Ю Юлия

Каждый раз открываю для себя что-то новое…. Была в Прадо неоднократно,но хотела бы сказать,что каждый экскурсовод,а лучший способ узнать много нового интересного возможно только с новым гидом,позволяет мне расширять кругозор вновь и вновь.

Спутник мне помогает в разных странах, это очень удобно!!!

В этот раз мы гуляли по Прадо с Ларисой. Очень вам рекомендую ее для своего открытия Прадо…