2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадки шедевров Прадо

Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
В музее Прадо на относительно небольшой площади собрано множество шедевров искусства, сопоставимых с галереей Уффици. Здесь представлены работы Тициана, Тинторетто, Рубенса, Босха и Дюрера.

Узнайте, как Веласкес подписывал свои картины, куда
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смотрят персонажи его знаменитых "Менин" и кто является их главным героем.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с полотнами Франциско Гойи, разберетесь в значении его "мрачных картин" и узнаете, за что он был вызван Святой инквизицией.

Также вы увидите уникальный шедевр Босха - "Сад земных наслаждений" и разгадаете зашифрованные там символы.

Экскурсия также откроет вам секреты портретной символики и истории редчайших фамильных драгоценностей Испанской короны. Билеты приобретаются заранее на официальном сайте музея, гид не нуждается в билете.

Важно помнить, что в Прадо запрещена фото - и видеосъёмка, за исключением нескольких мест в вестибюле

5
161 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры искусства
  • 🖼️ Тайны великих художников
  • 📜 Исторические факты и символика
  • 🕵️‍♂️ Загадки и секреты полотен
  • 👑 Драгоценности Испанской короны
Загадки шедевров Прадо
Загадки шедевров Прадо
Загадки шедевров Прадо

Что можно увидеть

  • Музей Прадо
  • Картины Гойи
  • Сад земных наслаждений Босха
  • Картины Веласкеса

Описание экскурсии

По следам Гойи

В ходе неспешной прогулки по музею вы познакомитесь с полотнами величайшего испанского художника — Франциско Гойи. Вы разберетесь, за что он был вызван Святой инквизицией, кем на самом деле была обнаженная маха и зачем художник написал ее одетую копию. А серия его «мрачных картин» откроет нам темные стороны самого тяжелого периода жизни мастера. Безумные кошмары, фантастические образы или страшные автопортреты — я помогу разобраться в их значении. Вы увидите уникальный шедевр Босха — «Сад земных наслаждений» и разгадаете зашифрованные там символы, найдете оригинальную подпись автора, его автопортрет и даже знаменитый символ столицы — медведя с земляничным деревом.

Нравы и облик великих испанцев

Старинные картины — это еще и кладезь ценнейшей информации об эпохе, моде, быте и даже здоровье каждого поколения. Я раскрою вам секреты портретной символики: вы без труда научитесь определять статус изображенного перед вами гранда, узнаете, как и зачем был изобретен знаменитый испанский гофрированный воротник — горгера и услышите о судьбах редчайших фамильных драгоценностей Испанской короны.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты — €15. Льготный вход (от 65 лет) — €7,5, бесплатный — детям до 18 лет, студентам до 25 лет и инвалидам
  • Для подтверждения возраста необходим паспорт, студентам желательно иметь международный студенческий билет
  • Билеты вы приобретаете заранее на официальном сайте музея, и мы сразу пройдём без очереди. Если по каким-то причинам вы не смогли купить билеты, я помогу приобрести их через отдельную кассу, но это займёт время от экскурсии — сообщите об этом заранее.
  • Важно! В Прадо запрещена любая фото- и видеосъёмка, за исключением нескольких мест в вестибюле. Большая просьба соблюдать это требование руководства музея, чтобы избежать проблем как у участников группы, так и у гида.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в музей Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3827 туристов
Я профессиональный преподаватель, переводчик и гид. В Испанию переехала из Москвы в 2005 году. Обожаю историю и живопись, поэтому недавно получила диплом искусствоведа, а сейчас учусь в магистратуре при Академии
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художеств — альма-матер Гойи, Пикассо и Дали. Замужем за коренным мадридцем, мама двоих замечательных сыновей. Вижу Мадрид не глазами туриста, а изнутри — как живой и настоящий город. На экскурсиях люблю показывать его разным: парадным и повседневным, шумным и уютным. А об искусстве стараюсь рассказывать легко и понятно, обращая внимание на детали, ведь именно в них чаще всего скрывается самое интересное. Постоянно путешествую, учусь и открываю для себя что-то новое, и с удовольствием делюсь этим с гостями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Огромное спасибо гиду Оксане за экскурсию «Загадки шедевров Прадо»! Это было невероятно интересно!
Честно говоря, боялась, что через час «съеду» от обилия религиозных сюжетов. Но Оксана — настоящий профессионал и потрясающий
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рассказчик! Она превратила поход в музей в увлекательное путешествие в мир искусства. Оказывается, у каждой картины есть второй слой смысла. Особенно взорвали мозг «Менины» — после разбора эта картина уже никогда не будет для меня прежней.
Время пролетело как 5 минут. Было очень живо, с кучей интриг и без капли занудства. Оксана, вы влюбляете в искусство! Спасибо Вам огромное!

