Малага - это уникальное место, где можно насладиться историей и искусством. Город, в котором родился Пикассо, наполнен мавританскими крепостями и живописными улочками.
Прогулка по историческому центру позволит увидеть Кафедральный собор и узнать, почему его называют «однорукой дамой». В Алькасабе открываются потрясающие виды на город и море. Завершение экскурсии - на набережной, где прошлое и будущее Малаги сливаются в гармонии
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Город Пикассо
- 🏰 Мавританские крепости
- 🌅 Лучшие виды на море
- ☕ Кофе с видом
- 🚶 Прогулка по набережной
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Алькасаба
- Пальмовая аллея
Описание экскурсииМалага – это город, где история и современность сплетаются в идеальном ритме Средиземноморья. Здесь родился Пикассо, вдохновлялись поэты, оставляли свой след финикийцы, римляне и мавры. Мы прогуляемся по живописным улицам, заглянем в старинные крепости, почувствуем атмосферу настоящей Андалусии и, конечно же, насладимся лучшими панорамами города. Что вас ждёт? Исторический центр и его тайны Мы начнём прогулку с уютных площадей, тенистых аллей и узких улиц, увидим собор Малаги, который местные называют «однорукой дамой», и узнаем, почему его так и не достроили. Малага – город Пикассо Заглянем в места, связанные с великим художником, узнаем интересные факты о его детстве и взглянем на его искусство по-новому. Мавританское наследие – крепости над городом Поднимемся к Алькасабе – крепости XI века, которая напоминает мини-Альгамбру. Пройдём через древние арки, заглянем в дворики с фонтанами и увидим лучшие виды на Малагу с её знаменитого холма. Прогулка по набережной и портовая жизнь Спустимся к морю и пройдём по Пальмовой аллее, где воздух наполнен ароматами соли и апельсинов. Здесь красивые яхты, уличные музыканты и лучшие рестораны с морепродуктами. Завершение экскурсии – кофе с видом или бокал местного вина Мы сделаем паузу в аутентичном кафе, чтобы просто насладиться атмосферой, видами и неспешностью испанской жизни.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
C/ Alcazabilla, s/n, Distrito Centro, 29015 Málaga
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
