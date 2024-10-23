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местности, что очень редко встретишь помощи от гидов. Большая благодарность ему за красивейшие рассказы и экскурсию которую он подарил мне. Муж был по работе, я путешествовала одна. С ним было очень комфортно в путешествие. 10 из 10. Малага прекрасна, я бы сказала самая уютная из Испании. Учитывая что тур взяла я на одного и меня некому фотографировать, Геннадий любезно фотографировал и сделал прекрасные видео. Однозначно рекомендую его, 10 из 10.