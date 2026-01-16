Описание тура
Организационные детали
Тур проходит в сопровождении преподавателя испанского языка, кандидата наук, испаниста. Возможна организация вегетарианского питания по запросу (не позднее чем за 5 дней до начала тура).
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсия
После встречи — трансфер в отель, размещение и свободное время.
Желающие могут заказать дополнительную экскурсию, во время которой мы будем постепенно «уходить» вглубь веков. Наша первая остановка — Мадрид, чья история как столицы начинается с 6 века: это одна из самых «поздних» столиц Европы. Днём вы прогуляетесь по литературному Мадриду, увидите дом, где провёл последние годы жизни и умер Сервантес, посетите монастырь, а также заглянете в дом-музей Лопе де Веги, который знаменитый автор «Собаки на сене» построил и приобрёл в первой половине 12 века. При желании вы сможете попасть на небольшую экскурсию с историками музея.
А вечером вы словно перенесётесь в 12 век и «пройдётесь» рядом с Сервантесом, Лопе де Вегой и Кальдероном… по барам. Вас будет ждать типичный ужин испанского аристократа Золотого века — в трёх барах. По ходу маршрута мы поговорим о барокко, Веласкесе и «Собаке на сене», а вокруг будут шумные весёлые улицы, вино рекой и закуски тапас.
Прогулки по Мадриду, начало учебной программы, посещение академии испанского языка
После завтрака начнём знакомство со столицей и её историей. Во время прогулки по Мадриду вы увидите Королевский дворец, летнюю резиденцию монархов — парк Ретиро, а также музей Прадо. Мы пройдём через Пласа-Майор — место корриды и суда Инквизиции, увидим площадь Солнца и поговорим об истории «слухов», а также о том, почему один из проспектов называли бывшим Проспектом Советского Союза. Осмотрим статую богини Кибелы — символ поклонения «дон жуанов» 19 века и болельщиков «Реала» 21 века, стелу расстрелов 2 мая и разберёмся, что такое «майские праздники» в Мадриде. Сегодня перед вами развернётся история Испании с 1561 года до наших дней.
Также в этот день начнём изучение испанского языка — у каждого будет своя индивидуальная программа. Посетим академию испанского языка, аккредитованную Институтом Сервантеса, чтобы погрузиться в учебную среду. А после вас ждёт традиционный мадридский обед. Вечером — свободное время.
Достопримечательности Сеговии и Авилы
В этот день мы отправимся в Сеговию — город, который был заселён уже 6000 лет назад. Здесь сохранились римский акведук 1 века н. э., готический собор 16 века и резиденция испанских королей — всемирно известный Алькасар, вдохновивший создателей знаменитого воздушного замка — эмблемы Disney. Именно здесь принимались решения, влияющие на судьбу кастильского (испанского) языка.
Пообедаем в одном из старейших ресторанов Кастилии и Леона — для вас будет предусмотрено особое меню. Затем продолжим осмотр города и посетим замок.
После переедем в Авилу. Знакомство с ней начнём с хорошо сохранившейся крепостной стены 13 века — мы пройдём вдоль неё пешком. В городе жили и творили крупнейшие представители «мистического» направления средневековой литературы Кастилии — Тереза Авильская и Сан Хуан де ла Крус.
Пешеходная прогулка по Саламанке
Сегодня совершим прогулку по Саламанке, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по лучезарному городу вечной молодости и оптимизма и увидим великолепие двух кафедральных соборов — в романском и готическом стилях, здания двух университетов, центральную площадь и множество домов испанской знати.
Затем посетим дворец Каса-де-лас-Кончас («Дом ракушек») конца 15 века, осмотрим первый университет Испании — его главное здание построили в уникальном стиле «платереско» (1218 г.). Прогуляемся по саду Калисто и Мелибеи — влюблённых героев романа «Селестина», испанских Ромео и Джульетты, а затем поднимемся на башни Кафедрального собора, откуда город будет виден как на ладони.
Поговорим о том, что именно в Саламанке были созданы великие произведения испанской литературы — «Ласарильо с Тормеса» и «Селестина», а также о том, что здесь творили Фрай Луис де Леон и Мигель де Унамуно. Для желающих предусмотрено посещение местной академии по изучению испанского языка.
После обеда будет свободное время, а затем отправимся на вечернюю прогулку под стенами Кафедрального собора и по римскому мосту 1 века н. э.
Тордесильяс и Вальядолид
Позавтракав, поедем в небольшой городок Тордесильяс, где в 1494 году Испания и Португалия разделили мир на две части. Посетим музей и поговорим об «афере века», благодаря которой Испания получила земли большей части современной Латинской Америки.
Затем отправимся в Вальядолид — столицу Кастилии и Леона, город, который в 17 веке был столицей Испании, а сегодня славится не только архитектурой, но и гастрономией.
Бургос
Этот день проведём в Бургосе — городе героя-освободителя от мавров Сида, персонажа «Песни о моём Сиде», главного произведения испанского героического эпоса. Вы увидите Кафедральный собор и памятники старинного города, а также продолжите занятия испанским языком. После обеда — свободное время.
Монастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в Мадрид
После завтрака посетим монастырь Санто-Доминго-де-Силос, где жил первый испанский поэт, основатель стиля «квадерна виа» — Гонсало де Берсео. Эта святыня является ключевым местом становления кастильского (испанского) языка.
Затем поедем в город Алькала-де-Энарес — на родину создателя Дон Кихота и Санчо Пансы, великого Мигеля Сервантеса Сааведры. Вечером вернёмся в Мадрид.
Отъезд
В этот день будет организован трансфер в аэропорт в соответствии с расписанием ваших рейсов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|€3350
|1-местное проживание
|€4340
|Размещение третьим в номере, дети 8-12 лет
|€2950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 5 обедов
- Все трансферы по маршруту
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Посещение двух академий испанского языка
- Обучение испанскому языку по индивидуальной программе во время тура
- Доступ к онлайн-академии на время тура и 1 неделю после
- Сопровождение и помощь 24/7
- Официальные документы для визы (при необходимости)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мадрида и обратно
- Обеды вне программы, ужины
- Крепкие алкогольные напитки на обедах
- Экскурсия по Мадриду в 1-й день - €95
- 1-местное размещение - €990
- Возможна скидка при размещении третьим в номере (в том числе для детей 8-12 лет) - €400