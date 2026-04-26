Майорка для всей семьи: приключение в пещерах и на смотровых площадках Этот тур — как путешествие сквозь время и фантазию! Вас ждут таинственные пещеры, панорамы, от которых захватывает дух, и величественное поместье, хранящее секреты прошлого. И взрослые, и дети найдут здесь что-то своё — яркое, удивительное и незабываемое! Первой остановкой станут Пещеры Дракона в Порто Кристо. Здесь нас ждёт встреча с озером Мартель — одним из крупнейших подземных озёр в Европе. Мы услышим живой концерт классической музыки, который пройдет прямо на лодках, плавающих по озеру. После концерта нас ожидает короткое, но увлекательное путешествие на лодке к выходу из пещеры. Далее мы отправимся к смотровой площадке и Святилищу Сан Сальвадор, откуда открывается захватывающая панорама всего острова. Дорога к этому месту проложена по живописным склонам с извилистыми серпантинами, что делает поездку особенно интересной. Завершающим пунктом нашей экскурсии станет посещение старинного поместья Кальдерерс, история которого начинается в 1285 году, когда оно впервые упоминается в исторических документах. В XVIII веке это поместье перешло к знатной семье, которая в 1750 году построила величественный особняк. В конце экскурсии у нас будет возможность посетить винодельню (по желанию), где вы сможете узнать о процессе производства местных вин и, возможно, попробовать их. В подарок от нас: профессиональный видеоролик, снятый с помощью дрона, чтобы сохранить воспоминания о путешествии на долгие годы. Важная информация:

Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. Если вас больше чем 4 чел., то запрашивайте цену у гида.