36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Малага на вкус

Мы начнем экскурсию в центре Малаги, в районе площади Пуэрта-дель-Мар. Я покажу типичное городское кафе «Каса Аранда», где вы сможете продегустировать традиционную испанскую сладость «чуррос» и выпить горячий шоколад. Продолжая гастрономическую тему, посетим рынок Меркадо-де-Атарансас, построенный на месте назарийской верфи. Я познакомлю вас с особенностями андалусийской кухни и посоветую, какие местные блюда попробовать.

«Визитные карточки» города

Вы увидите главный символ Малаги — Кафедральный собор — и узнаете, почему одна из его башен так и осталась недостроенной. Гуляя по Старому городу, мы наткнемся на средневековую мавританскую крепость Алькасаба и руины Римского театра, историю которых вы обязательно услышите. После сделаем остановку в знаменитой таверне «Эль Пимни», где прохладное малагское вино и закуски «тапас» восстановят ваши силы. А я тем временем расскажу об испанском виноделии и раскрою секрет популярности хамона.

Малага как на ладони

Я покажу вам дом самого знаменитого уроженца Малаги — Пабло Пикассо — и расскажу, как он провел здесь свои первые годы. В конце прогулки мы поднимемся на вершину холма, к замку Хибральфаро. Вы увидите город и живописную морскую бухту с высоты птичьего полета и непременно захотите еще раз вернуться в солнечную Малагу, чтобы заново ощутить ее тонкий аромат и погрузиться в атмосферу тепла, гостеприимства и благополучия.