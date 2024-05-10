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читать дальше Вилья. Узнаете о роли доминиканцев, процессах аутодафе и судьбе еретиков.



Это путешествие по улицам и площадям Мадрида позволит вам прикоснуться к истории и понять, почему испанская инквизиция стала символом страха и ужаса

Экскурсия «Святая инквизиция в Мадриде» предлагает уникальную возможность узнать правду о самой известной инквизиции в Европе.Вы посетите места, где находились монастыри доминиканцев и главное управление инквизиции, увидите Пласа-Майор и площадь