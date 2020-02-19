21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать столицу Коста дель Соль и город Пикассо на прогулке по главным достопримечательностям

Nicolas
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Nicolas – ваш гид
Когда-то провинциальный, но сегодня развитый город, расскажет вам свои интереснейшие истории.

Вы прогуляетесь по самой престижной улице calle Larios и узнаете, чем интересна улочка pasaje Chinitas.

Увидите главные городские площади и монументы, пройдёте по местам Пикассо — самого известного уроженца города.

Не забудем и про изящный Кафедральный собор, порт, малагскую алькабасу и древнюю арабскую крепость.

Экскурсия обзорная, и я обязательно расскажу вам об истории города, но также вас, конечно, ждут увлекательные сюжеты и заметки о местной жизни.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт.
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У этой экскурсии21 отзыв
4.86
Исторический центр Малаги
Исторический центр Малаги

Что вас ожидает

Малага — один из самых старейших городов Европы. Он был основан финикийцами еще 2750 лет назад. В городе сохранились останки финикийской крепостной стены, датируемой 2700 годами. При римлянах в этом месте располагалась фактория по производству полуфабриката для производства очень дорогого и востребованного в римской империи соуса гарум. И раскопки этой фактории мы также сможем с вами осмотреть.
В Малаге сохранились внушительные старинные постройки римлян и арабов: римский амфитеатр первого века до нашей эры, времен императора Августа, арабский замок Алькасаба 11 века и арабская крепость Хибральфаро 14 века. Алькасаба и Хибральфаро считаются самыми крупными фортификационными сооружениями арабского периода в Испании, дошедшие до наших дней.

Тем не менее, несмотря на богатое римское и арабское наследие, Малага сегодня — это одна из столиц Андалузии — испанской автономной области, про которую смело можно сказать, что она — это дух Испании (а Кастилья-Ла-Манча — сердце Испании). Именно на юге Испании, как нигде больше, можно прочувствовать этот колорит романтики самой южной части Европы — ведь именно Андалузия является родиной Фламенко и Корриды! О, жители Андалузии всегда найдут повод подчеркнуть, что они андалузцы! Но есть в каждом из них и свой местечковый патриотизм! Это где-нибудь в заснеженной Сибири, встретившись случайно, житель Малаги и житель Севильи, два испанца, бросятся обнимать друг друга, ведь они встретились на чужбине! А на родине они — малагеньо и севильяно, соответственно! И между ними вечный и непримиримый спор о том, чей город красивее, значимее и древнее! Малага лидирует во многом. Это в ней находится четвертый по величине в Испании международный аэропорт имени Пабло Руиса Пикассо, это она является не только столицей одноименной провинции, но и столицей самого фешенебельного побережья всей Испании — Коста дель Соль, это в ее порт заходят лайнеры со всего Света, и с них сходят по трапам 600 тысяч туристов — гостей Малаги. Наконец, это в Малаге в 1881 году появился на свет гений сюрреализма и кубизма — Пабло Руис Пикассо (и мы с вами можем посмотреть тот дом, где он родился).

А как тут не вспомнить про местное вино с таким же названием «Малага»?! Густое, сладкое, со вкусом чернослива вино, которое в свое время распробовала еще царица Екатерина Вторая. А позже — Сергей Есенин, которого друзья в шутку прозвали «ходячей малагой». Великолепный Атос, в романе Дюма, предпочитал всем винам «Малагу», а английские пираты Ф.Дрейк и Г.Морган имели обыкновение спрыскивать этим вином каждый из захваченных ими испанских галеонов (о, насмешка судьбы!). И мы с вами продегустируем эти вина в старинном погребке «Эль Пимпи», который посещали в свое время и герцогиня Кайетана де Альба и баронесса Тиссен, и Пласидо Доминго, и Антонио Бандерас, и Джон Малкович. А также все-все-все известные испанские музыканты, певцы, политики и спортсмены. И там, в непередаваемой атмосфере старинной испанской таверны 18 века, мы поговорим с вами об Испании за бокалом ароматной «Малаги». Вы попробуете настоящий иберийский хамон — из мяса дикой иберийской свиньи, пасущейся на воле в дубовых рощах и питающейся желудями. И тогда вы прочувствуете Испанию!

