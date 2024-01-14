Индивидуальная
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
«В нашей экскурсии будет присутствовать также и театрализованный музыкальный элемент»
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
€161 за человека
Индивидуальная
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
«Важно просто слушать музыку с открытым сердцем»
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Завтра в 18:00
10 июл в 18:00
€95 за человека
Индивидуальная
Ваш первый урок Фламенко
Начало: Madrid
«Во время урока вы поймете, оцените свои возможности и кто знает, может быть, станете настоящим поклонником и исполнителем фламенко»
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
10 июл в 09:00
11 июл в 09:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana14 января 2024Очень интересно хотя немного мало по времени. Из-за того, что были привязаны к началу шоу фламенко последние пол часа экскурсии практически бежали. Шоу фламенко очень понравилось, места были прямо напротив сцены и немного выше, поэтому видно всё было великолепно.
- MMaxim25 апреля 2023Великолепная экскурсия. Получили огромное удовольствие. Прекрасное знание материала и великолепное повествование. Очень рекомендую.
- IIrina2 апреля 2023Информативные, интересные экскурсии. Лучше не бывает!
- ААлександр12 мая 2022Спасибо Марии за прекрасную компанию, интереснейший рассказ и индивидуальный подход!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Музыкальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июле 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 161. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музыкальные», 27 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь