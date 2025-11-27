Мои заказы

Индивидуальное путешествие по городам Андалусии

Осмотреть соборы и крепости, посетить винодельню на родине хереса и полюбоваться Атлантикой
Это путешествие — праздник красок, вкусов и культур! Мы проедем дорогами древней Андалусии — от оживлённой Малаги с мавританской крепостью Алькасаба и духом Пикассо до волшебной Гранады с величественной Альгамброй.

Поднимемся
читать дальше

на крепость Хаэна и вдохнём аромат оливковых рощ, услышим звон минаретов и колоколов Кордовы и увидим необычную Соборную мечеть.

В Севилье вас ждут легендарная Хиральда и дворец Алькасар, желающие смогут посмотреть на страстное фламенко под звёздами. В Хересе будет возможность попробовать одноимённый напиток.

Мы прогуляемся вдоль Атлантики, по побережью Коста-дель-Соль и в роскошной Марбелье, где Средиземное море дарит бесконечное чувство свободы.

Индивидуальное путешествие по городам Андалусии
Индивидуальное путешествие по городам Андалусии
Индивидуальное путешествие по городам Андалусии

Описание тура

Организационные детали

Перед поездкой необходимо уточнить:
– нужно ли бронировать билеты в Альгамбру (их требуется покупать заранее);
– нужна ли помощь с размещением и ресторанами;
– будут ли дети в группе.

Программа тура по дням

1 день

Малага и Нерха

Встречаемся и начинаем путешествие со знакомства с Малагой — городом, в котором переплелись искусство и история. Мы отправимся в крепость Алькасаба, древнюю арабскую цитадель, сохранившую дух мавританской эпохи. Увидим античный Римский театр и величественный Кафедральный собор. При желании зайдём в центральный музей, а затем посидим на знаменитой скамейке рядом с бронзовой фигурой Пабло Пикассо — уроженца Малаги.

После переедем в прибрежный городок Нерха, хранящий подлинную андалузскую атмосферу. Мы прогуляемся по смотровой площадке Балкон Европы, откуда открывается чарующий вид на море. На ночь останемся здесь или отправимся дальше — в Гранаду.

Малага и НерхаМалага и НерхаМалага и НерхаМалага и Нерха
2 день

Гранада и Хаэн

Сегодня нас ждёт Гранада. Мы выберем маршрут в зависимости от ваших интересов: прогулку по современному центру с осмотром Кафедрального собора, усыпальницы католических королей и старинного университета или исследование колоритного района Альбайсин, где узкие арабские улочки ведут к лучшим смотровым площадкам на Альгамбру. Для тех, кто захочет глубже погрузиться в историю, будет возможность посетить знаменитую Альгамбру, шедевр мавританского искусства и памятник ЮНЕСКО.

После переедем в Хаэн, где побываем в средневековой крепости, поднимемся к смотровой площадке, откуда открывается панорама города, и увидим знаменитый крест.

Гранада и ХаэнГранада и ХаэнГранада и ХаэнГранада и Хаэн
3 день

Крепость Хаэна, Кордова

Утром прогуляемся по крепости Хаэна, а пообедаем с видом на холмы Андалусии. Затем отправимся в древнюю Кордову, где веками мирно сосуществовали три культуры: мусульманская, иудейская и христианская. Мы посетим главное сокровище города — Соборную мечеть (Мескиту), уникальный памятник, сочетающий архитектуру мечети и храма.

Пройдём по узким улочкам еврейского квартала, заглянем в лавки с местными сладостями и сувенирами. По желанию можно остаться на ночь в Кордове или поехать в Севилью.

Крепость Хаэна, КордоваКрепость Хаэна, КордоваКрепость Хаэна, КордоваКрепость Хаэна, Кордова
4 день

Достопримечательности Севильи, вечерняя программа на выбор

Сегодня мы познакомимся со столицей Андалусии — Севильей. Увидим Главный Кафедральный собор, где покоятся останки Христофора Колумба, знаменитую башню Хиральда — бывший минарет 12 века — и дворец Алькасар, некогда резиденцию мавританских правителей. Прогуляемся до Золотой башни на берегу реки Гвадалквивир, а затем посетим Площадь Испании — визитную карточку города.

Во второй половине дня можно выбрать развлечение по вкусу: прогулку на лошадях, посещение знаменитых «Грибов» (Metropol Parasol), круиз по реке или вечер фламенко в одном из старинных двориков.

