Мы начнем наше путешествие на старинном поезде 🚂 с деревянными вагонами, перевозящий пассажиров с 1912 года. Мы пересечем горный хребет Сьерра де Трамунтана, и окажемся в городке Сойер. Сойер, знаменитый на весь мир своими апельсинами и оливковым маслом, прежде второй по богатству городу на острове 🏝️ Сойера в стиле прованского модерна настолько выбивается из испанского стиля, что многим кажется, будто они попали во Францию.

Его визитная карточка - собор Святого Варфоломея, с впечатляющим фасадом приверженца школы Антонио Гауди и банк, спроектированный его учеником.

Затем мы направимся по живописной горной дороге, где за каждым поворотом Вам будут открываться захватывающие пейзажи, а со смотровых площадок можно сделать великолепные фото величественных северных берегов.

На вершине горы ⛰️ нам откроется впечатляющий спуск по знаменитому горному серпантину, признаному шедевром инженерной мысли, через перевал «Узел галстука» до очаровательной бухточки Са Колобра.

Далее из живописной бухточки мы совершим прогулку 👣 через тоннели в горах в грандиозное ущелье Торрент да Пареис с его неповторимым маленьким пляжем, наполненное природной красотой, первозданностью и всегда освежающей прохладной водой.

Если Ваш отель 🏨 находится в удаленной зоне Восточного или Северного побережья надбавка составит от 10 до 40 евро