Полет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть Испанию и Португалию с высоты. Участники могут выбрать маршрут, который проходит над морем, пляжами, старинными городами и природными парками. Полет длится около часа, включая инструктаж и подготовку. После приземления гостей ждет пикник с шампанским и вручение диплома. Варианты выезда из Мадрида включают полеты над Сьерра-де-Гвадаррама, Сеговией и Толедо

Описание экскурсии

Незабываемые полёты над красотой Испании и Португалии

Представьте, как вы парите над живописными пляжами, древними городами и величественными природными парками. Мы предоставляем возможность насладиться захватывающими моментами, исследуя любой уголок этих удивительных стран.

Полет на воздушном шаре из Мадрида

Для жителей и гостей Мадрида существует несколько замечательных вариантов полётов:

Полет над Sierra de Guadarrama

Старт: Villanueva de la Cañada

Старт: пригород Сеговии

Старт: Recinto Ferial de Salida или город Окаña

Расписание полётов

Каждый полёт проходит по следующему расписанию:

Прибытие на летное поле: 07:30 – 07:45

Подготовка воздушного шара и инструктаж: 08:00

Продолжительность полета: 1 час

Приземление и сбор шара, пикник с шампанским

Вручение диплома и фотоотчёт

Возвращение с летного поля

Цены на полёты

Мы предлагаем несколько ценовых опций в зависимости от выбранного варианта:

Полёт в группе (4 человека): 170€ на человека (только полёт, без трансфера из Мадрида)

Эксклюзивный полет на 2 человек: 675€ (только полёт)

Полёт с трансфером

Если вы предпочитаете полёт с трансфером из Мадрида, предлагаются следующие цены:

325€ на 2 человека (трансфер и полёт с другими участниками)

265€ на 4 человека (трансфер и полёт совместные)

985€ за эксклюзивный полёт и трансфер на 2 человека

Все полёты включают страховку, что обеспечивает вашу безопасность и комфорт в воздухе. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!