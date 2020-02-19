21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Малага — один из самых старейших городов Европы. Он был основан финикийцами еще 2750 лет назад. В городе сохранились останки финикийской крепостной стены, датируемой 2700 годами. При римлянах в этом месте располагалась фактория по производству полуфабриката для производства очень дорогого и востребованного в римской империи соуса гарум. И раскопки этой фактории мы также сможем с вами осмотреть.

В Малаге сохранились внушительные старинные постройки римлян и арабов: римский амфитеатр первого века до нашей эры, времен императора Августа, арабский замок Алькасаба 11 века и арабская крепость Хибральфаро 14 века. Алькасаба и Хибральфаро считаются самыми крупными фортификационными сооружениями арабского периода в Испании, дошедшие до наших дней.

Тем не менее, несмотря на богатое римское и арабское наследие, Малага сегодня — это одна из столиц Андалузии — испанской автономной области, про которую смело можно сказать, что она — это дух Испании (а Кастилья-Ла-Манча — сердце Испании). Именно на юге Испании, как нигде больше, можно прочувствовать этот колорит романтики самой южной части Европы — ведь именно Андалузия является родиной Фламенко и Корриды! О, жители Андалузии всегда найдут повод подчеркнуть, что они андалузцы! Но есть в каждом из них и свой местечковый патриотизм! Это где-нибудь в заснеженной Сибири, встретившись случайно, житель Малаги и житель Севильи, два испанца, бросятся обнимать друг друга, ведь они встретились на чужбине! А на родине они — малагеньо и севильяно, соответственно! И между ними вечный и непримиримый спор о том, чей город красивее, значимее и древнее! Малага лидирует во многом. Это в ней находится четвертый по величине в Испании международный аэропорт имени Пабло Руиса Пикассо, это она является не только столицей одноименной провинции, но и столицей самого фешенебельного побережья всей Испании — Коста дель Соль, это в ее порт заходят лайнеры со всего Света, и с них сходят по трапам 600 тысяч туристов — гостей Малаги. Наконец, это в Малаге в 1881 году появился на свет гений сюрреализма и кубизма — Пабло Руис Пикассо (и мы с вами можем посмотреть тот дом, где он родился).

А как тут не вспомнить про местное вино с таким же названием «Малага»?! Густое, сладкое, со вкусом чернослива вино, которое в свое время распробовала еще царица Екатерина Вторая. А позже — Сергей Есенин, которого друзья в шутку прозвали «ходячей малагой». Великолепный Атос, в романе Дюма, предпочитал всем винам «Малагу», а английские пираты Ф.Дрейк и Г.Морган имели обыкновение спрыскивать этим вином каждый из захваченных ими испанских галеонов (о, насмешка судьбы!). И мы с вами продегустируем эти вина в старинном погребке «Эль Пимпи», который посещали в свое время и герцогиня Кайетана де Альба и баронесса Тиссен, и Пласидо Доминго, и Антонио Бандерас, и Джон Малкович. А также все-все-все известные испанские музыканты, певцы, политики и спортсмены. И там, в непередаваемой атмосфере старинной испанской таверны 18 века, мы поговорим с вами об Испании за бокалом ароматной «Малаги». Вы попробуете настоящий иберийский хамон — из мяса дикой иберийской свиньи, пасущейся на воле в дубовых рощах и питающейся желудями. И тогда вы прочувствуете Испанию!