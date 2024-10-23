4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Малаги, узнайте о её культурных богатствах и насладитесь видами со стен крепости Хибральфаро. (130 symbols)
Начало: На площади Plaza de la Marina
«Прибрежный парк Малаги — настоящий ботанический сад с огромным разнообразием средиземноморской флоры»
Сегодня в 10:00
8 ноя в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Малага глазами местных жителей: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Малаге с местным гидом: откройте тайны города, недоступные в путеводителях. Всего три часа - и вы влюбитесь в этот древний город
«Неподалеку возвышается гора Хибральфаро с одноименной арабской крепостью»
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€269 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Горы Малаги» - прогулка по парку
Полюбоваться природой Андалузии без урбанистических пейзажей и найти древние артефакты
«Я обнаружил на территории Природного парка маленькую арабскую купальню — о ней не знают даже коренные жители Малаги»
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€215 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 октября 2024Очень понравилась экскурсия, проведенная Геннадием. Тщательно проработанный маршрут позволяет не устать за 4,5 часа экскурсии. Геннадий отличный рассказчик, повествует об истории Малаги от глубокой древности до наших дней. Много интересной и полезной информации, отличные видовые фото. Высший балл за экскурсию.
- AAlbina5 августа 2024Замечательная обзорная экскурсия по Малаге! Легкая подача информации, поэтому 4,5 часовая прогулка по городу пролетает незаметно! Геннадий очень приятный в общении, с большой любовью рассказывает о городе и всем регионе Андалусии.
- ТТахмина12 июля 2024Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия с гидом Геннадием, очень доступно рассказывает и показывает все достопримечательности и даже помогает с ориентиром по
- ВВиктория2 июля 2024Отличный гид, который интересно рассказал о всех достопримечательностях, хорошо построил маршрут и с радостью ответил на все вопросы. А так
- ННадежда2 апреля 2024экскурсия была организована на микроавтобусе с водителям, Николас обладает энциклопедическими знаниями о регионе, может ответить практически на любой вопрос, очень познавательная, разнообразная и в то же время необременительная в физическом плане экскурсия.
- SStanislav2 февраля 2023Нам экскурсия в целом понравилась. Nikolas очень хорошо знает историю и живет Малагой. Все что нас интересовало мы узнали. Как совет для тех кто первый раз в Малаге нужно брать пешую екскурсию. Все интересное рядом. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в октябре 2024
Сейчас в Малаге в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 269. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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