2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Прочитать» символику картин Гойи и «Сада наслаждений» Босха и начать лучше понимать историю Испании

Оксана
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Оксана – ваш гид
В музее Прадо на относительно небольшой площади находится столько шедевров искусства, что с ним может сравниться, разве что, галерея Уффици.

Каждое полотно здесь — отражение эпохи и мастерства художника.

Вы увидите работы Тициана, Тинторетто, Рубенса, Босха, Дюрера, узнаете, как Веласкес подписывал свои картины, куда смотрят персонажи его знаменитых «Менин» и кто же все-таки является их главным героем.
104 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у главного входа в музей Прадо
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Большая прогулка по музею Прадо
Большая прогулка по музею Прадо

Что вас ожидает

По следам Гойи
В ходе неспешной прогулки по музею вы познакомитесь с полотнами величайшего испанского художника — Франциско Гойи. Вы разберетесь, за что он был вызван Святой инквизицией, кем на самом деле была обнаженная маха и зачем художник написал ее одетую копию. А серия его «мрачных картин» откроет нам темные стороны самого тяжелого периода жизни мастера. Безумные кошмары, фантастические образы или страшные автопортреты — я помогу разобраться в их значении. Вы увидите уникальный шедевр Босха — «Сад земных наслаждений» и разгадаете зашифрованные там символы, найдете оригинальную подпись автора, его автопортрет и даже знаменитый символ столицы — медведя с земляничным деревом.

Нравы и облик великих испанцев
Старинные картины — это еще и кладезь ценнейшей информации об эпохе, моде, быте и даже здоровье каждого поколения. Я раскрою вам секреты портретной символики: вы без труда научитесь определять статус изображенного перед вами гранда, узнаете, как и зачем был изобретен знаменитый испанский гофрированный воротник — горгера и услышите о судьбах редчайших фамильных драгоценностей Испанской короны.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты — 15 евро. Льготный вход (от 65 лет) — 7,5 евро, бесплатный — детям до 18 лет, студентам до 25 лет и инвалидам.
  • Для подтверждения возраста необходим паспорт, студентам желательно иметь международный студенческий билет.
Большая прогулка по музею Прадо
Большая прогулка по музею Прадо
Большая прогулка по музею Прадо
Большая прогулка по музею Прадо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у главного входа в музей Прадо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Я профессиональный переводчик, преподаватель и, в свободное время, гид. Живу в Испании уже 13 лет, замужем за коренным мадридцем, так что самые интересные истории узнаю, что называется, из первых уст. Свободно владею испанским языком, что позволяет мне максимально использовать все источники информации, а также лучше понимать культуру страны. Не люблю стереотипов и предвзятого отношения и очень надеюсь, что мои экскурсии помогают людям узнать не только Мадрид, но и его жителей.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид! Получили огромное удовольствие. Причем все - и взрослые, и дети. Во-первых, Оксана - прирожденный рассказчик, хочется слушать и слушать. Во-вторых, сама экскурсия была именно такой, какой я ее видела и вообще какой (на мой взгляд) должна быть экскурсия в художественный музей. Грамотно, видно, что человек изучал историю искусств, а не просто заучил описание картин из интернета, при этом не заумно, понятным языком, с огромным количеством интереснейших деталей. Иногда картины становились квестом, иногда игрой с оптическими иллюзиями... Оксана постоянно вовлекала детей, задавала им вопросы. Давно я не видела своих детей такими увлеченными. Хочется вернуться еще раз с таким замечательным гидом за новыми сокровищами музея Прадо. Огромное спасибо, Оксана, и удачи Вам в работе. Вы - настоящий талант.
4 мая 2019
Отличная экскурсия по музею Прадо! Оксана рассказчик изумительный! Все что нужно было узнать и посмотреть в музее - все кратко посмотрели и послушали очень интересный рассказ.
Всем рекомендую экскурсии с Оксаной. Хочется вернуться опять и сходить с Оксаной на другие имеющие экскурсии!

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