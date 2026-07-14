36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в историю Малаги: финикийская стена, руины Римского театра, дом Пикассо и крепость Алькасаба. Завершите день на рынке с испанскими деликатесами
Экскурсия "Малага римская, мавританская, католическая" предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории и культуре города.
Вы сможете увидеть финикийскую стену, прогуляться по древним руинам Римского театра и полюбоваться Кафедральным собором.
В таверне "Эль Пимни" попробуете местные деликатесы и вино, а на рынке Меркадо-де-Атарансас узнаете секреты андалусийской кухни. В завершение подниметесь на холм к замку Хибральфаро и насладитесь панорамным видом на Малагу
Мы начнем экскурсию в центре Малаги, в районе площади Пуэрта-дель-Мар. Я покажу типичное городское кафе «Каса Аранда», где вы сможете продегустировать традиционную испанскую сладость «чуррос» и выпить горячий шоколад. Продолжая гастрономическую тему, посетим рынок Меркадо-де-Атарансас, построенный на месте назарийской верфи. Я познакомлю вас с особенностями андалусийской кухни и посоветую, какие местные блюда попробовать.
«Визитные карточки» города
Вы увидите главный символ Малаги — Кафедральный собор — и узнаете, почему одна из его башен так и осталась недостроенной. Гуляя по Старому городу, мы наткнемся на средневековую мавританскую крепость Алькасаба и руины Римского театра, историю которых вы обязательно услышите. После сделаем остановку в знаменитой таверне «Эль Пимни», где прохладное малагское вино и закуски «тапас» восстановят ваши силы. А я тем временем расскажу об испанском виноделии и раскрою секрет популярности хамона.
Малага как на ладони
Я покажу вам дом самого знаменитого уроженца Малаги — Пабло Пикассо — и расскажу, как он провел здесь свои первые годы. В конце прогулки мы поднимемся на вершину холма, к замку Хибральфаро. Вы увидите город и живописную морскую бухту с высоты птичьего полета и непременно захотите еще раз вернуться в солнечную Малагу, чтобы заново ощутить ее тонкий аромат и погрузиться в атмосферу тепла, гостеприимства и благополучия.
Организационные детали
Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии — от 10 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Малаги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Малаге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 638 туристов
Привет! Меня зовут Елена, я родилась в Москве, закончила географический факультет МГУ. Мне 46 лет, из которых последние 20 я живу на юге Испании, в прекрасном городе Малага. Придумываю и провожу познавательные мастер-классы, прогулки и путешествия, а также занимаюсь организацией праздников. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу полюбить чудесную Малагу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
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3
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2
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1
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О
Ольга
Большое спасибо обрятельной Елене за прекрасную экскурсию по Малаге! Увидели и узнали много о истории развития этого удивительного города, его жителей и знаменитостей- один из которых голливудский актер, которого наверняка все читать дальшеуменьшить
очень хорошо знают:) Так как Елена великолепный знаток кулинарного искусства, то и эта тема не прошла нас стороной. Было очень интересно узнать изготовление особенных продуктов, которые когда то стали особенным деликатесом в Ватикане. Мы также не прошли мимо знаменитого базарчика, который предлагает и по сей день высококачественные продукты. Очень милый город и мы с удовольствием посетили его второй раз за время нашего отпуска.
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Софья
Большое спасибо за прекрасную экскурсию и знакомство с Малагой!
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Л
Людмила
Экскурсия по Малаге превзошла все наши ожидания. Мы путешествовали компанией, где были и взрослые и дети, поэтому для нас было важно, чтобы программа была интересной каждому. Всё получилось идеально. Экскурсовод читать дальшеуменьшить
Елена с первых минут расположила к себе пунктуальностью, теплотой, профессионализмом и умением увлечь слушателей любого возраста. Маршрут был продуман прекрасно: комфортная прогулка по красивым улицам Малаги сочеталась с насыщенным рассказом об истории города, его традициях и знаменитых жителях. Мы услышали множество любопытных фактов и ярких историй, которые невозможно найти в обычных путеводителях. Особенно приятно, что Елена ответила на все вопросы подробно, с вниманием и искренним интересом. Дети слушали с удовольствием, а взрослые получили действительно глубокие знания и новые впечатления. Отдельное удовольствие доставила прекрасная погода, благодаря которой прогулка была особенно лёгкой и приятной. В итоге мы получили всё, что хотели: красивый город, живую историю, дружелюбную атмосферу и отличное настроение. Остались очень довольны и с радостью рекомендуем эту экскурсию всем гостям Малаги.
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А
Александр
Прекрасная экскурсия: познавательная, легкая, вкусная, разноплановая; прошла на одном дыхании! Елена профессионал, любит и знает свое дело. Мы были с двумя маленькими детьми, великолепно провели время; после экскурсии последовали советам нашего гида и еще дополнили позитивными эмоциями наше знакомство с Малагой! Спасибо
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O
Olga
Благодаря Елене мы чудесно провели время и влюбились в Малагу. Профессионал, прекрасный расказчик - всем однозначно рекомендуем ее экскурсию! Спасибо за потрясающие впечатления!
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Е
Евгения
Экскурсия прекрасная, я была просто в восторге! Спасибо!
Елена легко, понятно и как-то очень объемно рассказала нам о городе, которому три тысячи лет – от финикийцев до сегодняшнего дня. Мне очень читать дальшеуменьшить
нравится, когда гид не просто рассказывает о достопримечательностях, которые мы видим, а выстраивает полную картину исторических событий – Елена говорила не только о Малаге, но и обо всем Средиземноморье.
И при этом мы успели обойти и увидеть всё, что планировали, попробовать местные деликатесы, обсудить современную историю города и его знаменитых уроженцев, получили рекомендации по музеям… Отдельное спасибо за рекомендованный ресторан)
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