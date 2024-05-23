читать дальше целом об истории Испании. Геннадий так же порекомендовал много мест, куда сходить отдохнуть, попробовать местную кухню и так далее. Советую эту экскурсию, если хотите нескучно провести время и много узнать о городе! Спасибо!

Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам городской маршрут. Узнали много интересных фактов о городе и в