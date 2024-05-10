Экскурсия «Святая инквизиция в Мадриде» предлагает уникальную возможность узнать правду о самой известной инквизиции в Европе.
Вы посетите места, где находились монастыри доминиканцев и главное управление инквизиции, увидите Пласа-Майор и площадь
Вы посетите места, где находились монастыри доминиканцев и главное управление инквизиции, увидите Пласа-Майор и площадь
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная историческая экскурсия
- 🔥 Узнайте правду о святой инквизиции
- 🏛 Посетите ключевые места инквизиции
- 👥 Индивидуальный подход к каждому
- 🔍 Погружение в атмосферу средневековья
Что можно увидеть
- Монастырь доминиканцев
- Главное управление инквизиции
- Монастырь Энкарнасьон
- Площадь Вилья
- Площадь Зелёного креста
- Пласа-Майор
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Место, где находился монастырь доминиканцев — самых активных помощников инквизиции
- Здание, где располагалось главное управление святой инквизиции
- Монастырь Энкарнасьон, основанный в начале 17 века
- Площадь Вилья с уникальным архитектурным ансамблем административных зданий 15-17 веков
- Площадь Зелёного креста (Cruz Verde). Такие кресты инквизиция ставила на месте казней.
- Пласа-Майор — одну из главных площадей Мадрида, где проходили корриды, казни преступников и суды-аутодафе
Вы узнаете:
- Как инквизиция возникла и распространилась по Европе
- Почему она стала центральным элементом чёрной легенды об Испании
- Какую роль сыграл орден доминиканцев в борьбе с еретиками
- Как проходили расследования и процессы аутодафе
- Кто такие средневековые инквизиторы и кем был первый Великий инквизитор Томас де Торквемада
- Существовала ли охота на ведьм
- Где на самом деле проходили казни еретиков и правда ли, что их сжигали на кострах
- Почему инквизиция в Испании просуществовала так долго
И многое другое!
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст детей на экскурсии — 12+
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Мадриде
Меня зовут Елена. Я — историк, специализируюсь на истории культуры. Живу в Мадриде и очень люблю его архитектуру, музеи, улицы и площади. Буду рада познакомить вас с этим прекрасным городом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
10 мая 2024
Хорошая экскурсия для тех, кто любит историю.
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