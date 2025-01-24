3 дня
Индивидуальный тур из столицы на юг: Мадрид, Аликанте, Севилья
Полюбоваться шедеврами живописи, подняться к замку Санта-Барбара и пройти по Королевскому алькасару
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
€200 за человека
3 дня
Испанский топ-3 только для вас: Мадрид, Барселона, Валенсия
Изучить нетуристические кварталы, полюбоваться неоготическими шпилями и побывать у двух морей
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
€200 за человека
3 дня
Экспресс-путешествие своей компанией: Мадрид, Толедо, Сеговия
Обойти главные площади и улицы столицы и посетить два города-музея неподалёку
Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён...
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
€250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Групповые»
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