Незабываемая Майорка: открывайте сокровища острова Первой остановкой станет Es Pontàs — скала, словно забытая руина древней цивилизации. Здесь вы сможете насладиться великолепием природы и сделать потрясающие фотографии. Далее мы направимся в Cala Mondragó — бухту в заповеднике, где сосны доходят до самой воды. Здесь царит тишина, запах хвои и ощущение, что вы нашли своё место на земле. Следующей точкой нашего маршрута будет Amarador — это как вдохнуть Майорку полной грудью. Широкий песчаный берег приглашает вас просто лечь и смотреть, как сосны отражаются в воде, создавая волшебную атмосферу. Затем мы посетим Cala Almunia — место, которое будто спрятано от всего мира. Старые рыбацкие домики, вода цвета драгоценных камней и скалы, с которых прыгают самые смелые, создают уникальную атмосферу уединения. И, наконец, мы окажемся в Cala des Moro — та самой бухте с открытки, которую вы сохраняли в избранное. Это маленький рай с бирюзовой водой, обрамлённый скалами и соснами, где каждый момент наполняется красотой и гармонией. Важная информация:

Цена за автомобиль с гидом рассчитана при условии выезда из Пальмы или пригородов на легковом авто. Если вас больше чем 4 чел., то запрашивайте цену у гида.