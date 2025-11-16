Полет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть Испанию и Португалию с высоты.
Участники могут выбрать маршрут, который проходит над морем, пляжами, старинными городами и природными парками. Полет длится около часа, включая инструктаж и подготовку. После приземления гостей ждет пикник с шампанским и вручение диплома. Варианты выезда из Мадрида включают полеты над Сьерра-де-Гвадаррама, Сеговией и Толедо
7 причин купить эту экскурсию
- 🎈 Незабываемые виды с высоты
- 🌄 Возможность выбора маршрута
- 🍾 Пикник с шампанским
- 📜 Вручение диплома
- 📸 Фотоотчет о полете
- 🕒 Удобное расписание
- 🏞 Полеты над природными парками
Что можно увидеть
- Сьерра-де-Гвадаррама
- Сеговия
- Толедо
Описание экскурсии
Незабываемые полёты над красотой Испании и Португалии
Представьте, как вы парите над живописными пляжами, древними городами и величественными природными парками. Мы предоставляем возможность насладиться захватывающими моментами, исследуя любой уголок этих удивительных стран.
Полет на воздушном шаре из Мадрида
Для жителей и гостей Мадрида существует несколько замечательных вариантов полётов:
- Полет над Sierra de Guadarrama
Старт: Villanueva de la Cañada
- Полет над Сеговией
Старт: пригород Сеговии
- Полет над Толедо
Старт: Recinto Ferial de Salida или город Окаña
Расписание полётов
Каждый полёт проходит по следующему расписанию:
- Прибытие на летное поле: 07:30 – 07:45
- Подготовка воздушного шара и инструктаж: 08:00
- Продолжительность полета: 1 час
- Приземление и сбор шара, пикник с шампанским
- Вручение диплома и фотоотчёт
- Возвращение с летного поля
Цены на полёты
Мы предлагаем несколько ценовых опций в зависимости от выбранного варианта:
- Полёт в группе (4 человека): 170€ на человека (только полёт, без трансфера из Мадрида)
- Эксклюзивный полет на 2 человек: 675€ (только полёт)
Полёт с трансфером
Если вы предпочитаете полёт с трансфером из Мадрида, предлагаются следующие цены:
- 325€ на 2 человека (трансфер и полёт с другими участниками)
- 265€ на 4 человека (трансфер и полёт совместные)
- 985€ за эксклюзивный полёт и трансфер на 2 человека
Все полёты включают страховку, что обеспечивает вашу безопасность и комфорт в воздухе. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые горизонты!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с клиентом
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
