Ф Феликс Малага - сердце Коста-дель-Соль Геннадий, наш гид по Малаге, нам очень понравился, т. к. его рассказ был очень интересный, подробный и содержательный. Во время экскурсии, мы узнали много нового, интересного и увлекательного. Гид нам очень понравился!!!

Ю Юлия Малага - сердце Коста-дель-Соль Экскурсия по Малаге была просто супер! Геннадий — настоящий профессионал и очень приятный человек. Рассказывал интересно, с юмором и любовью к городу и стране. Узнали кучу любопытных фактов. Благодаря ему мы прониклись атмосферой Малаги.

Спасибо за отличное настроение и вдохновение!

L Liudmila Малага - сердце Коста-дель-Соль Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)

День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.

Е Елена Малага - сердце Коста-дель-Соль Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно и информативно, спасибо большое Геннадию

Сегодня побывали на удивительно увлекательной экскурсии по Малаге, оставившей впечатления, которыми хочется поделиться! Геннадий провел для нас многочасовую индивидуальную прогулку по городу, где мы познакомились и со старой и с современной Малагой, заглянули в винные погреба, прошлись по улице, где играл маленький Пикассо, посетили две интересные крепости, откуда открываются очаровательные виды, и еще много-много интересного! Геннадий не прерывал свой рассказ ни на минуту, удивляя все новыми фактами и историями, слушать его было одно удовольствие! Очень понравился маршрут экскурсии, время пролетело незаметно, и нам действительно удалось увидеть город Малага во всей красе. Спасибо большое!

Л Людмила Малага - сердце Коста-дель-Соль Огромное спасибо гиду Геннадию. Получила море удовольствия от экскурсии. Очень интересно изложен материал. Я как будто побывала в разной исторической эпохы. Гид интересный, интеллигентный, образованный, грамотная речь.

К Катерина Малага - сердце Коста-дель-Соль читать дальше экскурсию в 4,5 часа смог выдержать даже 5-летний сын, а это о многом говорит.

Мы с семьей остановились всего на 1 день в Малаге, и считаем, что нам очень повезло, что Геннадий смог провести экскурсию и рассказать не только про исторические достопримечательности, но и жизнь горожан. Большое спасибо вам, Геннадий! Нам все очень понравилось!

Катерина Искренне рекомендую Геннадия не только в качестве гида, но и человека, с которым приятно и интересно провести время. С ним

S Svetlana Малага - сердце Коста-дель-Соль Замечательная и информативная экскурсия. Общение с гидом лёгкое и приятное.

Впервые были в Малаге и не имели никакого представления об этом городе. Знакомство с городом состоялось благодаря профессиональному экскурсоводу Геннадию. Интересный и грамотно построенный маршрут за четыре часа позволил получить полное представление об этом городе, его жизни на протяжении многих веков. Очень увлекательный рассказ сопровождался показом объектов не только в современном состоянии, но и как они выглядели в прошлые периоды. Поскольку очень хотелось запечатлеть себя на фоне прекрасных видов, то Геннадий стал еще и «внештатным» фотографом, за что ему отдельное спасибо. А также за помощь и советы, благодаря которым мы еще за короткое оставшееся свободное время посетили торговый центр и благополучно добрались на такси до нужного нам места. Рекомендуем Геннадия однозначно.

Ю Юрий Малага - сердце Коста-дель-Соль Мне очень понравилось.

1. Сразу откликнулся

2. Интересный рассказ погружение в историю

3. Полезный маршрут

С Светлана Малага - сердце Коста-дель-Соль Прекрасно организованный маршрут и экскурсия - от древности до наших дней. Даже 6-летний ребенок легко выдержал (4,5 часа-то!) и тоже остался в восторге. Рекомендую:)

Ф Фарида Малага - сердце Коста-дель-Соль Геннадий - очень хороший, неравнодушный гид. Экскурсия была очень хорошо организована, много интересной информации, интересных мест. Очень рекомендую!

Увлекательная,насыщенная экскурсия,за время которой можно было достаточно полно познакомиться с лучшими достопримечательностями Малаги. Геннадий в легкой,нескучной форме поделился интересными фактами как по истории Испании,так и по истории города. Он не только хороший рассказчик,но и приятный в общении человек. Рекомендую всем,кто хочет за одну экскурсию увидеть самые значимые места города и получить необходимую информацию.

E Elena Малага - сердце Коста-дель-Соль Долгая прогулка по городу, которая пролетела очень быстро! Было интересно и красиво

У Ульяна Малага - сердце Коста-дель-Соль Отличное погружение в жизнь Малаги с помощью потрясающего гида Геннадия.. Живо, информативно, интресно. Огромная благодарность Геннадию за факты, внимательность, гибкость. Рекомендую всем. Максимально полезная экскурсия по приезду на это побережье, чтобы спланировать остальной отпуск. Спасибо!!!

Т Татьяна Малага - сердце Коста-дель-Соль

Хочу отметить 5 моментов, которые мне понравились

1. Соблюдения тайминга. Экскурсия началась и закончилась точно в заявленное время.

2. Все анонсированные достопримечательности мы прошли

3. Геннадий хорошо владеет материалом, интересный рассказчик и приятный собеседник

4. 4,5 часа прошли очень быстро и я не устала.

5. Геннадий быстро подстраивался под мои запросы.

Экскурсия мне понравилась и я рекомендую ее для тех, кто хочет поближе познакомиться с историей Малаги и увидеть основные ее достопримечательности

В Валерия Малага - сердце Коста-дель-Соль Экскурсия прошла отлично! Интересно, познавательно! Искренняя благодарность!

Е Екатерина Малага - сердце Коста-дель-Соль Очень понравилась экскурсия и сам гид. Геннадий четко обозначил границы, чтобы не расслаблялись, пояснил нюансы и мы стартанули. Мы получили много информации, в т. ч. и о современной Малаге, увидели самые ключевые моменты. Очень рекомендую!

Е Елена Малага - сердце Коста-дель-Соль Все было супер.