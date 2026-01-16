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Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук

Побывать в 7 городах, сыгравших роль в становлении языка, и поговорить об архитектуре и литературе
Это путешествие дарит возможность шаг за шагом пройти по пути становления испанского языка и культуры: от Мадрида 12 века с литературными кварталами, где жили Сервантес и Лопе де Вега, до
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университетской Саламанки — города вечной молодости и великих текстов «Селестины» и «Ласарильо с Тормеса». Вы увидите римский акведук и королевский Алькасар Сеговии, где решалась судьба кастильского языка. Пройдёте по крепостным стенам Авилы — города мистиков Терезы Авильской и Сан Хуана де ла Крус.

Окажетесь в Тордесильясе, где Испания и Португалия разделили мир, и в Вальядолиде — бывшей столице империи.

Вас ждёт Бургос — город легендарного Сида, монастырь Санто-Доминго-де-Силос, сыгравший ключевую роль в формировании испанской поэзии, родина Сервантеса Алькала-де-Энарес.

А изюминка тура — занятия испанским языком, в том числе в академии, аккредитованной Институтом Сервантеса.

5
1 отзыв
Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук
Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук
Учим испанский: путешествие по городам страны с уроками от кандидата наук

Описание тура

Организационные детали

Тур проходит в сопровождении преподавателя испанского языка, кандидата наук, испаниста. Возможна организация вегетарианского питания по запросу (не позднее чем за 5 дней до начала тура).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсия

После встречи — трансфер в отель, размещение и свободное время.

Желающие могут заказать дополнительную экскурсию, во время которой мы будем постепенно «уходить» вглубь веков. Наша первая остановка — Мадрид, чья история как столицы начинается с 6 века: это одна из самых «поздних» столиц Европы. Днём вы прогуляетесь по литературному Мадриду, увидите дом, где провёл последние годы жизни и умер Сервантес, посетите монастырь, а также заглянете в дом-музей Лопе де Веги, который знаменитый автор «Собаки на сене» построил и приобрёл в первой половине 12 века. При желании вы сможете попасть на небольшую экскурсию с историками музея.

А вечером вы словно перенесётесь в 12 век и «пройдётесь» рядом с Сервантесом, Лопе де Вегой и Кальдероном… по барам. Вас будет ждать типичный ужин испанского аристократа Золотого века — в трёх барах. По ходу маршрута мы поговорим о барокко, Веласкесе и «Собаке на сене», а вокруг будут шумные весёлые улицы, вино рекой и закуски тапас.

Встреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время или дополнительная экскурсия
2 день

Прогулки по Мадриду, начало учебной программы, посещение академии испанского языка

После завтрака начнём знакомство со столицей и её историей. Во время прогулки по Мадриду вы увидите Королевский дворец, летнюю резиденцию монархов — парк Ретиро, а также музей Прадо. Мы пройдём через Пласа-Майор — место корриды и суда Инквизиции, увидим площадь Солнца и поговорим об истории «слухов», а также о том, почему один из проспектов называли бывшим Проспектом Советского Союза. Осмотрим статую богини Кибелы — символ поклонения «дон жуанов» 19 века и болельщиков «Реала» 21 века, стелу расстрелов 2 мая и разберёмся, что такое «майские праздники» в Мадриде. Сегодня перед вами развернётся история Испании с 1561 года до наших дней.

Также в этот день начнём изучение испанского языка — у каждого будет своя индивидуальная программа. Посетим академию испанского языка, аккредитованную Институтом Сервантеса, чтобы погрузиться в учебную среду. А после вас ждёт традиционный мадридский обед. Вечером — свободное время.

Прогулки по Мадриду, начало учебной программы, посещение академии испанского языкаПрогулки по Мадриду, начало учебной программы, посещение академии испанского языкаПрогулки по Мадриду, начало учебной программы, посещение академии испанского языкаПрогулки по Мадриду, начало учебной программы, посещение академии испанского языкаПрогулки по Мадриду, начало учебной программы, посещение академии испанского языка
3 день

Достопримечательности Сеговии и Авилы

В этот день мы отправимся в Сеговию — город, который был заселён уже 6000 лет назад. Здесь сохранились римский акведук 1 века н. э., готический собор 16 века и резиденция испанских королей — всемирно известный Алькасар, вдохновивший создателей знаменитого воздушного замка — эмблемы Disney. Именно здесь принимались решения, влияющие на судьбу кастильского (испанского) языка.

Пообедаем в одном из старейших ресторанов Кастилии и Леона — для вас будет предусмотрено особое меню. Затем продолжим осмотр города и посетим замок.

После переедем в Авилу. Знакомство с ней начнём с хорошо сохранившейся крепостной стены 13 века — мы пройдём вдоль неё пешком. В городе жили и творили крупнейшие представители «мистического» направления средневековой литературы Кастилии — Тереза Авильская и Сан Хуан де ла Крус.

Достопримечательности Сеговии и АвилыДостопримечательности Сеговии и АвилыДостопримечательности Сеговии и АвилыДостопримечательности Сеговии и АвилыДостопримечательности Сеговии и АвилыДостопримечательности Сеговии и АвилыДостопримечательности Сеговии и АвилыДостопримечательности Сеговии и Авилы
4 день

Пешеходная прогулка по Саламанке

Сегодня совершим прогулку по Саламанке, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по лучезарному городу вечной молодости и оптимизма и увидим великолепие двух кафедральных соборов — в романском и готическом стилях, здания двух университетов, центральную площадь и множество домов испанской знати.

