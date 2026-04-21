Эльмира проводит ещё 3 экскурсии

Город на скалах Ронда - колыбель корриды и место, вдохновлявшее Хемингуэя.Уловите атмосферу романтики на живописных улочках или поддайтесь философским настроениям, наблюдая за аистами на крышах домов.Экскурсия включает прогулку по паркам

и аллеям с видом на ущелье, посещение старого мавританского города Ла-Сьюдад и аллеи Славы тореодоров. В конце двухчасовой прогулки вас ждёт лучшая панорама города с бокалом местного вина. Узнайте, почему Ронду не побоялись строить в таком опасном месте и что привлекало сюда известных писателей

Описание экскурсии

Ронда в объятиях скал

Древний андалусский город расположился между двух отвесных скал, разделённых ущельем. Чтобы полюбоваться этой картиной, мы прогуляемся по паркам и аллеям с захватывающим дух видом на неё. Здесь же вы увидите впечатляющий каменный мост, который соединяет две части города. Далее в Ла-Сьюдад — старом мавританском городе — вы поплутаете в лабиринтах тесных улиц и попробуете уловить арабский дух в архитектуре построек. А проходя по аллее Славы тореодоров, возможно, содрогнётесь при мысли о том, какие бои здесь происходили раньше. В конце двухчасовой прогулки я покажу вам лучшую панораму города под бокал легендарного местного вина!

О писателях, тореадорах и других интересных гранях в истории города

Почему Ронду не побоялись строить в таком опасном месте? Что было предпосылкой к возникновению здесь корриды? Почему Хемингуэй называл город лучшим местом для медового месяца? Кто ещё из известных писателей прославлял Ронду в своих произведениях? Нашу прогулку я наполню увлекательными фактами о городе — от истоков и до современности, и отвечу на эти и другие неожиданные вопросы.

После экскурсии у вас будет 45 минут свободного времени, чтобы в своём темпе погулять по городу и лучше узнать его.

Организационные детали