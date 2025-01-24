Что посмотреть в Мадриде на экскурсиях?
В Мадриде огромное множество интереснейших достопримечательностей, это и известнейшие на весь мир музеи и галереи, и крупнейшие парки полные пышной растительности и красивейшие оживлённые площади и бесконечные модные бутики, а также интереснейшие места за пределами города
Местные экскурсоводы
Мадрид огромный город, но при этом достаточно комфортный для пеших прогулок, однако чтобы за короткий период охватить основные достопримечательности, рекомендуем всё же отправиться хотя бы на парочку экскурсий. К тому же это лучший способ осмотреть близлежащие городки и знаковые места за пределами столицы Испании