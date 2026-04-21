Эльмира проводит ещё 3 экскурсии

Древний андалусский город расположился между двух отвесных скал, разделённых ущельем. Чтобы полюбоваться этой картиной, мы прогуляемся по паркам и аллеям с захватывающим дух видом на неё. Здесь же вы увидите впечатляющий каменный мост, который соединяет две части города. Далее в Ла-Сьюдад — старом мавританском городе — вы поплутаете в лабиринтах тесных улиц и попробуете уловить арабский дух в архитектуре построек. А проходя по аллее Славы тореодоров, возможно, содрогнётесь при мысли о том, какие бои здесь происходили раньше. В конце двухчасовой прогулки я покажу вам лучшую панораму города под бокал легендарного местного вина!
О писателях, тореадорах и других интересных гранях в истории города
Почему Ронду не побоялись строить в таком опасном месте? Что было предпосылкой к возникновению здесь корриды? Почему Хемингуэй называл город лучшим местом для медового месяца? Кто ещё из известных писателей прославлял Ронду в своих произведениях? Нашу прогулку я наполню увлекательными фактами о городе — от истоков и до современности, и отвечу на эти и другие неожиданные вопросы.
После экскурсии у вас будет 45 минут свободного времени, чтобы в своём темпе погулять по городу и лучше узнать его.
Организационные детали
Из Малаги до Ронды будем добираться полтора часа на машине Ford Transit или аналогичном одну сторону, сама экскурсия займет 2 час, также будет час свободного времени
Экскурсию можно начать не из центра Малаги, а из другого места за доплату, стоимость уточняйте в переписке с гидом
Входные билеты в Дом Боско €2,50 с человека
Любые опоздания, паузы в кафе и сувенирных лавках учитываются в счет времени экскурсии
Экскурсию можно продлить за €30 за час. Пожалуйста, напишите об этом заранее
Возможно провести экскурсию для компании до 6 чел. за доплату — €20 за чел.
Для групп свыше 4 чел., необходима аудиосистема — €1,50 евро за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Plaza de la merced
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2141 туриста
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра, читать дальшеуменьшить
музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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Сергей
Прежде всего мы хотим выразить восторг и благодарность Эльмире за невероятное приключение! Эльмира - настоящая волшебница! Она угадывала любое наше желание, маршрут был увлекательным и интересным, рассказ и история захватывающими! читать дальшеуменьшить
Эльмира-не просто профессионал, она царица следи гидов! Мы такое количество прослушали экскурсий, что нам есть с чем сравнивать. Эльмира-лучшая из лучших! Рекомендации от Эльмиры: рестораны, магазины, любая помощь - всё было в 10-ку! Мы были вдвоем, а внимание к нам было такое, что мы почувствовали себя единственными и самыми близкими друзьями для нее. экскурсия началась немного позже: мы опоздали. но Эльмира пошутив,написала:: «Как говорят испанцы « tranquilo, no pasa nada». А наша экскурсия в Ронду-это долгий путь. мы сели в машину с приветливым водителем и помчались в город мечты! По дороге Эльмира рассказывала очень интересно, увлекательно. У нее потрясающее чувство юмора! Один из нас чувствовал себя не очень хорошо и Эльмира была внимательна и терпелива, как к близкому человеку. Сама экскурсия по Ронде тем не менее, несмотря на слабое состояние супруги, была чудесной! Эльмира угостила нас вкусняшками, заботливо показывая самые красивые виды города! Еще, в дополнение, хотим сказать, что экскурсия в итоге даже затянулась. мы приехали уже в темноте в Малагу. И самое главное, что мы второй раз в этом волшебном месте и вторично берем экскурсию именно с Эльмирой! первая была 6 лет назад. Браво Эльмире! за всё! Вернёмся! Непременно! И обязательно к Эльмире!
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В
Владимир
Эльмира прекрасный экскурсовод, со знанием истории. Прекрасное тонкое чувство юмора. Детям очень понравилось. Дочка с подаренным веером теперь не расстается))) спасибо Вам большое Эльмира за этот день в Ронде. Рекомендованный ресторан полностью оправдал ожидания 👍
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Анна
Потрясающая экскурсия. Нам очень повезло с погодой, учитывая дождливый сезон. Всю дорогу слушали интересные факты про Испанию. Наш гид Эльмира очень заботливая, всегда интересовалась все ли хорошо. По городу просмотрели все самые важные места, узнали историю Ронды, корриды. Познакомились с местным колоритом. Мы остались очень довольны. Рекомендую.
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Е
Елена
Всё было супер! Эльмира отличный экскурсовод со знанием своего дела и потрясающим чувством юмора. Мы узнали очень много интересного об Испании, Малаге и Ронде. Всем рекомендую посетить этот город, невероятно красивое место.
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Андрей
Отличное путешествие в Ронду, спасибо Эльвире за душевную экскурсию, рекомендуем всем, не пожалеете
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Татьяна
Наконец добралась написать отзыв. Поездка с Эльмирой была чудесной! Много интересного и красивого, много полезной информации для отдыха в Малаге и ее окрестностях. Отдельное спасибо за возможность общаться на нескольких языках 🙂 для нашей интернациональной группы 😃. Прекрасные места и прекрасный собеседник - это все что нужно для отличного дня в отпуске! Еще раз спасибо за путешествие 🌷
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