2 отзыва оставили туристы

Во время экскурсии 🧭 по старому Мадриду нельзя пройти мимо площади Пуэрта-Дель-Соль. Это не только исторический центр города, это - нулевой километр и начало дорог, которые бегут из испанской столицы ⭐️ во всех направлениях (несмотря на то, что географический центр находится несколько севернее).

Все начинания входили в Мадрид через площадь Солнца: первый фонарь, первый трамвай, а потом и автомобиль. Далее, первая линия метро 🚇 в начале XX века прошла под площадью.

В местных барах 🍹 появились и первые исполнители традиционно андалузского фламенко, стиля, которым теперь «болеет» вся Испания. Сегодняшняя его популярность – заслуга прошлого века и моды на кафе-шантаны с открытой сценой, где страсть и эмоции исполнителей заражали слушателей.

Не обязательно быть испанцем, чтобы стать поклонником этого стиля. Важно просто слушать музыку с открытым сердцем. Однако загадка фламенко раскрывается лишь в живом исполнении, которое можно понять посетив музыкальное шоу. Только здесь спектакль превращается в действо, оторванное от реальности, а слушателя наполняет волшебство фламенко.