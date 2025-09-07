Вслед за Лувром, на идеях эпохи Просвещения, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, издал приказ о создании в Мадриде музея искусств и повелел назвать его Жозефино… Почему же музей называется Прадо? Какие коллекции вошли в собрание музея? Чем Прадо отличается от Лувра?
Описание экскурсииПрадо с его прекрасной галереей нельзя назвать ни самым грандиозным, ни самым полным из музеев мира, пожалуй, это самый выразительный музей! И безусловно, невозможно составить представление об испанской живописи, не побывав в Прадо. Мурильо, Рибера, Сурбаран, Эль Греко, Веласкес, Гойя, Соролья — ярчайшие представители испанской школы живописи. У каждого художника был свой путь к Прадо: Сурбаран был пастухом и с детства рисовал на коре деревьев, Рибера последние годы жизни прожил отшельником и умер в нищете, Мурильо родился в Севилье, где потом организовал Академию художеств, став ее президентом… но давайте здесь сделаем паузу и продолжим уже в Прадо перед картинами мастеров живописи. Конечно, вы увидите и шедевры Веласкеса, Гойи, Тициана, Рафаэля, Эль Греко, Босха - картины составляющие золотой фонд не только музея, но и мировой живописи! Важная информация: Билет в музей Прадо нужно купить заранее на официальном сайте музея:ссылка Билеты по времени. Есть скидки по возрасту. До 18 лет бесплатный вход, но с оформлением билета.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ю
Юлия
7 сен 2025
Каждый раз открываю для себя что-то новое…. Была в Прадо неоднократно,но хотела бы сказать,что каждый экскурсовод,а лучший способ узнать много нового интересного возможно только с новым гидом,позволяет мне расширять кругозор вновь и вновь.
В этот раз мы гуляли по Прадо с Ларисой. Очень вам рекомендую ее для своего открытия Прадо…
