Этот тур по Майорке — это путешествие сквозь время, где вы посетите таинственные Пещеры Дракона с живым концертом на озере Мартель, насладитесь панорамными видами с Святилища Сан Сальвадор и откроете для себя историю старинного поместья Кальдерерс.
Описание экскурсии
Майорка для всей семьи: приключение в пещерах и на смотровых площадках Этот тур — как путешествие сквозь время и фантазию! Вас ждут таинственные пещеры, панорамы, от которых захватывает дух, и величественное поместье, хранящее секреты прошлого. И взрослые, и дети найдут здесь что-то своё — яркое, удивительное и незабываемое! Первой остановкой станут Пещеры Дракона в Порто Кристо. Здесь нас ждёт встреча с озером Мартель — одним из крупнейших подземных озёр в Европе. Мы услышим живой концерт классической музыки, который пройдет прямо на лодках, плавающих по озеру. После концерта нас ожидает короткое, но увлекательное путешествие на лодке к выходу из пещеры. Далее мы отправимся к смотровой площадке и Святилищу Сан Сальвадор, откуда открывается захватывающая панорама всего острова. Дорога к этому месту проложена по живописным склонам с извилистыми серпантинами, что делает поездку особенно интересной. Завершающим пунктом нашей экскурсии станет посещение старинного поместья Кальдерерс, история которого начинается в 1285 году, когда оно впервые упоминается в исторических документах. В XVIII веке это поместье перешло к знатной семье, которая в 1750 году построила величественный особняк. В конце экскурсии у нас будет возможность посетить винодельню (по желанию), где вы сможете узнать о процессе производства местных вин и, возможно, попробовать их. В подарок от нас: профессиональный видеоролик, снятый с помощью дрона, чтобы сохранить воспоминания о путешествии на долгие годы. Важная информация:
Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. Если вас больше чем 4 чел., то запрашивайте цену у гида.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещеры Дракона
- Святилище Сан-Сальвадор
- Поместье Кальдерерс
Что включено
- Услуги гида
- Вода
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в пещеры Дракона - 16€ с чел.
- Билеты в поместье Кальдерерс - 10€ с чел.
- Винодельня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майорка
Завершение: В том же месте где и начинали
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «В Логово Дракона: Пещеры, Секреты Сан-Сальвадор и Корни Майорки»
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Пальме - Пусть тебе приснится Пальма де Майорка
Начало: Парк дел Мар перед Кафедральнм Собором
Расписание: по согласованию с гидом утром и вечером
€198 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Любой день. Любое время
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча с прекрасной Майоркой
Начало: В отеле туриста
Расписание: по заказу клиента
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
€480 за всё до 4 чел.
€400 за экскурсию
€400 за экскурсию