Этот тур по Майорке — это настоящие вау-моменты, когда хочется остановить время и насладиться природой без фильтров.
Вы посетите потрясающие места, такие как Es Pontàs, Cala Mondragó, Amarador, Cala Almunia и Cala des Moro, где сможете насладиться красотой бухт, сосен и кристально чистой воды.
Вы посетите потрясающие места, такие как Es Pontàs, Cala Mondragó, Amarador, Cala Almunia и Cala des Moro, где сможете насладиться красотой бухт, сосен и кристально чистой воды.
Описание экскурсии
Незабываемая Майорка: открывайте сокровища острова Первой остановкой станет Es Pontàs — скала, словно забытая руина древней цивилизации. Здесь вы сможете насладиться великолепием природы и сделать потрясающие фотографии. Далее мы направимся в Cala Mondragó — бухту в заповеднике, где сосны доходят до самой воды. Здесь царит тишина, запах хвои и ощущение, что вы нашли своё место на земле. Следующей точкой нашего маршрута будет Amarador — это как вдохнуть Майорку полной грудью. Широкий песчаный берег приглашает вас просто лечь и смотреть, как сосны отражаются в воде, создавая волшебную атмосферу. Затем мы посетим Cala Almunia — место, которое будто спрятано от всего мира. Старые рыбацкие домики, вода цвета драгоценных камней и скалы, с которых прыгают самые смелые, создают уникальную атмосферу уединения. И, наконец, мы окажемся в Cala des Moro — та самой бухте с открытки, которую вы сохраняли в избранное. Это маленький рай с бирюзовой водой, обрамлённый скалами и соснами, где каждый момент наполняется красотой и гармонией. Важная информация:
Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. Если вас больше чем 4 чел., то запрашивайте цену у гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сантаний
- Es Pontas
- Cala Mondrago
- Amarador
- Cala Alumnia
- Cala des Moro
Что включено
- Услуги гида
- Вода
- Холодильник
- Транспорт
- Принадлежности для снорклинга
Что не входит в цену
- Питание
- По желанию за доп. плату - водный скутер или сап
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майорка
Завершение: Там же, где начинали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. Если вас больше чем 4 чел., то запрашивайте цену у гида.
- То запрашивайте цену у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
