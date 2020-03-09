36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Малага римская, мавританская, католическая

Увидеть символы города и познакомиться с местной кухней на историко-гастрономической прогулке

Елена
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Елена – ваш гид
Вы дотронетесь до финикийской стены, погуляете по Старому городу и руинам Римского театра, увидите дом Пикассо и подниметесь на крепость, чтобы впечатлиться шикарной панорамой Малаги с высоты.

А еще — заглянете в таверну и на местный рынок, где попробуете испанские деликатесы!
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в порту Малаги
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У этой экскурсии36 отзывов
5
Малага римская, мавританская, католическая
Малага римская, мавританская, католическая

Что вас ожидает

Малага на вкус
Мы начнем экскурсию в центре Малаги, в районе площади Пуэрта-дель-Мар. Я покажу типичное городское кафе «Каса Аранда», где вы сможете продегустировать традиционную испанскую сладость «чуррос» и выпить горячий шоколад. Продолжая гастрономическую тему, посетим рынок Меркадо-де-Атарансас, построенный на месте назарийской верфи. Я познакомлю вас с особенностями андалусийской кухни и посоветую, какие местные блюда попробовать.

«Визитные карточки» города
Вы увидите главный символ Малаги — Кафедральный собор — и узнаете, почему одна из его башен так и осталась недостроенной. Гуляя по Старому городу, мы наткнемся на средневековую мавританскую крепость Алькасаба и руины Римского театра, историю которых вы обязательно услышите. После сделаем остановку в знаменитой таверне «Эль Пимни», где прохладное малагское вино и закуски «тапас» восстановят ваши силы. А я тем временем расскажу об испанском виноделии и раскрою секрет популярности хамона.

Малага как на ладони
Я покажу вам дом самого знаменитого уроженца Малаги — Пабло Пикассо — и расскажу, как он провел здесь свои первые годы. В конце прогулки мы поднимемся на вершину холма, к замку Хибральфаро. Вы увидите город и живописную морскую бухту с высоты птичьего полета и непременно захотите еще раз вернуться в солнечную Малагу, чтобы заново ощутить ее тонкий аромат и погрузиться в атмосферу тепла, гостеприимства и благополучия.

Организационные детали

Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии — от 10 евро с человека

Малага римская, мавританская, католическая
Малага римская, мавританская, католическая
Малага римская, мавританская, католическая
Малага римская, мавританская, католическая
Малага римская, мавританская, католическая
Малага римская, мавританская, католическая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в порту Малаги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Привет! Меня зовут Елена, я родилась в Москве, закончила географический факультет МГУ. Мне 46 лет, из которых последние 20 я живу на юге Испании, в прекрасном городе Малага. Придумываю и провожу познавательные мастер-классы, прогулки и путешествия, а также занимаюсь организацией праздников. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу полюбить чудесную Малагу!
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия с Еленой- превзошла ВСЕ наши ожидания: насыщенно, интересно, динамично, заботливо, СУПЕР! ВСЕМ рекомендуем экскурсию по Малаге с Еленой- вы получите огромное удовольствие!
Марина Санкт- Петербург
21 февраля 2020
Потрясающий гид! 4 часа пролетели как мгновение и при всей полноте полученной информации осталось ощущение легкости и желание продолжать и продолжать... И с детьми рекомендуем: 4-х летний ребенок дошел до конца своими ногами!
Будем просить о новых экскурсиях! Спасибо!
3 февраля 2020
Великолепная эрудиция! Прекрасная речь! Благодарим, Елена!
28 января 2020
Выражаем огромную благодарность Елене за прекрасную организацию экскурсии по Малаге.
Восхищены знаниями и методикой.
Несмотря на дождь было очень интересно и познавательно.
Спасибо вам, что подарили нам не забываемые впечатления.
В будущем, если будет возможность обратимся к вам ещё.
Огромное спасибо!
Сергей и Оксана.
21 января 2020
Отличная экскурсия. Очень рекомендуем. Не смотря на не очень хорошую погоду, 4 часа пролетели на одном дыхании. После экскурсии начинаешь лучше понимать историю Андалузии и Малаги. Спасибо Елене за хороший рассказ и интересный маршрут.
9 января 2020
Нам с мужем экскурсия очень понравилась.
С Еленой было очень комфортно.
Мы взяли экскурсию на наш первый полный день в Малаге. Гид познакомил нас с историей и особенностями архитектуры города. Благодаря Елене мы узнали, какие лакомства и деликатесы обязательно стоит попробовать, отведали традиционные чуррос с горячим шоколадом. После экскурсии Елена помогла нам выбрать ресторан, где мы очень вкусно пообедали.
Экскурсию настоятельно рекомендую.
8 января 2020
Большое спасибо Елене за проведенную экскурсию. Очень познавательно. Всей нашей дружной компании понравилось несмотря на разный возраст и разные увлечения, все нашли в этой экскурсии интересное для себя лично. И все это благодаря прекрасному рассказчику. Еще раз большое спасибо Елене за проведенную экскурсию.
13 ноября 2019
Спасибо, большое Елене!!! Узнали много интересного и нового!
5 ноября 2019
Невероятно познавательно, позитивно, интересно, комфортно. Учтены все пожелания! Трое детей разного возраста и до каждого была донесена информация. Рекомендуем!
4 ноября 2019
Прекрасная экскурсия с очень компетентным гидом! Огромное спасибо Елене. Во многом благодаря ей город очень понравился.
Ещё 26 отзывов

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