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Встреча с прекрасной Майоркой

Говорин В.
Говорин В. – Гид из Майорки
Встреча с прекрасной Майоркой
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €250 за экскурсию

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Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой

Что вы увидите

  • Старинное поместье Ла Гранха
  • старинный городок Вальдемоса
  • смотровая площадка на мысе Форментор
  • старинное посместье Сон Марроич
  • Смотровая площадка на мысе Форментор
Маршрут экскурсии: Ла Гранха - Вальдемоса - Са Форадада - Сон Марроич - мыс Форментор.
Самый крупный остров 🏝️ Балеарских островов кажется идеальным местом для красивого отдыха. Здесь есть все — богатая история 📖, в которой успели отметиться первобытные люди, племена античности и средневековые испанцы; старинные поместья аристократов и музеи; прекрасная кухня 🥧 и виды, будто созданные для услады глаз. Неудивительно, что каждый год сюда приезжает королевская семья Испании. За время нашего путешествия по острову вы увидите самые значимые и красивые 🤩 места Майорки.
Что входит
  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • транспорт.
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты в достопримечательности. Стоимость входа в старинное поместье Ла Гранха 15. 50 евро с человека
  • монастырь в Вальдемоссе 9. 5 евро
  • поместье Сон Марроич 4 евро
Начало
🚩 В отеле туриста.
Место завершения
🏁 В отеле туриста
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой
Встреча с прекрасной Майоркой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Говорин В.
Говорин В.
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