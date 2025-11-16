Лучшее время для занятий фламенко в помещении - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, и меньше туристов. Летом, в июне и августе, также можно насладиться уроками, но стоит учитывать жару. Зимой, с декабря по февраль, уроки проходят в тепле, что позволяет избежать холода и насладиться танцем в любое время года.

Самый лучший возраст для начала обучения фламенко - 4 года… Но вам уже гораздо больше, вы приехали в Мадрид и хотите попробовать.Конечно, вы не станете исполнителем фламенко после первого урока,

взятого у профессионального танцора, но почувствуете насколько интересен, сложен и своеобразен этот танец - спектакль, который будит столько эмоций. Во время урока вы поймете, оцените свои возможности и кто знает, может быть, станете настоящим поклонником и исполнителем фламенко. В любом случае, как говорит Пилар, преподаватель фламенко, которая в Мадриде ведет собственную школу уже более 10 лет, - Танец Фламенко - это великолепная терапия, поднимающая жизненный тонус. Кстати, вы почувствуете это уже на первом уроке! Урок с профессиональными исполнителями и преподавателями испанского танца: фламенко, севильяны. На память об уроке у вас останутся фотографии. Если вы уже не новичок в танцзале, то урок будет адаптирован к вашему уровню подготовки. Форма для урока спортивная, обувь на каблуке 3-4 см. Минимальная группа 3 человека Продолжительность занятия 1,5 часа. Для детей до 10 лет, в сопровождении взрослых, урок бесплатный

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Откройте Для Себя Фламенко

Во время урока вы сможете оценить свои способности и, возможно, станете настоящим поклонником фламенко. Это замечательный способ окунуться в культуру и эмоции, полные страсти.

Превосходная Терапия

Как говорит Пилар, преподаватель фламенко, которая уже более 10 лет руководит школой в Мадриде, танец фламенко — это действительно удивительная терапия, способная поднять жизненный тонус и наполнить энергией. Вы почувствуете это уже на первом занятии!

Уроки с Профессионалами

Вы будете заниматься с опытными исполнителями и преподавателями испанского танца, включая фламенко и севильяны. На память об уроке останутся яркие фотографии, которые сохранят моменты вашей танцевальной истории.

Адаптация Урока

Если вы не новичок, не переживайте! Урок будет адаптирован под ваш уровень подготовки. Это отличная возможность улучшить свои навыки и получить новые знания.

Форма и Продолжительность Занятия

Форма для урока: спортивная.

Обувь: на каблуке 3-4 см.

Минимальная группа: 3 человека.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Особые Условия для Дети

Для детей до 10 лет урок бесплатный, но они должны быть в сопровождении взрослых. Это отличная возможность провести время с семьей и погрузиться в мир испанского танца вместе!