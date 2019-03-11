После прогулки можно насладиться домашней кухней в деревенской таверне, известной своим местным вином и оливковым маслом.
Экскурсия подходит для небольших групп и может быть адаптирована под ваши предпочтения, чтобы показать максимум интересных мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные пейзажи
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🍷 Дегустация местной кухни
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
- 🕰 Гибкость времени и продолжительности
Что можно увидеть
- Акведуки
- Сторожевые башни
- Развалины арабских купален
Описание экскурсии
Секретные уголки
Свежий воздух, живописные пейзажи и… интересные находки и открытия! Я обнаружил на территории природного парка «Горы Малаги» маленькую купальню 18 века — о ней не знают даже коренные жители Малаги. Она в идеальном состоянии, и если настроить подачу воды, вполне может использоваться и сегодня. На территории парка есть и много других достопримечательностей. По пути мы с вами увидим живописное озеро, старинные акведуки, водяные мельницы, водозаборные колёса, убежища отшельников и даже природный туннель, проложенный рекой в горном массиве из мягкой породы.
Национальная кухня
Можно остановиться у деревенской таверны и отведать домашней кухни — такой, какой она была в Андалузии и сто, и двести лет назад. В деревеньке Ла Пита еще остались такие придорожные таверны. И знающие горожане приезжают туда отведать традиционных гастрономических изысков. В сезон там подают свежеотжатое оливковое масло, местное вино из бочек (оно не разливается по бутылкам — незачем, его выпивают сразу, не храня). Одна из таких таверн — Venta еl Túnel, наверное, самая известная.
Организационные детали
- Если вас больше 3 человек или у вас своя (или арендованная) машина — возможна скидка!
- Время выхода и продолжительность прогулки — 5-6 часов, на ваше усмотрение, в рамках дневного времени. И путь наш будет проходить отнюдь не по асфальтовой дорожке. Разумеется, если вы захотите выбрать более короткий или облегченный маршрут, то с этим не возникнет проблем. Я подберу оптимальный маршрут, и мы сможем увидеть максимальное количество интересных мест, насколько это вообще возможно.