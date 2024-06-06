Индивидуальные экскурсии в Мадриде с личным гидом

Найдено 65 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Мадриде на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С гидом по музею Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
107 за всё до 4 чел.
Мадрид: прошлое и настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
168 за всё до 4 чел.
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 64 за всё до 5 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
13 июня в 08:30
14 июня в 11:00
от 70 за всё до 10 чел.
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
120 за всё до 6 чел.
Нескучная история древнего Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
93 отзыва
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Прогулка по центральным достопримечательностям Мадрида с увлекательными историями, местными традициями и вкусной кухней. Полюбите Мадрид с первого взгляда
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:30
13 июня в 09:00
87 за всё до 4 чел.
Мадрид. Другая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
290 отзывов
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Загадки шедевров Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
111 отзывов
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 120 за всё до 6 чел.
Must-see в музее Прадо
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
Начало: У входа в музей Прадо
13 июня в 10:00
11 июля в 10:00
134 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Мадрид - солнечные ворота Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Мадрид - солнечные ворота Европы: экскурсия с личным гидом
Познайте Мадрид: от собора Almudena до Королевского дворца, наслаждаясь богатой историей и культурой
Начало: Площадь Puerta del Sol
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Мадрид со вкусом фасоли и кальмаров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Гастрономическая экскурсия Мадрид: путеводитель по вкусам
Погрузитесь в гастрономический рай Мадрида, где каждый бар и ресторан расскажет свою уникальную историю через вкус блюд
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль
Сегодня в 18:00
10 июня в 11:00
от 150 за всё до 10 чел.
История Мадрида от арабов до Бурбонов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Путешествие в прошлое Мадрида: История от арабов до Бурбонов
Погрузитесь в историю Мадрида: от арабов до Бурбонов, раскрывая тайны столицы на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
130 за всё до 4 чел.
Мадрид как он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
273 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:30
13 июня в 10:30
110 за всё до 4 чел.
С небес на землю Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
167 отзывов
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
74 отзыва
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 3 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Величественный Мадрид
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
🛴 На самокатах
Индивидуальная
1 час
33 отзыва
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 95 за всё до 8 чел.
Мадрид для одного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
67 за человека
Экспресс Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экспресс Мадрид: индивидуальная экскурсия по столице Испании
Планируете поездку в Мадрид, но у вас мало времени? Экспресс Мадрид - идеальный выбор! Узнайте всё самое интересное за короткий срок
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
115 за всё до 6 чел.
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Музей Прадо: живопись испанских монархов в портретах
Погрузитесь в мир испанского искусства с экскурсией в Музей Прадо: встреча с королевскими портретами
Начало: У касс музея Прадо, у памятника Гойя
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Педро Альмодовар и его Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 65 за всё до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 90 за всё до 10 чел.
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Мадрид 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Экскурсия «Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида»
Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Начало: Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое зд...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от 150 за всё до 6 чел.
Прогулка по мадридским крышам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Прогулка по мадридским крышам: панорамы, история и секретные места
Почувствуйте дух Мадрида, прогуливаясь по его крышам. Откройте для себя город с новой высоты, наслаждаясь неповторимыми видами и историями
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 60 за всё до 7 чел.
По Мадриду весело и с песней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
161 за человека
Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Билеты
4 часа
4 отзыва
Экскурсионный билет: Королевский дворец и музей Прадо
Погрузитесь в мир искусства и истории Мадрида, посетив Королевский дворец и музей Прадо за 4 часа
Начало: У музея Прадо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
240 за всё до 7 чел.
Четыре Мадрида и одна улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Четыре Мадрида и одна улица: экскурсия по Алькале
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, пройдя по самой длинной улице города - Алькале. Узнайте о жизни местных жителей и насладитесь архитектурными шедеврами
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 64 за всё до 6 чел.
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Мадрида - в монастырь Эскориал (на автобусе или арендованном транспорте)
Эскориал, всего в часе езды от Мадрида, удивит вас своей архитектурой и историей. Узнайте о королях Испании и насладитесь видами королевских садов
11 июня в 09:00
13 июня в 09:30
180 за всё до 2 чел.
Святая инквизиция в Мадриде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
85 за всё до 10 чел.
Секреты испанского виноделия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Секреты испанского виноделия: виноградники, история и дегустация
Познайте многовековую историю вина в Мадриде, посетив винодельню с экспертом. Уникальный опыт и незабываемые впечатления гарантированы
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
от 390 за всё до 12 чел.
Искусство мадридских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 80 за всё до 5 чел.
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Алькала-де-Энарес: о великом Сервантесе и истории города
Посетите Алькала-де-Энарес, где жил Сервантес. Узнайте о его жизни, истории города и его культурных достопримечательностях
Начало: Станция ренфе-метро Алькала де Энарес
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
72 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Как читать картины: история живописи в музее Тиссена-Борнемисы
Прогулка-исследование в музее, где нет суеты. Здесь - только мы и искусство
Начало: В холле музея
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
100 за всё до 4 чел.
Средневековый Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
80 за всё до 5 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
По темной стороне Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия: По темной стороне Мадрида
Прогулка по непарадному Мадриду, наполненному историями о призраках, ведьмах и криминальных событиях. Узнайте секреты городской Оперы и Адской арки
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
13 июня в 10:00
17 июня в 15:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
    читать дальше

    экскурсия с Татьяной в Толедо, от которой тоже остались только положительные впечатления, очень приятный и открытый человек. Всё было вовремя и очень комфортно. Спасибо!

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Четыре Мадрида и одна улица
    Была на экскурсии Четыре Мадрида и одна улица. В Мадриде первый раз, все понравилось. Поговорили не только о Мадриде, заглядывали помимо основного маршрута на другие локации. Все понравилось. Экскурсия длилась вместо 3,5 часа пять! Спасибо Андрею! Рекомендую данного гида.
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный человек, улыбчивая, обаятельная рассказчица,
    читать дальше

    которая влюбила нас в Мадрид. Умеет и любит делиться знаниями, создать позитивную атмосферу. Вот уж точно - с легкостью и юмором! Браво, Маргарита! Мы получили огромное удовольствие.

    Не побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивныйНе побоюсь громких слов - это была лучшая экскурсия в моей жизни! Маргарита - очень позитивный
  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
    читать дальше

    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
    читать дальше

    прогулки. Надеемся, что это не последняя наша встреча и удастся попутешествовать с Эдуардом также в другие города. Желаем нашему гиду успехов и адекватных клиентов.

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
  • М
    Маргарита
    28 мая 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Маршрут был достаточно интересный, но гид немного странно себя вела. Вроде мы много нового узнали про Мадрид и Испанию, но ушли в плохом настроении и немного ошарашенные. Не могу рекомендовать, если у вас есть другие варианты.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Мадрид как он есть
    Замечательная экскурсия с Оксаной, 3 часа пролетели незаметно, и Мадрид заиграл другими красками. Захватывающий рассказ и прогулка по главным достопримечательностям города были главным моментом моего короткого визита в Мадрид. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. С гидом по музею Прадо
  2. Мадрид: прошлое и настоящее
  3. Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
  4. О Мадриде с легкостью и юмором
  5. Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Индивидуальные" можно забронировать 65 экскурсий и билетов от 59 до 390. Туристы уже оставили гидам 2210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Мадриде? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке
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