2 отзыва оставили туристы

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Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко

3
2 отзыва
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Прогулка 👣 по вечернему старому Мадриду, где вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ имперской столицы ⭐️ Испании.

Вас ждёт погружение в атмосферу «мовиды» – особого настроения испанцев, проводящих вечера в движении от бара к бару, общении и весёлом настроении.

Вы увидите площадь Пуэрта-дель-Соль, Королевский дворец, пласа Майор и многое другое.

Прочувствуете колорит местной жизни и особую энергию Мадрида.

Завершится экскурсия ⛳ на шоу Фламенко в одном из самых старых концертных залов города.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €65 за человека

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Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Во время экскурсии 🧭 по старому Мадриду нельзя пройти мимо площади Пуэрта-Дель-Соль. Это не только исторический центр города, это - нулевой километр и начало дорог, которые бегут из испанской столицы ⭐️ во всех направлениях (несмотря на то, что географический центр находится несколько севернее).
Все начинания входили в Мадрид через площадь Солнца: первый фонарь, первый трамвай, а потом и автомобиль. Далее, первая линия метро 🚇 в начале XX века прошла под площадью.
В местных барах 🍹 появились и первые исполнители традиционно андалузского фламенко, стиля, которым теперь «болеет» вся Испания. Сегодняшняя его популярность – заслуга прошлого века и моды на кафе-шантаны с открытой сценой, где страсть и эмоции исполнителей заражали слушателей.
Не обязательно быть испанцем, чтобы стать поклонником этого стиля. Важно просто слушать музыку с открытым сердцем. Однако загадка фламенко раскрывается лишь в живом исполнении, которое можно понять посетив музыкальное шоу. Только здесь спектакль превращается в действо, оторванное от реальности, а слушателя наполняет волшебство фламенко.
Что входит
  • Услуги гида
  • Шоу фламенко
  • Напиток
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Испании
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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2 отзыва оставили туристы

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