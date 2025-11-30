Мои заказы

Прогулка по карстовому заповеднику Эль Торкаль

Описание экскурсии

Природа в заповеднике Эль Торкаль весьма необычная. Из-за сильной эрозии известняковые скалы, бывшие 200 миллионов лет назад шельфовым дном Океана, приняли такие причудливые формы, что фантазия сама просыпается в нас и мы принимаемся наперебой придумывать названия этим творениям Природы. Так у этих скал появляются свои собственные названия! А вот и кое-что любопытное встретилось прямо под ногами – отпечаток в скале, которую оставил живший сотни миллионов лет назад моллюск аммонит огромных размеров. Здесь Естественную Историю, что проходили в школе, видишь воочию. Так и кажется, что пройдешь еще чуть-чуть и найдешь окаменелости древних ящеров и динозавров. Что ж! И такое случается здесь! Ученые всего мира знают эту местность не как туристический маршрут, а как место, где можно сделать много интереснейших открытий о флоре и фауне давно минувших эпох. Недаром, эта местность, всего-то в 11,7 кв. километра, стала первым заповедником в Андалусии, еще в далеком 1929-м году.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гонорар гида и трансфер в обе стороны
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Ресепшен отеля клиентов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Малаги