Затем посетим дворец Каса-де-лас-Кончас («Дом ракушек») конца 15 века, осмотрим первый университет Испании — его главное здание построили в уникальном стиле «платереско» (1218 г.). Прогуляемся по саду Калисто и Мелибеи — влюблённых героев романа «Селестина», испанских Ромео и Джульетты, а затем поднимемся на башни Кафедрального собора, откуда город будет виден как на ладони.

Поговорим о том, что именно в Саламанке были созданы великие произведения испанской литературы — «Ласарильо с Тормеса» и «Селестина», а также о том, что здесь творили Фрай Луис де Леон и Мигель де Унамуно. Для желающих предусмотрено посещение местной академии по изучению испанского языка.

После обеда будет свободное время, а затем отправимся на вечернюю прогулку под стенами Кафедрального собора и по римскому мосту 1 века н. э.

Пешеходная прогулка по СаламанкеПешеходная прогулка по СаламанкеПешеходная прогулка по СаламанкеПешеходная прогулка по Саламанке
5 день

Тордесильяс и Вальядолид

Позавтракав, поедем в небольшой городок Тордесильяс, где в 1494 году Испания и Португалия разделили мир на две части. Посетим музей и поговорим об «афере века», благодаря которой Испания получила земли большей части современной Латинской Америки.

Затем отправимся в Вальядолид — столицу Кастилии и Леона, город, который в 17 веке был столицей Испании, а сегодня славится не только архитектурой, но и гастрономией.

Тордесильяс и ВальядолидТордесильяс и ВальядолидТордесильяс и ВальядолидТордесильяс и ВальядолидТордесильяс и ВальядолидТордесильяс и ВальядолидТордесильяс и ВальядолидТордесильяс и ВальядолидТордесильяс и Вальядолид
6 день

Бургос

Этот день проведём в Бургосе — городе героя-освободителя от мавров Сида, персонажа «Песни о моём Сиде», главного произведения испанского героического эпоса. Вы увидите Кафедральный собор и памятники старинного города, а также продолжите занятия испанским языком. После обеда — свободное время.

БургосБургосБургосБургосБургосБургосБургосБургос
7 день

Монастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в Мадрид

После завтрака посетим монастырь Санто-Доминго-де-Силос, где жил первый испанский поэт, основатель стиля «квадерна виа» — Гонсало де Берсео. Эта святыня является ключевым местом становления кастильского (испанского) языка.

Затем поедем в город Алькала-де-Энарес — на родину создателя Дон Кихота и Санчо Пансы, великого Мигеля Сервантеса Сааведры. Вечером вернёмся в Мадрид.

Монастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в МадридМонастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в МадридМонастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в МадридМонастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в МадридМонастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в МадридМонастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в МадридМонастырь Санто-Доминго-де-Силос, Алькала-де-Энарес, возвращение в Мадрид
8 день

Отъезд

В этот день будет организован трансфер в аэропорт в соответствии с расписанием ваших рейсов.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание€3350
1-местное проживание€4340
Размещение третьим в номере, дети 8-12 лет€2950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 5 обедов
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Посещение двух академий испанского языка
  • Обучение испанскому языку по индивидуальной программе во время тура
  • Доступ к онлайн-академии на время тура и 1 неделю после
  • Сопровождение и помощь 24/7
  • Официальные документы для визы (при необходимости)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мадрида и обратно
  • Обеды вне программы, ужины
  • Крепкие алкогольные напитки на обедах
  • Экскурсия по Мадриду в 1-й день - €95
  • 1-местное размещение - €990
  • Возможна скидка при размещении третьим в номере (в том числе для детей 8-12 лет) - €400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мадрид, аэропорт, 15:00
Завершение: Мадрид, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Мы специализируемся на создании эксклюзивных путешествий по Испании и Португалии для тех, кто говорит на русском языке. Все наши туры создаются с учётом всех Ваших пожеланий, чтобы Ваш отпуск стал
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незабываемым отдыхом, удивительным открытием, ни с чем несравнимым наслаждением. В наших программах мы сочетаем высокую и традиционную кухню, дегустации лучших вин, посещение виноградников и винных погребов, фабрик по производству сыра и хамона с познанием культуры, интересными экскурсиями, посещением уникальных малоизвестных мест, а также великолепный отдых в спа, на море, на бальнеологических курортах и размещение в лучших отелях страны — от средневековых замков до современных высоток, от виноделен до гостиниц в природных заповедниках. Наши многолетние дружеские отношения с владельцами отелей, рестораторами, виноделами открывают для нас двери, которые часто кажутся закрытыми другим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Галина Александровна — настоящий мастер своего дела, кажется, знает про Испанию всё до мельчайших деталей. Тур была захватывающей и очень познавательный, так всех собрать и преподнести материал — это талант! Советую всем, кто учит испанский или просто увлечён культурой и историей этой страны, отличный тур, который точно стоит посетить.
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