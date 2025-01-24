Найдено 1 тур в Мадриде на русском языке, цена €200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

3 дня Испанский топ-3 только для вас: Мадрид, Барселона, Валенсия Изучить нетуристические кварталы, полюбоваться неоготическими шпилями и побывать у двух морей Начало: Мадрид, 10:00, точное место встречи - по договорён... € 200 за человека Что посмотреть в Мадриде на экскурсиях? В Мадриде огромное множество интереснейших достопримечательностей, это и известнейшие на весь мир музеи и галереи, и крупнейшие парки полные пышной растительности и красивейшие оживлённые площади и бесконечные модные бутики, а также интереснейшие места за пределами города Местные экскурсоводы Мадрид огромный город, но при этом достаточно комфортный для пеших прогулок, однако чтобы за короткий период охватить основные достопримечательности, рекомендуем всё же отправиться хотя бы на парочку экскурсий. К тому же это лучший способ осмотреть близлежащие городки и знаковые места за пределами столицы Испании

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