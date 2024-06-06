Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Популярное предложение Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас Начало: Возле музея Прадо € 107 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом € 168 за всё до 4 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 146 отзывов О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol) от € 70 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 56 отзывов Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 93 отзыва Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда Начало: На площади Пуэрта дель Соль € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 290 отзывов Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории Начало: площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 111 отзывов Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства Начало: У главного входа в музей Прадо € 130 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 71 отзыв Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников Начало: Музей Прадо от € 120 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 34 отзыва Must-see в музее Прадо Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании Начало: У входа в музей Прадо € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 57 отзывов Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой Начало: Площадь Puerta del Sol € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы от € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд Начало: Площадь Пуэрта дель Соль от € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 51 отзыв Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 273 отзыва Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 110 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 167 отзывов Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато... € 155 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 74 отзыва Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города Начало: По договоренности с туристами от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 65 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города € 330 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 27 отзывов Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас Начало: По договоренности € 250 за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 1 час 33 отзыва Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт от € 95 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон € 67 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок € 115 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 122 отзыва Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя € 130 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии от € 170 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино от € 65 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд Начало: На площади Puerta del Sol от € 90 за всё до 10 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании от € 134 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых Начало: Площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида» Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд... от € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями от € 60 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 24 отзыва По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании € 161 за человека

Билеты 4 часа 4 отзыва Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа Начало: У музея Прадо € 240 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 14 отзывов Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами от € 64 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте) Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы от € 390 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом от € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес € 72 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом Начало: Calle Mayor от € 110 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство Начало: В холле музея € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида Начало: Возле собора Альмудена € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства от € 250 за всё до 8 чел.