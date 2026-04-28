Приглашаю вас на 2-часовую пешеходную экскурсию по Пальме-де-Майорка, где мы проследим историю города от римской эпохи через арабское правление к временам крестоносцев.
Вы увидите Дворец Альмудайна, Кафедральный собор Ла Сеу и прогуляетесь по старому кварталу Ла Лонха, погружаясь в атмосферу средневековой торговли и мореплавания. Встречаемся у собора, трансфер из отеля возможен по запросу за дополнительную оплату.
Описание экскурсии
Пальма-де-Майорка:
- слои цивилизаций за 2 часа.
- Приглашаю вас на содержательную пешеходную экскурсию по Пальме — городу, где римское наследие, исламская архитектура и готическая традиция образуют единую историческую ткань. За два часа мы проследим эволюцию города от античности до эпохи крестоносцев и разберём, как смена культур сформировала его современный облик.
- Римская Пальма — истоки города.
Экскурсия начнётся с разговора о римском периоде, когда Пальма была частью провинциальной инфраструктуры Римской империи. Вы узнаете:
- как была организована городская структура, • какую роль играл порт, • как выглядела повседневная жизнь жителей античного города. Мы восстановим исторический контекст и поймём, почему именно это место стало стратегическим центром острова.
- Дворец Альмудайна — арабское наследие.
Далее мы направимся к Дворцу Альмудайна — бывшей мавританской крепости X века. Здесь вы:
- познакомитесь с особенностями исламской архитектуры, • узнаете о периоде мусульманского правления, • поймёте, какое влияние арабская культура оказала на развитие города. Альмудайна — ключ к пониманию восточного слоя истории Пальмы.
- Кафедральный собор Ла Сеу — эпоха крестоносцев.
Следующая остановка — Кафедральный собор Ла Сеу, возведённый на месте бывшей мечети после христианского завоевания. Мы разберём:
- архитектурные особенности каталонской готики, • символику строительства собора, • роль крестоносцев в формировании нового облика города. Это один из самых впечатляющих готических соборов Средиземноморья.
- Старый город и квартал Ла Лонха.
Во второй части экскурсии мы пройдём по историческим улицам Пальмы. Вы увидите:дворянские особняки с внутренними патио, • старинные церкви, • средневековые площади, • квартал Ла Лонха — центр морской торговли и коммерческой жизни города. Здесь особенно ощутима атмосфера средневековой Пальмы, связанной с мореплаванием и международной торговлей. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет увидеть Пальму не только как курорт, а как исторический центр Средиземноморья с многослойным культурным наследием. Сообщите удобную дату и количество участников — согласуем детали. Важная информация: Продолжительность: 2 часа Формат: пешеходная Место встречи: у Кафедрального собора Ла Сеу Трансфер из отеля: по запросу, оплачивается отдельно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майорка
Завершение: Там же, где и начинали
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
€200 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.