По Кастилии с испанистом: индивидуальный джип-тур с дегустациями вин и сыров
Изучить Мадрид и Толедо, узнать всё об Авиле, Сеговии, Саламанке, побеседовать о Габсбургах и Франко
Начало: Мадрид, 15:00, место по договорённости
11 янв в 15:00
12 янв в 15:00
€3150
€3500 за всё до 4 чел.
Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук
Побывать в 7 городах, сыгравших роль в становлении языка, и поговорить об архитектуре и литературе
Начало: Мадрид, аэропорт, 15:00
11 янв в 15:00
13 янв в 15:00
€3015
€3350 за человека
Полное погружение в колорит Кастилии: тур по 7 городам с дегустациями
Попробовать вина, сыры и хамон, погулять по Мадриду и подняться на башню готического собора
Начало: Мадрид, центр города, 9:00
23 янв в 09:00
1 фев в 09:00
€2331
€2590 за человека