Достопримечательности Севильи, вечерняя программа на выборДостопримечательности Севильи, вечерняя программа на выборДостопримечательности Севильи, вечерняя программа на выборДостопримечательности Севильи, вечерняя программа на выбор
5 день

Херес и посещение винодельни, Кадис

После завтрака отправимся в Херес — родину знаменитого вина. Посетим винодельню, где нам расскажут о тонкостях производства и, конечно, предложат дегустацию. Увидим Королевскую школу верховой езды и Кафедральный собор.

После обеда поедем в Кадис, старейший город Европы, основанный более 3000 лет назад. Мы пройдёмся по набережной, осмотрим башни Кафедрального собора, старинную крепость и места, где некогда бросали якорь корабли из Нового Света. По желанию можно остаться здесь, у Атлантики, или вернуться на побережье Средиземного моря.

Херес и посещение винодельни, КадисХерес и посещение винодельни, КадисХерес и посещение винодельни, КадисХерес и посещение винодельни, Кадис
6 день

Коста-дель-Соль, район Марбальи, возвращение в Малагу

Сегодня нас ждёт путешествие вдоль природного парка, мимо мыса, разделяющего Европу и Африку, с видами на Гибралтар. Мы окажемся на знаменитом побережье Коста-дель-Соль — излюбленном месте отдыха европейской элиты.

Далее направимся в район Марбельи — «Новую Андалусию», где сосредоточены лучшие бутики, рестораны и виллы. Прогуляемся по Пуэрто Банус — престижному порту с роскошными яхтами.

Завершим день в Малаге: можно уехать домой или остаться на несколько дней, чтобы насладиться мягким климатом, морем и неспешной атмосферой южной Испании.

Коста-дель-Соль, район Марбальи, возвращение в МалагуКоста-дель-Соль, район Марбальи, возвращение в МалагуКоста-дель-Соль, район Марбальи, возвращение в МалагуКоста-дель-Соль, район Марбальи, возвращение в Малагу

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсии в течение 6 дней с профессиональным гидом-испанистом
  • Индивидуальный транспорт с платными дорогами и парковками
  • Персональные рекомендации по проживанию и ресторанам
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Малаги и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Малага (возможно начало в Севилье или другом городе Андалусии), 15:00, по договорённости возможно другое время
Завершение: Малага / Севилья / любой другой город Андалусии, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала
Гала — ваш гид в Малаге
Я изучала Испанию: её культуру, историю, архитектуру с 17 лет. Многие годы преподавала в университете испанский язык и культуру. Написала несколько учебников и много научных статей об этой стране. С 2010
читать дальше

года делаю авторские экскурсии, и с моими гостями мы исколесили всю страну вдоль и поперёк. На экскурсиях мне нравится сочетать рассказы об архитектуре и истории (за пару дней обычно я рассказываю всю историю страны) с познанием кухни, виноделия и занимательных живых традиций. Будет профессионально, понятно, нескучно и точно запомнится на всю жизнь. Кстати, люблю детей, — приходите с детьми, они всегда очень благодарные слушатели. Мне нравится адаптировать любые экскурсии под ваши интересы и вкусы. Постараюсь научить вас разбираться в испанской истории, архитектуре, вине и кухне за несколько дней. А ещё я вожу машину без аварий с 2000 года. Иногда провожу экскурсии на машине.

Тур входит в следующие категории Малаги

Похожие туры из Малаги

8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
На машине
6 дней
4 отзыва
8 городов Андалусии: индивидуальный комфорт-тур
Рассмотреть элегантные здания и дворики, прокатиться на карете по Севилье и увидеть фламенко-шоу
Начало: Г. Малага, аэропорт, утро, точное время по договор...
27 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
€2350 за человека
Путешествие по городам Андалусии и день на море на побережье Коста-дель-Соль
На машине
8 дней
Путешествие по городам Андалусии и день на море на побережье Коста-дель-Соль
Исследовать родину Пикассо, осмотреть архитектуру в арабском стиле и отдохнуть на роскошном пляже
Начало: Малага, аэропорт, 15:00 (возможно другое время по ...
21 фев в 15:00
3 мая в 15:00
€2590 за человека
Персональный тур по жемчужинам испанского Ренессанса: Убеда и Баэса
На машине
2 дня
Персональный тур по жемчужинам испанского Ренессанса: Убеда и Баэса
Перенестись в Средневековье, гуляя среди памятников ЮНЕСКО, и рассмотреть храмы, дворцы, изваяния
Начало: Малага, точное место и время по договорённости. Та...
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
€239 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Малаге
Все туры из Малаги