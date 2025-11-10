Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Малага - это уникальное место, где можно насладиться историей и искусством. Город, в котором родился Пикассо, наполнен мавританскими крепостями и живописными улочками.



Прогулка по историческому центру позволит увидеть Кафедральный собор и узнать, почему его называют «однорукой дамой». В Алькасабе открываются потрясающие виды на город и море. Завершение экскурсии - на набережной, где прошлое и будущее Малаги сливаются в гармонии 5 причин купить эту экскурсию 🎨 Город Пикассо

🏰 Мавританские крепости

🌅 Лучшие виды на море

☕ Кофе с видом

🚶 Прогулка по набережной

Что можно увидеть Кафедральный собор

Алькасаба

Пальмовая аллея

Описание экскурсии Малага – это город, где история и современность сплетаются в идеальном ритме Средиземноморья. Здесь родился Пикассо, вдохновлялись поэты, оставляли свой след финикийцы, римляне и мавры. Мы прогуляемся по живописным улицам, заглянем в старинные крепости, почувствуем атмосферу настоящей Андалусии и, конечно же, насладимся лучшими панорамами города. Что вас ждёт? Исторический центр и его тайны Мы начнём прогулку с уютных площадей, тенистых аллей и узких улиц, увидим собор Малаги, который местные называют «однорукой дамой», и узнаем, почему его так и не достроили. Малага – город Пикассо Заглянем в места, связанные с великим художником, узнаем интересные факты о его детстве и взглянем на его искусство по-новому. Мавританское наследие – крепости над городом Поднимемся к Алькасабе – крепости XI века, которая напоминает мини-Альгамбру. Пройдём через древние арки, заглянем в дворики с фонтанами и увидим лучшие виды на Малагу с её знаменитого холма. Прогулка по набережной и портовая жизнь Спустимся к морю и пройдём по Пальмовой аллее, где воздух наполнен ароматами соли и апельсинов. Здесь красивые яхты, уличные музыканты и лучшие рестораны с морепродуктами. Завершение экскурсии – кофе с видом или бокал местного вина Мы сделаем паузу в аутентичном кафе, чтобы просто насладиться атмосферой, видами и неспешностью испанской жизни.

