Самый лучший возраст для начала обучения фламенко - 4 года… Но вам уже гораздо больше, вы приехали в Мадрид и хотите попробовать.
взятого у профессионального танцора, но почувствуете насколько интересен, сложен и своеобразен этот танец - спектакль, который будит столько эмоций.
Во время урока вы поймете, оцените свои возможности и кто знает, может быть, станете настоящим поклонником и исполнителем фламенко.
В любом случае, как говорит Пилар, преподаватель фламенко, которая в Мадриде ведет собственную школу уже более 10 лет, - Танец Фламенко - это великолепная терапия, поднимающая жизненный тонус.
Кстати, вы почувствуете это уже на первом уроке! Урок с профессиональными исполнителями и преподавателями испанского танца: фламенко, севильяны. На память об уроке у вас останутся фотографии. Если вы уже не новичок в танцзале, то урок будет адаптирован к вашему уровню подготовки. Форма для урока спортивная, обувь на каблуке 3-4 см. Минимальная группа 3 человека Продолжительность занятия 1,5 часа. Для детей до 10 лет, в сопровождении взрослых, урок бесплатный
5 причин купить эту экскурсию
💃 Уроки с профессионалами
📸 Фотографии на память
🎶 Адаптация под ваш уровень
👟 Спортивная форма и комфорт
🕺 Бесплатно для детей до 10 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для занятий фламенко в помещении - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, и меньше туристов. Летом, в июне и августе, также можно насладиться уроками, но стоит учитывать жару. Зимой, с декабря по февраль, уроки проходят в тепле, что позволяет избежать холода и насладиться танцем в любое время года.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Школа фламенко
Описание экскурсии
Откройте Для Себя Фламенко
Во время урока вы сможете оценить свои способности и, возможно, станете настоящим поклонником фламенко. Это замечательный способ окунуться в культуру и эмоции, полные страсти.
Превосходная Терапия
Как говорит Пилар, преподаватель фламенко, которая уже более 10 лет руководит школой в Мадриде, танец фламенко — это действительно удивительная терапия, способная поднять жизненный тонус и наполнить энергией. Вы почувствуете это уже на первом занятии!
Уроки с Профессионалами
Вы будете заниматься с опытными исполнителями и преподавателями испанского танца, включая фламенко и севильяны. На память об уроке останутся яркие фотографии, которые сохранят моменты вашей танцевальной истории.
Адаптация Урока
Если вы не новичок, не переживайте! Урок будет адаптирован под ваш уровень подготовки. Это отличная возможность улучшить свои навыки и получить новые знания.
Форма и Продолжительность Занятия
Форма для урока: спортивная.
Обувь: на каблуке 3-4 см.
Минимальная группа: 3 человека.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Особые Условия для Дети
Для детей до 10 лет урок бесплатный, но они должны быть в сопровождении взрослых. Это отличная возможность провести время с семьей и погрузиться в мир испанского танца вместе!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Madrid
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.