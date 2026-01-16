После встречи — трансфер в отель, размещение и свободное время.

Желающие могут заказать дополнительную экскурсию, во время которой мы будем постепенно «уходить» вглубь веков. Наша первая остановка — Мадрид, чья история как столицы начинается с 6 века: это одна из самых «поздних» столиц Европы. Днём вы прогуляетесь по литературному Мадриду, увидите дом, где провёл последние годы жизни и умер Сервантес, посетите монастырь, а также заглянете в дом-музей Лопе де Веги, который знаменитый автор «Собаки на сене» построил и приобрёл в первой половине 12 века. При желании вы сможете попасть на небольшую экскурсию с историками музея.

А вечером вы словно перенесётесь в 12 век и «пройдётесь» рядом с Сервантесом, Лопе де Вегой и Кальдероном… по барам. Вас будет ждать типичный ужин испанского аристократа Золотого века — в трёх барах. По ходу маршрута мы поговорим о барокко, Веласкесе и «Собаке на сене», а вокруг будут шумные весёлые улицы, вино рекой и закуски тапас.