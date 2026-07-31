2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
В музее Прадо на относительно небольшой площади собрано множество шедевров искусства, сопоставимых с галереей Уффици. Здесь представлены работы Тициана, Тинторетто, Рубенса, Босха и Дюрера.
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смотрят персонажи его знаменитых "Менин" и кто является их главным героем.
В ходе экскурсии вы познакомитесь с полотнами Франциско Гойи, разберетесь в значении его "мрачных картин" и узнаете, за что он был вызван Святой инквизицией.
Также вы увидите уникальный шедевр Босха - "Сад земных наслаждений" и разгадаете зашифрованные там символы.
Экскурсия также откроет вам секреты портретной символики и истории редчайших фамильных драгоценностей Испанской короны. Билеты приобретаются заранее на официальном сайте музея, гид не нуждается в билете.
Важно помнить, что в Прадо запрещена фото - и видеосъёмка, за исключением нескольких мест в вестибюле
В ходе неспешной прогулки по музею вы познакомитесь с полотнами величайшего испанского художника — Франциско Гойи. Вы разберетесь, за что он был вызван Святой инквизицией, кем на самом деле была обнаженная маха и зачем художник написал ее одетую копию. А серия его «мрачных картин» откроет нам темные стороны самого тяжелого периода жизни мастера. Безумные кошмары, фантастические образы или страшные автопортреты — я помогу разобраться в их значении. Вы увидите уникальный шедевр Босха — «Сад земных наслаждений» и разгадаете зашифрованные там символы, найдете оригинальную подпись автора, его автопортрет и даже знаменитый символ столицы — медведя с земляничным деревом.
Нравы и облик великих испанцев
Старинные картины — это еще и кладезь ценнейшей информации об эпохе, моде, быте и даже здоровье каждого поколения. Я раскрою вам секреты портретной символики: вы без труда научитесь определять статус изображенного перед вами гранда, узнаете, как и зачем был изобретен знаменитый испанский гофрированный воротник — горгера и услышите о судьбах редчайших фамильных драгоценностей Испанской короны.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входят билеты — €15. Льготный вход (от 65 лет) — €7,5, бесплатный — детям до 18 лет, студентам до 25 лет и инвалидам
Для подтверждения возраста необходим паспорт, студентам желательно иметь международный студенческий билет
Билеты вы приобретаете заранее на официальном сайте музея, и мы сразу пройдём без очереди. Если по каким-то причинам вы не смогли купить билеты, я помогу приобрести их через отдельную кассу, но это займёт время от экскурсии — сообщите об этом заранее.
Важно! В Прадо запрещена любая фото- и видеосъёмка, за исключением нескольких мест в вестибюле. Большая просьба соблюдать это требование руководства музея, чтобы избежать проблем как у участников группы, так и у гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в музей Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 3827 туристов
Я профессиональный преподаватель, переводчик и гид. В Испанию переехала из Москвы в 2005 году. Обожаю историю и живопись, поэтому недавно получила диплом искусствоведа, а сейчас учусь в магистратуре при Академии читать дальшеуменьшить
художеств — альма-матер Гойи, Пикассо и Дали.
Замужем за коренным мадридцем, мама двоих замечательных сыновей. Вижу Мадрид не глазами туриста, а изнутри — как живой и настоящий город. На экскурсиях люблю показывать его разным: парадным и повседневным, шумным и уютным. А об искусстве стараюсь рассказывать легко и понятно, обращая внимание на детали, ведь именно в них чаще всего скрывается самое интересное.
Постоянно путешествую, учусь и открываю для себя что-то новое, и с удовольствием делюсь этим с гостями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Svetlana
Огромное спасибо гиду Оксане за экскурсию «Загадки шедевров Прадо»! Это было невероятно интересно! Честно говоря, боялась, что через час «съеду» от обилия религиозных сюжетов. Но Оксана — настоящий профессионал и потрясающий читать дальшеуменьшить
рассказчик! Она превратила поход в музей в увлекательное путешествие в мир искусства. Оказывается, у каждой картины есть второй слой смысла. Особенно взорвали мозг «Менины» — после разбора эта картина уже никогда не будет для меня прежней. Время пролетело как 5 минут. Было очень живо, с кучей интриг и без капли занудства. Оксана, вы влюбляете в искусство! Спасибо Вам огромное!
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В
Виктория
Большое спасибо Оксане за чудесную экскурсию по музею Прадо! Прятались там от 40-градусной жары с мужем и детьми, которых обычно сложно затащить в музеи. Но в этот раз довольны остались читать дальшеуменьшить
все, даже самый младшенький! Оксана устроила нам очень увлекательный экскурс по главным шедеврам музея, от 15го к 19му векам, приоткрыла много тайн и любопытных деталей, которые надолго останутся в памяти. После музея еще долго обсуждали и вспоминали всей семьей увиденное. Очень рекомендуем Оксану как гида и приятного собеседника!
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Е
Елена
Сегодня снова посетили музей Прадо с экскурсоводом Оксаной — и это было просто превосходно! Это уже наша вторая экскурсия с ней, и мы снова остались в полном восторге. Оксана невероятно читать дальшеуменьшить
интересно рассказывает, умеет увлечь и показать шедевры музея так, что время пролетает незаметно. Очень профессиональный, внимательный и приятный гид. Благодаря ей музей Прадо открывается совершенно по-новому. Искренне рекомендуем Оксану всем, кто хочет получить настоящее удовольствие от экскурсии!
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С
Саетлана
Мы очень любим посещать музеи в путешествиях, иногда строим специально маршрут в город, страну, ради музея. Музей Прадо - как раз этот случай. Оксана провела основным шедеврам этого музея, мы не пропустили ничего, о чем могли бы потом пожалеть. хорошая рассказчица, нам всем очень понравилась экскурсия, рекомендуем.
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Olga
Очень понравилась экскурсия по Прадо! Познавательно, ненапряжно, доступно и увлекательно. Очень много информации, но легкая подача заставляет эти почти 3 часа лететь. Мы были в восторге! Большое спасибо!
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A
ANASTASIJA
Хотим выразить искреннюю благодарность гиду Оксане за великолепную экскурсию по музею Прадо!
Оксана - настоящий профессионал с глубокими знаниями искусства. Она сумела не просто показать шедевры, а раскрыть их смысл, детали читать дальшеуменьшить
и историю так, что картины буквально «оживали» перед нами. Экскурсия была очень интересной, насыщенной и в то же время лёгкой для восприятия.
Отдельно хочется отметить её умение чувствовать аудиторию и подстраиваться под интересы - благодаря этому время пролетело незаметно.
Спасибо за вдохновение, атмосферу и любовь к искусству, которую вы так искренне передаёте! С удовольствием рекомендуем Оксану всем, кто планирует посещение музея Прадо.