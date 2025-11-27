Встречаемся и начинаем путешествие со знакомства с Малагой — городом, в котором переплелись искусство и история. Мы отправимся в крепость Алькасаба, древнюю арабскую цитадель, сохранившую дух мавританской эпохи. Увидим античный Римский театр и величественный Кафедральный собор. При желании зайдём в центральный музей, а затем посидим на знаменитой скамейке рядом с бронзовой фигурой Пабло Пикассо — уроженца Малаги.

После переедем в прибрежный городок Нерха, хранящий подлинную андалузскую атмосферу. Мы прогуляемся по смотровой площадке Балкон Европы, откуда открывается чарующий вид на море. На ночь останемся здесь или отправимся дальше — в Гранаду.