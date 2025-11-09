Погрузитесь в мир искусства, раскрывая тайны картин Босха, Веласкеса и Гойи в знаменитом Музее Прадо
Экскурсия в Музее Прадо в Мадриде предлагает уникальную возможность узнать о закулисных интригах королевского двора и тайнах великих художников.
Посетители увидят картины Босха, Боттичелли, Веласкеса и Рубенса, а также узнают о мрачных секретах «Чёрных картин» Гойи.
Эта экскурсия позволит взглянуть на искусство Средних веков с новой стороны и понять, почему Босха называют самым загадочным художником в истории
5
4 отзыва
🎨 Уникальные шедевры искусства
🖼️ Тайны великих художников
👑 Интриги королевского двора
🕵️♂️ Загадки и секреты картин
🖌️ Искусство Средних веков
Музей Прадо
Картины Босха
Картины Веласкеса
Чёрные картины Гойи
Я покажу вам загадочную «Мону Лизу» из Мадрида. Она моложе, ярче и кое-где даже совершеннее оригинала. Вы узнаете, кто стоит за этой версией — ученик Леонардо или кто-то ещё?
Расскажу, что спас бы Сальвадор Дали, если бы Прадо вдруг охватил пожар. Подсказка: это не Босх и не Веласкес!
Мы поговорим о большой тайне Эль Греко: кто разбил ему сердце и почему его живопись стала такой странной и пронзительной.
Я открою вам мрачный секрет «Чёрных картин» Гойи. Как страх, безумие и личные трагедии заставили его писать их прямо на стенах своего дома.
Вы увидите, как в Средние века ретушировали картины — без фотошопа, но с не меньшей изобретательностью.
Вместе мы окунёмся в безумный мир Босха. Рыбы с ножками, демоны с музыкальными инструментами — я расскажу, что всё это значит и почему его до сих пор называют самым загадочным художником в истории.
Дополнительные расходы — входные билеты: взрослые — €15 за чел., дети до 18 лет и люди старше 65 лет — €7,5 за чел.
Юлия — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 249 туристов
Мадрид — это город, который завораживает с первого взгляда. Но чтобы по-настоящему понять его, нужно погрузиться в его атмосферу. Я помогу вам открыть не только знаменитые площади и музеи, но и те места, которые хранят тайны и легенды. Мои рассказы не оставят вас равнодушными, а эмоции от прогулки запомнятся надолго.
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
9 ноя 2025
Экскурсия с Юлей очень понравилась, было интересно. Время прошло незаметно, узнали много интересных фактах о художниках и их работах.
Анастасия
26 окт 2025
Экскурсия была очень интересная! Юлия смогла увлечь и взрослых, и детей! 👍
Александра
12 сен 2025
Экскурсия с Юлией в музее Прадо — выше всяких похвал! Мы с мужем не только увидели шедевры, но и смогли взглянуть на них в контексте времени и проникнуться историями самих читать дальше
художников. Особенно тронули полотна и судьба Гойи — Юлия помогла прочувствовать их силу и драматизм. Юлия также учла наши пожелания по экспонатам в своей экскурсии. Лёгкий и живой язык, невероятная эрудиция и внимательность сделали эту прогулку по музею настоящим открытием. Запомнили много интересных фактов и весь день оставались под впечатлением! Одним словом - восторг.
Александр
16 июн 2025
Отличная экскурсия! Очень-очень рекомендую Юлию как отличного гида как по музею, так и по городу! Живая подача, очень приятная коммуникация, при этом глубокое знание истории и понимание жизни местных. Бронируйте, даже не думайте!