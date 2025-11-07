Индивидуальная
до 8 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в культурное наследие Малаги: крепости, музеи, винные бодеги и потрясающие виды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Plaza de la Marina
«Прибрежный парк Малаги — настоящий ботанический сад с огромным разнообразием средиземноморской флоры»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
«Чтобы полюбоваться этой картиной, мы прогуляемся по паркам и аллеям с захватывающим дух видом на неё»
Завтра в 13:30
11 дек в 13:30
€347 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы Малаги - прогулка по парку
Индивидуальная экскурсия по живописному парку на левом берегу Гуадалмедины с посещением акведуков, сторожевых башен и дегустацией местной кухни
«Я обнаружил на территории природного парка «Горы Малаги» маленькую купальню 18 века — о ней не знают даже коренные жители Малаги»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€215 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФеликс7 ноября 2025Геннадий, наш гид по Малаге, нам очень понравился, т. к. его рассказ был очень интересный, подробный и содержательный. Во время экскурсии, мы узнали много нового, интересного и увлекательного. Гид нам очень понравился!!!
- ЮЮлия15 октября 2025Экскурсия по Малаге была просто супер! Геннадий — настоящий профессионал и очень приятный человек. Рассказывал интересно, с юмором и любовью к городу и стране. Узнали кучу любопытных фактов. Благодаря ему мы прониклись атмосферой Малаги.
Спасибо за отличное настроение и вдохновение!
- LLiudmila22 сентября 2025Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)
День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.
- ЕЕлена18 сентября 2025Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно и информативно, спасибо большое Геннадию
- AAnna23 июля 2025Сегодня побывали на удивительно увлекательной экскурсии по Малаге, оставившей впечатления, которыми хочется поделиться! Геннадий провел для нас многочасовую индивидуальную прогулку
- ЛЛюдмила1 июля 2025Огромное спасибо гиду Геннадию. Получила море удовольствия от экскурсии. Очень интересно изложен материал. Я как будто побывала в разной исторической эпохы. Гид интересный, интеллигентный, образованный, грамотная речь.
- ККатерина28 июня 2025Искренне рекомендую Геннадия не только в качестве гида, но и человека, с которым приятно и интересно провести время. С ним
- SSvetlana19 июня 2025Замечательная и информативная экскурсия. Общение с гидом лёгкое и приятное.
- ВВалентина10 мая 2025Впервые были в Малаге и не имели никакого представления об этом городе. Знакомство с городом состоялось благодаря профессиональному экскурсоводу Геннадию.
- ЮЮрий9 апреля 2025Мне очень понравилось.
1. Сразу откликнулся
2. Интересный рассказ погружение в историю
3. Полезный маршрут
- ССветлана20 февраля 2025Прекрасно организованный маршрут и экскурсия - от древности до наших дней. Даже 6-летний ребенок легко выдержал (4,5 часа-то!) и тоже остался в восторге. Рекомендую:)
- ФФарида11 февраля 2025Геннадий - очень хороший, неравнодушный гид. Экскурсия была очень хорошо организована, много интересной информации, интересных мест. Очень рекомендую!
- ММарина1 февраля 2025Увлекательная,насыщенная экскурсия,за время которой можно было достаточно полно познакомиться с лучшими достопримечательностями Малаги. Геннадий в легкой,нескучной форме поделился интересными фактами
- EElena14 января 2025Долгая прогулка по городу, которая пролетела очень быстро! Было интересно и красиво
- УУльяна31 декабря 2024Отличное погружение в жизнь Малаги с помощью потрясающего гида Геннадия.. Живо, информативно, интресно. Огромная благодарность Геннадию за факты, внимательность, гибкость. Рекомендую всем. Максимально полезная экскурсия по приезду на это побережье, чтобы спланировать остальной отпуск. Спасибо!!!
- ТТатьяна29 декабря 2024Вчера прошла наша экскурсия с Геннадием.
Хочу отметить 5 моментов, которые мне понравились
1. Соблюдения тайминга. Экскурсия началась и закончилась точно в
- ВВалерия13 декабря 2024Экскурсия прошла отлично! Интересно, познавательно! Искренняя благодарность!
- ЕЕкатерина28 ноября 2024Очень понравилась экскурсия и сам гид. Геннадий четко обозначил границы, чтобы не расслаблялись, пояснил нюансы и мы стартанули. Мы получили много информации, в т. ч. и о современной Малаге, увидели самые ключевые моменты. Очень рекомендую!
- ЕЕлена23 ноября 2024Все было супер.
- ППолина20 ноября 2024Недавно побывали на экскурсии по Малаге, и это было просто незабываемо! Гид Геннадий оказался настоящим профессионалом своего дела. С первых
