8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
Рассмотреть элегантные здания и дворики, прокатиться на карете по Севилье и увидеть фламенко-шоу
Начало: Г. Малага, аэропорт, утро, точное время по договор...
8 дек в 08:00
15 дек в 08:00
€2350 за человека
-
10%
Индивидуальное путешествие по городам Андалусии
Осмотреть соборы и крепости, посетить винодельню на родине хереса и полюбоваться Атлантикой
Начало: Малага (возможно начало в Севилье или другом город...
8 дек в 15:00
15 дек в 15:00
€3150
€3500 за всё до 4 чел.
Путешествие по городам Андалусии и день на море на побережье Коста-дель-Соль
Исследовать родину Пикассо, осмотреть архитектуру в арабском стиле и отдохнуть на роскошном пляже
Начало: Малага, аэропорт, 15:00 (возможно другое время по ...
13 дек в 15:00
20 дек в 15:00
€2590 за человека
