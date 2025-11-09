Экскурсия в Музее Прадо в Мадриде предлагает уникальную возможность узнать о закулисных интригах королевского двора и тайнах великих художников. Посетители увидят картины Босха, Боттичелли, Веласкеса и Рубенса, а также узнают о мрачных секретах «Чёрных картин» Гойи. Эта экскурсия позволит взглянуть на искусство Средних веков с новой стороны и понять, почему Босха называют самым загадочным художником в истории

Описание экскурсии

Я покажу вам загадочную «Мону Лизу» из Мадрида. Она моложе, ярче и кое-где даже совершеннее оригинала. Вы узнаете, кто стоит за этой версией — ученик Леонардо или кто-то ещё?

Расскажу, что спас бы Сальвадор Дали, если бы Прадо вдруг охватил пожар. Подсказка: это не Босх и не Веласкес!

Мы поговорим о большой тайне Эль Греко: кто разбил ему сердце и почему его живопись стала такой странной и пронзительной.

Я открою вам мрачный секрет «Чёрных картин» Гойи. Как страх, безумие и личные трагедии заставили его писать их прямо на стенах своего дома.

Вы увидите, как в Средние века ретушировали картины — без фотошопа, но с не меньшей изобретательностью.

Вместе мы окунёмся в безумный мир Босха. Рыбы с ножками, демоны с музыкальными инструментами — я расскажу, что всё это значит и почему его до сих пор называют самым загадочным художником в истории.

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты: взрослые — €15 за чел., дети до 18 лет и люди старше 65 лет — €7,5 за чел.