На левом берегу реки Гуадалмедина находится живописный парк, который привлекает любителей природы и истории. Здесь можно увидеть действующие акведуки, сторожевые башни и развалины арабских купален. После прогулки можно насладиться домашней кухней в деревенской таверне, известной своим местным вином и оливковым маслом. Экскурсия подходит для небольших групп и может быть адаптирована под ваши предпочтения, чтобы показать максимум интересных мест

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Описание экскурсии

Секретные уголки

Свежий воздух, живописные пейзажи и… интересные находки и открытия! Я обнаружил на территории природного парка «Горы Малаги» маленькую купальню 18 века — о ней не знают даже коренные жители Малаги. Она в идеальном состоянии, и если настроить подачу воды, вполне может использоваться и сегодня. На территории парка есть и много других достопримечательностей. По пути мы с вами увидим живописное озеро, старинные акведуки, водяные мельницы, водозаборные колёса, убежища отшельников и даже природный туннель, проложенный рекой в горном массиве из мягкой породы.

Национальная кухня

Можно остановиться у деревенской таверны и отведать домашней кухни — такой, какой она была в Андалузии и сто, и двести лет назад. В деревеньке Ла Пита еще остались такие придорожные таверны. И знающие горожане приезжают туда отведать традиционных гастрономических изысков. В сезон там подают свежеотжатое оливковое масло, местное вино из бочек (оно не разливается по бутылкам — незачем, его выпивают сразу, не храня). Одна из таких таверн — Venta еl Túnel, наверное, самая известная.

Организационные детали