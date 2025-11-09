Мои заказы

Нескучная экскурсия по Музею Прадо в Мадриде

Погрузитесь в мир искусства, раскрывая тайны картин Босха, Веласкеса и Гойи в знаменитом Музее Прадо
Экскурсия в Музее Прадо в Мадриде предлагает уникальную возможность узнать о закулисных интригах королевского двора и тайнах великих художников.

Посетители увидят картины Босха, Боттичелли, Веласкеса и Рубенса, а также узнают о мрачных секретах «Чёрных картин» Гойи.

Эта экскурсия позволит взглянуть на искусство Средних веков с новой стороны и понять, почему Босха называют самым загадочным художником в истории
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры искусства
  • 🖼️ Тайны великих художников
  • 👑 Интриги королевского двора
  • 🕵️‍♂️ Загадки и секреты картин
  • 🖌️ Искусство Средних веков
Что можно увидеть

  • Музей Прадо
  • Картины Босха
  • Картины Веласкеса
  • Чёрные картины Гойи

Описание экскурсии

Я покажу вам загадочную «Мону Лизу» из Мадрида. Она моложе, ярче и кое-где даже совершеннее оригинала. Вы узнаете, кто стоит за этой версией — ученик Леонардо или кто-то ещё?

Расскажу, что спас бы Сальвадор Дали, если бы Прадо вдруг охватил пожар. Подсказка: это не Босх и не Веласкес!

Мы поговорим о большой тайне Эль Греко: кто разбил ему сердце и почему его живопись стала такой странной и пронзительной.

Я открою вам мрачный секрет «Чёрных картин» Гойи. Как страх, безумие и личные трагедии заставили его писать их прямо на стенах своего дома.

Вы увидите, как в Средние века ретушировали картины — без фотошопа, но с не меньшей изобретательностью.

Вместе мы окунёмся в безумный мир Босха. Рыбы с ножками, демоны с музыкальными инструментами — я расскажу, что всё это значит и почему его до сих пор называют самым загадочным художником в истории.

Организационные детали

Дополнительные расходы — входные билеты: взрослые — €15 за чел., дети до 18 лет и люди старше 65 лет — €7,5 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У монумента Гойи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
Татьяна
9 ноя 2025
Экскурсия с Юлей очень понравилась, было интересно. Время прошло незаметно, узнали много интересных фактах о художниках и их работах.
А
Анастасия
26 окт 2025
Экскурсия была очень интересная! Юлия смогла увлечь и взрослых, и детей! 👍
Александра
Александра
12 сен 2025
Экскурсия с Юлией в музее Прадо — выше всяких похвал! Мы с мужем не только увидели шедевры, но и смогли взглянуть на них в контексте времени и проникнуться историями самих
читать дальше

художников. Особенно тронули полотна и судьба Гойи — Юлия помогла прочувствовать их силу и драматизм. Юлия также учла наши пожелания по экспонатам в своей экскурсии. Лёгкий и живой язык, невероятная эрудиция и внимательность сделали эту прогулку по музею настоящим открытием. Запомнили много интересных фактов и весь день оставались под впечатлением! Одним словом - восторг.

А
Александр
16 июн 2025
Отличная экскурсия! Очень-очень рекомендую Юлию как отличного гида как по музею, так и по городу!
Живая подача, очень приятная коммуникация, при этом глубокое знание истории и понимание жизни местных. Бронируйте, даже не думайте!

Входит в следующие категории Мадрида