Исторический центр Малаги
Исторический центр Малаги
Исторический центр Малаги
Исторический центр Малаги
Исторический центр Малаги
Исторический центр Малаги
Исторический центр Малаги
Исторический центр Малаги

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nicolas
Nicolas
Я живу в Малаге уже 18 лет. Кроме работы гидом, я работаю корреспондентом испанской газеты, где пишу на темы истории Испании и туризма. В газете выходит цикл моих статей о малоизвестных достопримечательностях Юга Испании. Я расскажу вам историю Испании — древнюю и современную. Мы с вами поговорим о фламенко и вине, хамоне и оливковом масле, Колумбе и Сеpвантесе, диктаторе Франко и королевской семье... В моей команде есть специалист по трансферу, а также отличный переводчик с университетским образованием для обслуживания деловых переговоров. Обращайтесь ко мне, и я подберу для вас именно то, что запомнится и доставит много приятных впечатлений.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 февраля 2020
Вчера мы с Николасом провели незабываемый день в Малаге. Экскурсия - огонь! Как мало людей, которые искренне любят то, чем занимаются! Его эрудиция, энциклопедические знания истории, геополитики Испании, которые он сопровождал удивительными фактами, нюансами и психологическими рассказами, произвели на нас с мамой огромное впечатление. День пролетел незаметно, мы познакомились с основными достопримечательностями Малаги. Вдумчивый, глубокий, артистичный, с большим юмором специалист! Рекомендую! Мы с мамой в конце решили, что Николас и сам является одним из интереснейших людей этого города.
1 января 2020
Замечательный гид-краевед, интересный человек с богатым опытом и энциклопедическими знаниями. Рекомендуем!
19 ноября 2019
Рекомендую эжкскурсию от Николаса для индивидуального знакомства с городом Малагой, особенно тем туристам, которые впервые посещают Малагу и Андалузию. Желательно в первые
же дни пребывания. Эрудиция и прекрасный литературный язык позволяют прекрасно провести
время и узнать много нового об Испании.
4 ноября 2019
Гид очень знающий, рассказывает интересно, на все вопросы может ответить. Гибко корректировал план экскурсии согласно нашим пожеланиям. Посоветовал, что еще можно посмотреть в Андалузии. Объяснил, какие бывают разновидности хамона. Остались довольны.
27 октября 2019
Экскурсия с Николасом нам очень понравилась! Мы получили огромное удовольствие от города и того, с какой любовью познакомил нас с ним наш гид. Это было познавательно, с интересными историческими фактами . Очень душевные посиделки в аутентичном интерьерном баре,где мы отведали вкуснейшее вино Малага, как выяснилось, имеющее свою историю. Потом мы приобрели его , чтобы и дома наши близкие могли попробовать вино,которое так понравилось Екатерине ||. Спасибо огромное Николасу за чудесно и познавательно проведенное время в очень красивом городе Испании, в который захотелось вернуться!
14 октября 2019
Спасибо Николаю за очень интерсную и информативную экскурсию.
Николай рассказал нам столько нового и интересного, что могло хватить и на два тура с лихвой - ни одного вопроса (а их было немало и не только о Малаге, а об истории региона и Испании вообще) не осталось без ответа.
Очень рекомендую.

Спасибо,
Михаил
9 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Ходили вчетвером, все остались довольны. Было очень информативно и интересно, узнали бесконечно много всего нового! Пять часов пролетели незаметно, во время экскурсии даже не почувствовалась усталость, настолько было увлекательно и не хотелось ничего пропустить. Увидели город с его чудесной стороны и его историю
9 мая 2019
Прежде всего, хотел бы поблагодарить Николаса за то, что откликнулся на просьбу провести экскурсию, хотя этот день был не доступен для заказа. Мы часто заказываем экскурсии с супругой где бы мы не бывали и имеем большой опыт в этом. Должен признаться, что эта экскурсия была самой необычной и атмосферной. Пожалуй, что я не встречал прежде столь увлеченного историей своего города человека!
14 апреля 2019
Николас выше похвал. Получилась очень познавательная экскурсия. Малага стала нам ближе , практически своя )) Спасибо!
17 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась, немного было тяжело после перелёта, но оно того стоило! Большое спасибо Николасу!
Ещё 11 отзывов

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