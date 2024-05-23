Малага — это приморская сокровищница Андалусии.
В ней столько культурных богатств: арабские крепости, римские развалины, музеи Пабло Пикассо и винные бодеги! За время нашей неспешной прогулки вы познакомитесь со всеми ключевыми достопримечательностями, взглянете на город со стен крепости Хибральфаро, посетите рынок и узнаете подробности уклада жизни и традиций андалусцев.
В ней столько культурных богатств: арабские крепости, римские развалины, музеи Пабло Пикассо и винные бодеги! За время нашей неспешной прогулки вы познакомитесь со всеми ключевыми достопримечательностями, взглянете на город со стен крепости Хибральфаро, посетите рынок и узнаете подробности уклада жизни и традиций андалусцев.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Крепость Хибральфаро, построенная в 14 веке на высоком холме для размещения военного гарнизона и защиты города от неприятелей.
- Смотровая площадка с панорамным видом на порт и арену для боя быков Ла Малагета. Обсудим историю возникновения корриды в Испании.
- Крепость Алькасаба. Поговорим о мусульманских правителях города и познакомимся с архитектурными особенностями арабских крепостей.
- Развалины римского театра I века до н. э., которые были случайно обнаружены в середине 20 века.
- Кафедральный собор Малаги, построенный на руинах древней мечети. Осмотрим его снаружи, без посещения.
- Исторический центр города: площадь Конституции, площадь Мерсед, музей Пикассо и дом, где он родился, дворец епископа, улица Лариос и центральный рынок Атаразанас, где можно перекусить и попробовать закуски тапас.
- Старинная бодега Casa de Guardia. Погрузимся в винную историю региона и при желании устроим дегустацию лучших сортов.
- Прибрежный парк Малаги — настоящий ботанический сад с огромным разнообразием средиземноморской флоры.
- Порт и 200-летний маяк. Поговорим о морской истории города.
Вы узнаете:
- Почему на улицах Малаги так много апельсиновых деревьев и как они попали в Андалусию
- Почему кафедральный собор Малаги прозван «однорукой дамой»
- Как проходит Semana Santa и почему она привлекает столько туристов
- Что такое соус гарум и почему он был весьма популярен во времена Римской империи
- Почему центральный рынок Малаги — это «место, где строят суда», а крепости арабского периода — «гранадские квартиры»
- Что такое Biznaga и Senachero и почему они стали символами города
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 5 лет
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты в крепости Хибральфаро и Алькасаба (5,5€/чел.), проезд на автобусе к крепости Хибральфаро (1.4€/чел.), а также дегустация вина (в среднем 5-7€/чел.)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Plaza de la Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваш гид в Малаге
Я живу в Малаге 7 лет и очень люблю этот город. Работаю частным гидом и в настоящий момент заканчиваю испанский ВУЗ по специальности «Гид, информация и сопровождение туристов»/Grado Superior Guía. Información y asistencias Turísticas. Мне нравится рассказывать путешественникам об истории Малаги и Испании, о жизни андалусцев и их традициях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Stan
23 мая 2024
Отличная экскурсия, которая подойдет любой компании, приехавшей в Малагу.
Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место.
Объемный и интересный рассказ, который сочетал в себе историческое наследие Малаги,
Коммуникация с гидом в приложении была весьма удобная. Согласовали время и место.
Объемный и интересный рассказ, который сочетал в себе историческое наследие Малаги,
Юлия
4 апр 2024
Геннадий провел отличную экскурсию по Малаге! Выбирали как раз экскурсию, чтобы туда входили, в том числе и крепости и сам городской маршрут. Узнали много интересных фактов о городе и в
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