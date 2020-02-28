19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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За день увидеть сразу два уникальных города-музея, без которых нельзя представить испанскую историю

Лариса
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Лариса – ваш гид
Однодневное автомобильное путешествие в великолепный дворец-монастырь Эскориал и одну из древних столиц Испании — старинный город Сеговия.

Вас ждет увлекательное погружение в жизнь и тайны могущественных монархов, в историю их великих свершений и богатого наследия.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии19 отзывов
4.84
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия

Программа

Эскориал.

Грандиозный и вместе с тем сдержанный в отношении архитектуры дворец-монастырь, который строила вся Европа по прихоти императора Филиппа II на деньги из испанских колоний. Уникальный в своем роде комплекс, который объединил под одной крышей королевскую резиденцию, храм, школу, госпиталь, библиотеку, где своды расписаны в подражание Сикстинской капелле.

Вы узнаете о тайнах могущественного Филиппа II и его сводного брата, ставшего прообразом всем известного Дон Жуана. В стенах дворца началась также история Дона Карлоса, вдохновившая Шиллера на одноименное произведение. Перед вами предстанет история королей, заключенная в сводах и галереях дворца, а также прогуляетесь по саду и подниметесь на площадку с панорамным видом.

Сеговия.

Город, где Изабелла Католическая была провозглашена королевой Кастильи и который как будто и сегодня продолжает хранить секреты великой королевы. Романтика и женственность города проявляются в орнаментальной вязи, украшающей фасады домов, в ажурном декоре храма, в довольно сказочном облике замка, бывшего резиденцией Католических королей.

Вы посетите крепость, увидите позднеготический храм и уникальный водопровод, построенный по проекту древних римлян. Этот акведук, возвышающийся в центре старого города на 28 метров, стал одной из основных достопримечательностей.

Особая гордость жителей Сеговии — молочный поросенок, приготовленные на углях, поэтому на обед мы можем остановиться там, где его прекрасно готовят.

Организационные детали

  • Трансфер Мадрид-Эскориал-Сеговия-Мадрид оплачивается отдельно. Стоимость – от 210 евро.
  • Также необходимо будет отдельно оплатить вход в Эскориал (14 евро) и Алькасар (5,5 евро)
  • Обед и полдник оплачиваются отдельно.
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм - моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Все было на достойном уровне. Рекомендую эту экскурсию всем))
16 февраля 2020
8 часов позитива! Это не экскурсия - это чудесный день, проведённый в компании двух приятных женщин. В то же время информации было много и маршрут отличный. Профессионально, содержательно, с юмором и большой любовью к стране, обычаям и традициям.
Большое спасибо, за все, но особенно за обед в уникальном месте и чудесные фотографии!!!
13 февраля 2020
Лариса - замечательный рассказчик. Провела нам две экскурсии: обзорную по Мадриду и незабываемый день в «пригородах» Мадрида - в невероятно огромном каменном замке Эскориал, в монументальной, поражающей воображение и часто незаслуженно упускаемой туристами, Долине Павших и в городке из золотисто-песочного камня Сеговия. Три абсолютно разных, непохожих места, от которых буквально веет Историей Испании. Спасибо огромное, Лариса! Уверены, что без Ваших рассказов путешествие не было бы столь насыщенным и ярким! Удачи Вам! До встречи! Надеемся, в следующий наш приезд Вы покажете нам ещё и Толедо!
11 ноября 2019
Лариса отличный рассказчик! Экскурсия почти на целый день прошла легко и интересно. Эскориал впечатляет! Сеговия очаровывает. Спасибо огромное!
16 октября 2019
У нас была экскурсия в Эскориал и Сеговию. Сразу обратили внимание на пунктуальность и образованность экскурсовода. Лариса обладает большими знаниями и интересно подаёт материал. Отдельное спасибо водителю Татьяне. Большая благодарность Ларисе за неоценимые советы по выбору хамона. День прошёл замечательно. Рекомендуем. Лариса и Олег.
Елена
29 сентября 2019
Экскурсия в целом нам понравилась. Но вероятно попытка совмещения Эскориала и Сеговии не очень удачной была для нас. Полноценная и замечательная экскурсия по Эскориалу, и несколько краткая, правда с хорошим обедом, в Сеговии. Это больше наша ошибка, т.к. мы согласились на предложение Ларисы посетить Кафедральный собор, вместо Алькассара. Ограничились его экстерьером.. Это делать не советую, муж жалел что не пошли. Правда если бы он сказал об этом во время экскурсии, все можно было бы изменить. Лариса очень хороший гид, но в конце сезона, вероятно, сказалась усталость. Я рекомендую всегда более внимательно относиться к изменениям в ходе экскурсии. Спасибо Ларисе за экскурсию и Татьяне за замечательное вождение автомобиля.
28 августа 2019
Большая благодарность Ларисе за проведённую экскурсию. Для меня было открытием Эскориал.
7 августа 2019
Профессиональный экскурсовод!!!!!! Очень содержательно и интересно! Экскурсия вместо 8 часов была почти 10 , но без напряжения и усталости с нашей стороны! Никто не гнал в спину и не сетовал про время! Вкуснейший обед в Сеговии оставил в душе «вкуснейшие» впечатления и в желудке! Организация экскурсии и экскурсовод выше всяких похвал! Лариса Огромное Спасибо!!!!
8 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Выбирайте это направление. Не пожалеете. К тому же был прекрасный гид и водитель.
12 января 2019
Экскурсия понравилась! Очень понравилась Сеговия! Всем рекомендую. Не смотря на большую продолжительность экскурсии, даже не устали. Лариса, человек приятный в общении... Ответила на все наши вопросы....
Ещё 9 отзывов

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