«Горы Малаги» - прогулка по парку

Индивидуальная экскурсия по живописному парку на левом берегу Гуадалмедины с посещением акведуков, сторожевых башен и дегустацией местной кухни
На левом берегу реки Гуадалмедина находится живописный парк, который привлекает любителей природы и истории. Здесь можно увидеть действующие акведуки, сторожевые башни и развалины арабских купален.

После прогулки можно насладиться домашней кухней в деревенской таверне, известной своим местным вином и оливковым маслом.

Экскурсия подходит для небольших групп и может быть адаптирована под ваши предпочтения, чтобы показать максимум интересных мест
4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные пейзажи
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🍷 Дегустация местной кухни
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
  • 🕰 Гибкость времени и продолжительности
«Горы Малаги» - прогулка по парку
«Горы Малаги» - прогулка по парку
«Горы Малаги» - прогулка по парку
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Акведуки
  • Сторожевые башни
  • Развалины арабских купален

Описание экскурсии

Секретные уголки

Свежий воздух, живописные пейзажи и… интересные находки и открытия! Я обнаружил на территории природного парка «Горы Малаги» маленькую купальню 18 века — о ней не знают даже коренные жители Малаги. Она в идеальном состоянии, и если настроить подачу воды, вполне может использоваться и сегодня. На территории парка есть и много других достопримечательностей. По пути мы с вами увидим живописное озеро, старинные акведуки, водяные мельницы, водозаборные колёса, убежища отшельников и даже природный туннель, проложенный рекой в горном массиве из мягкой породы.

Национальная кухня

Можно остановиться у деревенской таверны и отведать домашней кухни — такой, какой она была в Андалузии и сто, и двести лет назад. В деревеньке Ла Пита еще остались такие придорожные таверны. И знающие горожане приезжают туда отведать традиционных гастрономических изысков. В сезон там подают свежеотжатое оливковое масло, местное вино из бочек (оно не разливается по бутылкам — незачем, его выпивают сразу, не храня). Одна из таких таверн — Venta еl Túnel, наверное, самая известная.

Организационные детали

  • Если вас больше 3 человек или у вас своя (или арендованная) машина — возможна скидка!
  • Время выхода и продолжительность прогулки — 5-6 часов, на ваше усмотрение, в рамках дневного времени. И путь наш будет проходить отнюдь не по асфальтовой дорожке. Разумеется, если вы захотите выбрать более короткий или облегченный маршрут, то с этим не возникнет проблем. Я подберу оптимальный маршрут, и мы сможем увидеть максимальное количество интересных мест, насколько это вообще возможно.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
11 мар 2019
прогулка для тех, кто любит природные маршруты. Главное - любопытство и удобная обувь. Пожелание Николасу - держать в машине запас воды. Стоит это недорого, особенно с учетом общей стоимости.
Е
17 окт 2018
Я не скажу что эта екскурсия нам совсем не понравилась - Николас рассказывал довольно увлекательно, но мы представляли несколько иное и не ожидали увидеть настолько дикую природу, поросшую колючими и высохшими растениями, Поэтому оценка этой прогулки субьективна, возможно несколько неудачно было выбрано время, наша одежда и т. д. В любом случае Николасу большое спасибо, эта экскурсия не для слабых!
Василий
15 мая 2018
Прогулка не требует серьёзных физических усилий, что не означает, что это простой променад по набережной. Расчитывайте свои силы и готовьтесь к небольшим подъемам и спускам по лесным/горным тропинкам. Парк начинается
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недалёко от города, а значит дорога не занимает много времени. Спасибо Николасу за погружение в контекст и небольшой урок истории! Рекомендую всем весной и ранней осенью - летом, возможно, было бы жарко, некомфортно.

Н
5 мая 2018
Чудесная экскурсия! Именно то, что мы искали. Мы давно и много путешествуем по Андалузии. Поэтому искали именно такие нехоженые тропы, первозданные уголки. Николас - замечтательный гид. Тот самый случай, когда хобби человека совпадает с его профессией со всеми вытекающими. Дождливый май внёс свои коррективы в наш маршрут, но путешествие все равно получилось замечательным.
Ирина
11 июн 2017
Спасибо, все отлично

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