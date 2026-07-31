2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В музее Прадо на относительно небольшой площади собрано множество шедевров искусства, сопоставимых с галереей Уффици. Здесь представлены работы Тициана, Тинторетто, Рубенса, Босха и Дюрера.Узнайте, как Веласкес подписывал свои картины, куда

смотрят персонажи его знаменитых "Менин" и кто является их главным героем. В ходе экскурсии вы познакомитесь с полотнами Франциско Гойи, разберетесь в значении его "мрачных картин" и узнаете, за что он был вызван Святой инквизицией. Также вы увидите уникальный шедевр Босха - "Сад земных наслаждений" и разгадаете зашифрованные там символы. Экскурсия также откроет вам секреты портретной символики и истории редчайших фамильных драгоценностей Испанской короны. Билеты приобретаются заранее на официальном сайте музея, гид не нуждается в билете. Важно помнить, что в Прадо запрещена фото - и видеосъёмка, за исключением нескольких мест в вестибюле

Описание экскурсии

По следам Гойи

В ходе неспешной прогулки по музею вы познакомитесь с полотнами величайшего испанского художника — Франциско Гойи. Вы разберетесь, за что он был вызван Святой инквизицией, кем на самом деле была обнаженная маха и зачем художник написал ее одетую копию. А серия его «мрачных картин» откроет нам темные стороны самого тяжелого периода жизни мастера. Безумные кошмары, фантастические образы или страшные автопортреты — я помогу разобраться в их значении. Вы увидите уникальный шедевр Босха — «Сад земных наслаждений» и разгадаете зашифрованные там символы, найдете оригинальную подпись автора, его автопортрет и даже знаменитый символ столицы — медведя с земляничным деревом.

Нравы и облик великих испанцев

Старинные картины — это еще и кладезь ценнейшей информации об эпохе, моде, быте и даже здоровье каждого поколения. Я раскрою вам секреты портретной символики: вы без труда научитесь определять статус изображенного перед вами гранда, узнаете, как и зачем был изобретен знаменитый испанский гофрированный воротник — горгера и услышите о судьбах редчайших фамильных драгоценностей Испанской короны.

Организационные детали