Маршрут экскурсии: Ла Гранха - Вальдемоса - Са Форадада - Сон Марроич - мыс Форментор.
Самый крупный остров 🏝️ Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха. Здесь есть все — богатая история 📖, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов и музеи; прекрасная кухня 🥧 и виды, будто созданные для услады глаз. Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании. За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые 🤩 места Майорки.
Что входит
В стоимость экскурсии включены услуги гида
транспорт.
Что не входит
В стоимость экскурсии не включены входные билеты в достопримечательности. Стоимость входа в старинное поместье Ла Гранха 15. 50 евро с человека
монастырь в Вальдемоссе 9. 5 евро
поместье Сон Марроич 4 евро
Начало
🚩 В отеле туриста.
Место завершения
🏁 В отеле туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.