Маршрут экскурсии: Ла Гранха - Вальдемоса - Са Форадада - Сон Марроич - мыс Форментор.

Самый крупный остров 🏝️ Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха. Здесь есть все — богатая история 📖, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов и музеи; прекрасная кухня 🥧 и виды, будто созданные для услады глаз. Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании. За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые 🤩 места Майорки.