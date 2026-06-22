19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаем вам незабываемое однодневное автомобильное путешествие из Мадрида, которое позволит вам окунуться в историю могущественных монархов Испании.Ваше приключение начнется с посещения Эскориала, величественного дворца-монастыря, где каждый камень дышит историей.Вы услышите

захватывающие рассказы о Филиппе II и его эпохе, увидите, где начиналась история Дона Карлоса. Затем ваш путь лежит в Сеговию, где вы сможете восхититься древним римским акведуком и посетить замок, в котором проживали Католические короли. По желанию вы сможете отведать знаменитого молочного поросенка, который является гордостью местной кухни. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурным и историческим наследием Испании, сделать ваше пребывание в Мадриде по-настоящему незабываемым

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Описание экскурсии

Программа

Эскориал.

Грандиозный и вместе с тем сдержанный в отношении архитектуры дворец-монастырь, который строила вся Европа по прихоти императора Филиппа II на деньги из испанских колоний. Уникальный в своем роде комплекс, который объединил под одной крышей королевскую резиденцию, храм, школу, госпиталь, библиотеку, где своды расписаны в подражание Сикстинской капелле.

Вы узнаете о тайнах могущественного Филиппа II и его сводного брата, ставшего прообразом всем известного Дон Жуана. В стенах дворца началась также история Дона Карлоса, вдохновившая Шиллера на одноименное произведение. Перед вами предстанет история королей, заключенная в сводах и галереях дворца, а также прогуляетесь по саду и подниметесь на площадку с панорамным видом.

Сеговия.

Город, где Изабелла Католическая была провозглашена королевой Кастильи и который как будто и сегодня продолжает хранить секреты великой королевы. Романтика и женственность города проявляются в орнаментальной вязи, украшающей фасады домов, в ажурном декоре храма, в довольно сказочном облике замка, бывшего резиденцией Католических королей.

Вы посетите крепость, увидите позднеготический храм и уникальный водопровод, построенный по проекту древних римлян. Этот акведук, возвышающийся в центре старого города на 28 метров, стал одной из основных достопримечательностей.

Особая гордость жителей Сеговии — молочный поросенок, приготовленные на углях, поэтому на обед мы можем остановиться там, где его прекрасно готовят.

Организационные детали

Дополнительные расходы: