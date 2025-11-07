Мои заказы

Экскурсии по паркам Малаги

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Малаге на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Пешая
4.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в культурное наследие Малаги: крепости, музеи, винные бодеги и потрясающие виды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Plaza de la Marina
«Прибрежный парк Малаги — настоящий ботанический сад с огромным разнообразием средиземноморской флоры»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
На машине
6 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
«Чтобы полюбоваться этой картиной, мы прогуляемся по паркам и аллеям с захватывающим дух видом на неё»
Завтра в 13:30
11 дек в 13:30
€347 за всё до 6 чел.
«Горы Малаги» - прогулка по парку
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы Малаги - прогулка по парку
Индивидуальная экскурсия по живописному парку на левом берегу Гуадалмедины с посещением акведуков, сторожевых башен и дегустацией местной кухни
«Я обнаружил на территории природного парка «Горы Малаги» маленькую купальню 18 века — о ней не знают даже коренные жители Малаги»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€215 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Феликс
    7 ноября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий, наш гид по Малаге, нам очень понравился, т. к. его рассказ был очень интересный, подробный и содержательный. Во время экскурсии, мы узнали много нового, интересного и увлекательного. Гид нам очень понравился!!!
  • Ю
    Юлия
    15 октября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Экскурсия по Малаге была просто супер! Геннадий — настоящий профессионал и очень приятный человек. Рассказывал интересно, с юмором и любовью к городу и стране. Узнали кучу любопытных фактов. Благодаря ему мы прониклись атмосферой Малаги.
    Спасибо за отличное настроение и вдохновение!
  • L
    Liudmila
    22 сентября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличная экскурсия. Рекомендую. Гид отвечает на все вопросы, даже если они кажутся детскими:)
    День экскурсии был забронирован, но позже мы попросили перенести её на другой свободный день. Гид помог решить этот вопрос.
  • Е
    Елена
    18 сентября 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Экскурсия понравилась, время пролетело незаметно, т. к. было очень интересно и информативно, спасибо большое Геннадию
  • A
    Anna
    23 июля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Сегодня побывали на удивительно увлекательной экскурсии по Малаге, оставившей впечатления, которыми хочется поделиться! Геннадий провел для нас многочасовую индивидуальную прогулку
    читать дальше

    по городу, где мы познакомились и со старой и с современной Малагой, заглянули в винные погреба, прошлись по улице, где играл маленький Пикассо, посетили две интересные крепости, откуда открываются очаровательные виды, и еще много-много интересного! Геннадий не прерывал свой рассказ ни на минуту, удивляя все новыми фактами и историями, слушать его было одно удовольствие! Очень понравился маршрут экскурсии, время пролетело незаметно, и нам действительно удалось увидеть город Малага во всей красе. Спасибо большое!

  • Л
    Людмила
    1 июля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Огромное спасибо гиду Геннадию. Получила море удовольствия от экскурсии. Очень интересно изложен материал. Я как будто побывала в разной исторической эпохы. Гид интересный, интеллигентный, образованный, грамотная речь.
  • К
    Катерина
    28 июня 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Искренне рекомендую Геннадия не только в качестве гида, но и человека, с которым приятно и интересно провести время. С ним
    читать дальше

    экскурсию в 4,5 часа смог выдержать даже 5-летний сын, а это о многом говорит.
    Мы с семьей остановились всего на 1 день в Малаге, и считаем, что нам очень повезло, что Геннадий смог провести экскурсию и рассказать не только про исторические достопримечательности, но и жизнь горожан. Большое спасибо вам, Геннадий! Нам все очень понравилось!
    Катерина

  • S
    Svetlana
    19 июня 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Замечательная и информативная экскурсия. Общение с гидом лёгкое и приятное.
  • В
    Валентина
    10 мая 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Впервые были в Малаге и не имели никакого представления об этом городе. Знакомство с городом состоялось благодаря профессиональному экскурсоводу Геннадию.
    читать дальше

    Интересный и грамотно построенный маршрут за четыре часа позволил получить полное представление об этом городе, его жизни на протяжении многих веков. Очень увлекательный рассказ сопровождался показом объектов не только в современном состоянии, но и как они выглядели в прошлые периоды. Поскольку очень хотелось запечатлеть себя на фоне прекрасных видов, то Геннадий стал еще и «внештатным» фотографом, за что ему отдельное спасибо. А также за помощь и советы, благодаря которым мы еще за короткое оставшееся свободное время посетили торговый центр и благополучно добрались на такси до нужного нам места. Рекомендуем Геннадия однозначно.

  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Мне очень понравилось.
    1. Сразу откликнулся
    2. Интересный рассказ погружение в историю
    3. Полезный маршрут
  • С
    Светлана
    20 февраля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Прекрасно организованный маршрут и экскурсия - от древности до наших дней. Даже 6-летний ребенок легко выдержал (4,5 часа-то!) и тоже остался в восторге. Рекомендую:)
  • Ф
    Фарида
    11 февраля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий - очень хороший, неравнодушный гид. Экскурсия была очень хорошо организована, много интересной информации, интересных мест. Очень рекомендую!
  • М
    Марина
    1 февраля 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Увлекательная,насыщенная экскурсия,за время которой можно было достаточно полно познакомиться с лучшими достопримечательностями Малаги. Геннадий в легкой,нескучной форме поделился интересными фактами
    читать дальше

    как по истории Испании,так и по истории города. Он не только хороший рассказчик,но и приятный в общении человек. Рекомендую всем,кто хочет за одну экскурсию увидеть самые значимые места города и получить необходимую информацию.

  • E
    Elena
    14 января 2025
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Долгая прогулка по городу, которая пролетела очень быстро! Было интересно и красиво
  • У
    Ульяна
    31 декабря 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличное погружение в жизнь Малаги с помощью потрясающего гида Геннадия.. Живо, информативно, интресно. Огромная благодарность Геннадию за факты, внимательность, гибкость. Рекомендую всем. Максимально полезная экскурсия по приезду на это побережье, чтобы спланировать остальной отпуск. Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    29 декабря 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Вчера прошла наша экскурсия с Геннадием.
    Хочу отметить 5 моментов, которые мне понравились
    1. Соблюдения тайминга. Экскурсия началась и закончилась точно в
    читать дальше

    заявленное время.
    2. Все анонсированные достопримечательности мы прошли
    3. Геннадий хорошо владеет материалом, интересный рассказчик и приятный собеседник
    4. 4,5 часа прошли очень быстро и я не устала.
    5. Геннадий быстро подстраивался под мои запросы.
    Экскурсия мне понравилась и я рекомендую ее для тех, кто хочет поближе познакомиться с историей Малаги и увидеть основные ее достопримечательности

  • В
    Валерия
    13 декабря 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Экскурсия прошла отлично! Интересно, познавательно! Искренняя благодарность!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Очень понравилась экскурсия и сам гид. Геннадий четко обозначил границы, чтобы не расслаблялись, пояснил нюансы и мы стартанули. Мы получили много информации, в т. ч. и о современной Малаге, увидели самые ключевые моменты. Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    23 ноября 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Все было супер.
  • П
    Полина
    20 ноября 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Недавно побывали на экскурсии по Малаге, и это было просто незабываемо! Гид Геннадий оказался настоящим профессионалом своего дела. С первых
    читать дальше

    минут чувствовалась его увлеченность историей города и умение доступно и интересно рассказывать.
    Экскурсия была прекрасно организована: все прошло четко по плану, но без спешки, что позволяло насладиться видами и атмосферой Малаги. Геннадий рассказал много интересных историй, которые сделали прогулку по городу живой и увлекательной. Его знание местных традиций, архитектуры и культуры впечатляет!
    Спасибо за потрясающий день в Малаге! Если вы хотите увидеть город глазами местного жителя и узнать о нем больше, чем написано в путеводителях, обязательно выбирайте экскурсии с Геннадием. Рекомендуем всем!

    Недавно побывали на экскурсии по Малаге, и это было просто незабываемо! Гид Геннадий оказался настоящим профессионалом

