19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Грандиозный и вместе с тем сдержанный в отношении архитектуры дворец-монастырь, который строила вся Европа по прихоти императора Филиппа II на деньги из испанских колоний. Уникальный в своем роде комплекс, который объединил под одной крышей королевскую резиденцию, храм, школу, госпиталь, библиотеку, где своды расписаны в подражание Сикстинской капелле.
Вы узнаете о тайнах могущественного Филиппа II и его сводного брата, ставшего прообразом всем известного Дон Жуана. В стенах дворца началась также история Дона Карлоса, вдохновившая Шиллера на одноименное произведение. Перед вами предстанет история королей, заключенная в сводах и галереях дворца, а также прогуляетесь по саду и подниметесь на площадку с панорамным видом.
Сеговия.
Город, где Изабелла Католическая была провозглашена королевой Кастильи и который как будто и сегодня продолжает хранить секреты великой королевы. Романтика и женственность города проявляются в орнаментальной вязи, украшающей фасады домов, в ажурном декоре храма, в довольно сказочном облике замка, бывшего резиденцией Католических королей.
Вы посетите крепость, увидите позднеготический храм и уникальный водопровод, построенный по проекту древних римлян. Этот акведук, возвышающийся в центре старого города на 28 метров, стал одной из основных достопримечательностей.
Особая гордость жителей Сеговии — молочный поросенок, приготовленные на углях, поэтому на обед мы можем остановиться там, где его прекрасно готовят.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
Трансфер — от 300€ (точная стоимость зависит от количества человек и класса машины и подтверждается при бронировании)
Входные билеты: Эскориал (20€) и Алькасар (10€)
Питание по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2913 туристов
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм — моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
У нас была однодневная поездка в Эскориал и Сеговию с замечательным гидом Ларисой и отличным водителем Альфонсо. Увидели, узнали очень много интересного, необычного и даже неожиданного из истории Испании, насладились видам и попробовали местные блюда. Очень насыщенная и познавательная экскурсия. Восхищены профессионализмом гида Ларисы и водителя Альфонсо.
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алексндр
Просто замечательная экскурсия на целый день. . понравилось все Лариса замечательный гид и организатор… всем рекомендуем.
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Zernova
К сожалению, Лариса не смогла провести экскурсию, по причине болезни, но её заменила замечательный гид Ирина - очень эрудированный и замечательный экскурсовод. Узнали очень много нового об истории Испании и её правителях, посетили красивые и знаменательные места.
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М
Марина
Отличная, содержательная экскурсия! Весь день получали новую, супер информацию. Было здорово! Лариса очень приятная в общении, грамотная, спокойная речь. Все прошло по плану. Закончили экскурсию в старинном ресторане Сеговии(где гид заранее заказала нам столик). Увидели представление по разделыванию готового поросенка😊. Спасибо огромное за отличное настроение! Машина прекрасная, мерседес, комфортно, чисто. Очень вежливый водитель.
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Максим
1) У Лариса самая приятная русская речь, которую встречал у профессиональных гидов за все время многочисленных поездок по всему миру. Ларису очень приятно слушать; 2) Эскориал - это удивительное место читать дальшеуменьшить
для Испании, передающее все величие мысли и эпохи правления Филиппа II. Только побывав в Эскориале понимаешь масштаб его личности и ума. Обязательно к посещению для понимания Испании как великой империи в прошлом. И обязательно в сопровождении Ларисы. Рекомендация - теплее одеваться, когда пойдете внутрь. 3) Сеговия - удивительное строение акведука и чудесный замок, похожий на картинку из мультиков Диснея. Такую однодневную экскурсию с Ларисой очень рекомендую!
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А
Александр
Лариса - замечательный рассказчик. Провела нам две экскурсии: обзорную по Мадриду и незабываемый день в «пригородах» Мадрида - в невероятно огромном каменном замке Эскориал, в монументальной, поражающей воображение и часто читать дальшеуменьшить
незаслуженно упускаемой туристами, Долине Павших и в городке из золотисто-песочного камня Сеговия. Три абсолютно разных, непохожих места, от которых буквально веет Историей Испании. Спасибо огромное, Лариса! Уверены, что без Ваших рассказов путешествие не было бы столь насыщенным и ярким! Удачи Вам! До встречи! Надеемся, в следующий наш приезд Вы покажете нам ещё и Толедо!
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