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Большое путешествие по острову Майорка

5
1 отзыв
Вячеслав
Вячеслав – Гид из Майорки
Топ 3 достопримечательности 🏛️ Майорки: Сойерский поезд – Са Колобра - Торрент де Парейс.

Один из самых ошеломляющих маршрутов по уникальным достопримечательностям острова.
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Большое путешествие по острову Майорка
Большое путешествие по острову Майорка

Что вы увидите

  • Сойерский поезд
  • Хребет Сьерра де Трамунтана
  • Город Сойер
  • Собор Святого Варфоломея (Сойер)
  • Перевал «Узел галстука»
  • Бухта Са Колобра
  • Ущелье Торрент де Парейс
Мы начнем наше путешествие на старинном поезде 🚂 с деревянными вагонами, перевозящий пассажиров с 1912 года. Мы пересечем горный хребет Сьерра де Трамунтана, и окажемся в городке Сойер. Сойер, знаменитый на весь мир своими апельсинами и оливковым маслом, прежде второй по богатству городу на острове 🏝️ Сойера в стиле прованского модерна настолько выбивается из испанского стиля, что многим кажется, будто они попали во Францию.
Его визитная карточка - собор Святого Варфоломея, с впечатляющим фасадом приверженца школы Антонио Гауди и банк, спроектированный его учеником.
Затем мы направимся по живописной горной дороге, где за каждым поворотом Вам будут открываться захватывающие пейзажи, а со смотровых площадок можно сделать великолепные фото величественных северных берегов.
На вершине горы ⛰️ нам откроется впечатляющий спуск по знаменитому горному серпантину, признаному шедевром инженерной мысли, через перевал «Узел галстука» до очаровательной бухточки Са Колобра.
Далее из живописной бухточки мы совершим прогулку 👣 через тоннели в горах в грандиозное ущелье Торрент да Пареис с его неповторимым маленьким пляжем, наполненное природной красотой, первозданностью и всегда освежающей прохладной водой.
Если Ваш отель 🏨 находится в удаленной зоне Восточного или Северного побережья надбавка составит от 10 до 40 евро
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт на 4х человек
  • Если Вас более 4х человек или Вы предпочитаете транспорт повышенной комфортности ( Мерседес Спринтер) свяжитесь с гидом
Что не входит
  • Оплата проезда на сойерском поезде от 9 до 18 евро с человека
  • Сойерский трамвай (опционно) 7 евро
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Ваш Отель
Большое путешествие по острову Майорка
Большое путешествие по острову Майорка

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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1 отзыв оставили туристы

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