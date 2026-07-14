36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия "Малага римская, мавританская, католическая" предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории и культуре города. Вы сможете увидеть финикийскую стену, прогуляться по древним руинам Римского театра и полюбоваться Кафедральным собором. В таверне "Эль Пимни" попробуете местные деликатесы и вино, а на рынке Меркадо-де-Атарансас узнаете секреты андалусийской кухни. В завершение подниметесь на холм к замку Хибральфаро и насладитесь панорамным видом на Малагу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Малага на вкус

Мы начнем экскурсию в центре Малаги, в районе площади Пуэрта-дель-Мар. Я покажу типичное городское кафе «Каса Аранда», где вы сможете продегустировать традиционную испанскую сладость «чуррос» и выпить горячий шоколад. Продолжая гастрономическую тему, посетим рынок Меркадо-де-Атарансас, построенный на месте назарийской верфи. Я познакомлю вас с особенностями андалусийской кухни и посоветую, какие местные блюда попробовать.

«Визитные карточки» города

Вы увидите главный символ Малаги — Кафедральный собор — и узнаете, почему одна из его башен так и осталась недостроенной. Гуляя по Старому городу, мы наткнемся на средневековую мавританскую крепость Алькасаба и руины Римского театра, историю которых вы обязательно услышите. После сделаем остановку в знаменитой таверне «Эль Пимни», где прохладное малагское вино и закуски «тапас» восстановят ваши силы. А я тем временем расскажу об испанском виноделии и раскрою секрет популярности хамона.

Малага как на ладони

Я покажу вам дом самого знаменитого уроженца Малаги — Пабло Пикассо — и расскажу, как он провел здесь свои первые годы. В конце прогулки мы поднимемся на вершину холма, к замку Хибральфаро. Вы увидите город и живописную морскую бухту с высоты птичьего полета и непременно захотите еще раз вернуться в солнечную Малагу, чтобы заново ощутить ее тонкий аромат и погрузиться в атмосферу тепла, гостеприимства и благополучия.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии — от 10 евро с человека