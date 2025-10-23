-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Малага, Ронда и Коста дель Соль - с испанистом
Углубиться в историю Андалусии и познакомиться с современной Испанией
Начало: В месте вашего проживания или в аэропорту
Завтра в 10:00
24 окт в 10:00
€405
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вино и Хамон (посещение винодельни)
Начало: Ресепшен отеля клиентов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по карстовому заповеднику Эль Торкаль
Начало: Ресепшен отеля клиентов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€265 за всё до 7 чел.