Огромное спасибо гиду Оксане за экскурсию «Загадки шедевров Прадо»! Это было невероятно интересно!
Огромное спасибо гиду Оксане за экскурсию «Загадки шедевров Прадо»! Это было невероятно интересно!
Огромное спасибо гиду Оксане за экскурсию «Загадки шедевров Прадо»! Это было невероятно интересно!
Огромное спасибо гиду Оксане за экскурсию «Загадки шедевров Прадо»! Это было невероятно интересно!
Огромное спасибо гиду Оксане за экскурсию «Загадки шедевров Прадо»! Это было невероятно интересно!
Огромное спасибо гиду Оксане за экскурсию «Загадки шедевров Прадо»! Это было невероятно интересно!
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В
Большое спасибо Оксане за чудесную экскурсию по музею Прадо! Прятались там от 40-градусной жары с мужем и детьми, которых обычно сложно затащить в музеи. Но в этот раз довольны остались
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все, даже самый младшенький! Оксана устроила нам очень увлекательный экскурс по главным шедеврам музея, от 15го к 19му векам, приоткрыла много тайн и любопытных деталей, которые надолго останутся в памяти. После музея еще долго обсуждали и вспоминали всей семьей увиденное. Очень рекомендуем Оксану как гида и приятного собеседника!

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Е
Сегодня снова посетили музей Прадо с экскурсоводом Оксаной — и это было просто превосходно! Это уже наша вторая экскурсия с ней, и мы снова остались в полном восторге. Оксана невероятно
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интересно рассказывает, умеет увлечь и показать шедевры музея так, что время пролетает незаметно. Очень профессиональный, внимательный и приятный гид. Благодаря ей музей Прадо открывается совершенно по-новому. Искренне рекомендуем Оксану всем, кто хочет получить настоящее удовольствие от экскурсии!

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С
Мы очень любим посещать музеи в путешествиях, иногда строим специально маршрут в город, страну, ради музея. Музей Прадо - как раз этот случай. Оксана провела основным шедеврам этого музея, мы не пропустили ничего, о чем могли бы потом пожалеть. хорошая рассказчица, нам всем очень понравилась экскурсия, рекомендуем.
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Olga
Очень понравилась экскурсия по Прадо! Познавательно, ненапряжно, доступно и увлекательно. Очень много информации, но легкая подача заставляет эти почти 3 часа лететь. Мы были в восторге! Большое спасибо!
Очень понравилась экскурсия по Прадо! Познавательно, ненапряжно, доступно и увлекательно. Очень много информации, но легкая подача
Очень понравилась экскурсия по Прадо! Познавательно, ненапряжно, доступно и увлекательно. Очень много информации, но легкая подача
Очень понравилась экскурсия по Прадо! Познавательно, ненапряжно, доступно и увлекательно. Очень много информации, но легкая подача
Очень понравилась экскурсия по Прадо! Познавательно, ненапряжно, доступно и увлекательно. Очень много информации, но легкая подача
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A
Хотим выразить искреннюю благодарность гиду Оксане за великолепную экскурсию по музею Прадо!

Оксана - настоящий профессионал с глубокими знаниями искусства. Она сумела не просто показать шедевры, а раскрыть их смысл, детали
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и историю так, что картины буквально «оживали» перед нами. Экскурсия была очень интересной, насыщенной и в то же время лёгкой для восприятия.

Отдельно хочется отметить её умение чувствовать аудиторию и подстраиваться под интересы - благодаря этому время пролетело незаметно.

Спасибо за вдохновение, атмосферу и любовь к искусству, которую вы так искренне передаёте! С удовольствием рекомендуем Оксану всем, кто планирует посещение музея Прадо.

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