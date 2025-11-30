Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Из-за сильной эрозии известняковые скалы, бывшие 200 миллионов лет назад шельфовым дном Океана, приняли такие причудливые формы, что фантазия сама просыпается в нас и читать дальше мы принимаемся наперебой придумывать названия этим творениям Природы.



Так у этих скал появляются свои собственные названия! А вот и кое-что любопытное встретилось прямо под ногами – отпечаток в скале, которую оставил живший сотни миллионов лет назад моллюск аммонит огромных размеров. Здесь Естественную Историю, что проходили в школе, видишь воочию. Так и кажется, что пройдешь еще чуть-чуть и найдешь окаменелости древних ящеров и динозавров. Что ж! И такое случается здесь! Ученые всего мира знают эту местность не как туристический маршрут Природа в заповеднике Эль Торкаль весьма необычная.Из-за сильной эрозии известняковые скалы, бывшие 200 миллионов лет назад шельфовым дном Океана, приняли такие причудливые формы, что фантазия сама просыпается в нас и

Николас Ваш гид в Малаге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-7 человек €265 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Природа в заповеднике Эль Торкаль весьма необычная. Из-за сильной эрозии известняковые скалы, бывшие 200 миллионов лет назад шельфовым дном Океана, приняли такие причудливые формы, что фантазия сама просыпается в нас и мы принимаемся наперебой придумывать названия этим творениям Природы. Так у этих скал появляются свои собственные названия! А вот и кое-что любопытное встретилось прямо под ногами – отпечаток в скале, которую оставил живший сотни миллионов лет назад моллюск аммонит огромных размеров. Здесь Естественную Историю, что проходили в школе, видишь воочию. Так и кажется, что пройдешь еще чуть-чуть и найдешь окаменелости древних ящеров и динозавров. Что ж! И такое случается здесь! Ученые всего мира знают эту местность не как туристический маршрут, а как место, где можно сделать много интереснейших открытий о флоре и фауне давно минувших эпох. Недаром, эта местность, всего-то в 11,7 кв. километра, стала первым заповедником в Андалусии, еще в далеком 1929-м году.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату