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Пусть тебе приснится Пальма де Майорка

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Майорки
Топ 3 достопримечательностей 🏛️ Майорки : Старый город 🏙️ "Casco Antiguo", Кафедральный собор Девы Марии, Королевский дворец - Альказар Альмудайна, Королевский Сад, Городская ратуша - самые эмблематические достопримечательности Пальмы 🌴 де Майорка - столицы ⭐️ балеарских островов
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €140 за экскурсию

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Пусть тебе приснится Пальма де Майорка

Что вы увидите

  • Старый город «Casco Antiguo»
  • Кафедральный собор Девы Марии
  • Королевский дворец
  • Альказар Альмудайна
  • Королевский Сад
  • Городская ратуша
Наша прогулка 👣 начинается с места, откуда Кафедральный собор и Королевский дворец Альмудайна предстают во всей своей красе и величии. Далее нас ждет прогулка по «Королевскому саду», после которой мы углубимся в самое сердце средневекового города - «Каско Антигуа».
Мы посетим Кафедральный собор (опционно), заложенный в 1230г. Здесь вы познакомитесь не только с историей 📖 второго по значимости в мире Кафедрального Собора, но и увидите бесценные экспонаты живописи и архитектуры великих мастеров прошлой и настоящей эпохи: Хайме Бланкерн, Антонио Гауди, Мигель Барсело.
Вы познакомитесь не только с историей средневекового центра, но и увидите архитектурные творения времен возрождения, борокко и каталонского модернизма.
Атмосфера Пальмы 🌴 отличается от знакомых Вам городов. Дух её улиц и переулков не похож ни на одно место в материковом мире.
Авантюризм, свобода и исключительное культурное наследие создали уголок, энергетика которого заряжает счастьем и позитивом.
По вашему желанию мы можем продегустировать знаменитую энсаймаду - средневековое лакомство, известное далеко за пределами Майорки.
Что входит
  • Услуги Гида
Что не входит
  • Билеты в Кафедральный собор ( опционно) 8 евро с человека
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Парк дел Мар перед Кафедральнм Собором

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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