атмосферу Мадрида и откроете город и его жителей с неизведанной стороны.

Описание экскурсии

Городские легенды Мадрида и его таинственные уголки

На прогулке мы под новым углом взглянем на мадридские достопримечательности и старинные улицы. Вы разведаете, где живет самое известное привидение столицы и чем оно знаменито. Узнаете, почему здание Оперы имеет такую зловещую форму, и прогуляетесь к монастырю, где хранится интереснейшая реликвия испанской церкви. Мы побываем на городской площади, где инквизиция сжигала еретиков и ведьм, поговорим о жестоком изобретении испанцев — не менее популярном, чем гильотина. Я покажу вам, куда ведет Адская арка и где располагался квартал «красных фонарей», расскажу о нашумевших преступлениях Мадрида прошлых эпох и раскрою секрет, зачем в старину всем умершим в городе привязывали колокольчик к пальцу. И, конечно, перед вами оживут легенды города: о погребенной заживо, о волшебных Библиях, о даме с белой розой и других загадочных событиях.

Повседневность и забавные традиции мадридцев

Загадки Мадрида скрываются не только его старых закоулках, но и в быте горожан, их традициях и приметах, о которых мы непременно поговорим на прогулке. Например, вы узнаете, почему у испанцев плохим днем считается не пятница 13-е, а вторник, по какой улице Мадрида надо пройтись, чтобы выйти замуж, и где купить лотерейный билет, чтобы обязательно выиграть.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам старше 16 лет, которые уже успели изучить главные достопримечательности Мадрида и теперь хотят глубже разобраться в характере города, познакомившись с его легендами.

Организационные детали

Экскурсия не подойдёт детям младше 16 лет.