Наша прогулка 👣 начинается с места, откуда Кафедральный собор и Королевский дворец Альмудайна предстают во всей своей красе и величии. Далее нас ждет прогулка по «Королевскому саду», после которой мы углубимся в самое сердце средневекового города - «Каско Антигуа».

Мы посетим Кафедральный собор (опционно), заложенный в 1230г. Здесь вы познакомитесь не только с историей 📖 второго по значимости в мире Кафедрального Собора, но и увидите бесценные экспонаты живописи и архитектуры великих мастеров прошлой и настоящей эпохи: Хайме Бланкерн, Антонио Гауди, Мигель Барсело.

Вы познакомитесь не только с историей средневекового центра, но и увидите архитектурные творения времен возрождения, борокко и каталонского модернизма.

Атмосфера Пальмы 🌴 отличается от знакомых Вам городов. Дух её улиц и переулков не похож ни на одно место в материковом мире.

Авантюризм, свобода и исключительное культурное наследие создали уголок, энергетика которого заряжает счастьем и позитивом.

По вашему желанию мы можем продегустировать знаменитую энсаймаду - средневековое лакомство, известное далеко за пределами Майорки.