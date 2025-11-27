Поднимемся
Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой необходимо уточнить:
– нужно ли бронировать билеты в Альгамбру (их требуется покупать заранее);
– нужна ли помощь с размещением и ресторанами;
– будут ли дети в группе.
Программа тура по дням
Малага и Нерха
Встречаемся и начинаем путешествие со знакомства с Малагой — городом, в котором переплелись искусство и история. Мы отправимся в крепость Алькасаба, древнюю арабскую цитадель, сохранившую дух мавританской эпохи. Увидим античный Римский театр и величественный Кафедральный собор. При желании зайдём в центральный музей, а затем посидим на знаменитой скамейке рядом с бронзовой фигурой Пабло Пикассо — уроженца Малаги.
После переедем в прибрежный городок Нерха, хранящий подлинную андалузскую атмосферу. Мы прогуляемся по смотровой площадке Балкон Европы, откуда открывается чарующий вид на море. На ночь останемся здесь или отправимся дальше — в Гранаду.
Гранада и Хаэн
Сегодня нас ждёт Гранада. Мы выберем маршрут в зависимости от ваших интересов: прогулку по современному центру с осмотром Кафедрального собора, усыпальницы католических королей и старинного университета или исследование колоритного района Альбайсин, где узкие арабские улочки ведут к лучшим смотровым площадкам на Альгамбру. Для тех, кто захочет глубже погрузиться в историю, будет возможность посетить знаменитую Альгамбру, шедевр мавританского искусства и памятник ЮНЕСКО.
После переедем в Хаэн, где побываем в средневековой крепости, поднимемся к смотровой площадке, откуда открывается панорама города, и увидим знаменитый крест.
Крепость Хаэна, Кордова
Утром прогуляемся по крепости Хаэна, а пообедаем с видом на холмы Андалусии. Затем отправимся в древнюю Кордову, где веками мирно сосуществовали три культуры: мусульманская, иудейская и христианская. Мы посетим главное сокровище города — Соборную мечеть (Мескиту), уникальный памятник, сочетающий архитектуру мечети и храма.
Пройдём по узким улочкам еврейского квартала, заглянем в лавки с местными сладостями и сувенирами. По желанию можно остаться на ночь в Кордове или поехать в Севилью.
Достопримечательности Севильи, вечерняя программа на выбор
Сегодня мы познакомимся со столицей Андалусии — Севильей. Увидим Главный Кафедральный собор, где покоятся останки Христофора Колумба, знаменитую башню Хиральда — бывший минарет 12 века — и дворец Алькасар, некогда резиденцию мавританских правителей. Прогуляемся до Золотой башни на берегу реки Гвадалквивир, а затем посетим Площадь Испании — визитную карточку города.
Во второй половине дня можно выбрать развлечение по вкусу: прогулку на лошадях, посещение знаменитых «Грибов» (Metropol Parasol), круиз по реке или вечер фламенко в одном из старинных двориков.
Херес и посещение винодельни, Кадис
После завтрака отправимся в Херес — родину знаменитого вина. Посетим винодельню, где нам расскажут о тонкостях производства и, конечно, предложат дегустацию. Увидим Королевскую школу верховой езды и Кафедральный собор.
После обеда поедем в Кадис, старейший город Европы, основанный более 3000 лет назад. Мы пройдёмся по набережной, осмотрим башни Кафедрального собора, старинную крепость и места, где некогда бросали якорь корабли из Нового Света. По желанию можно остаться здесь, у Атлантики, или вернуться на побережье Средиземного моря.
Коста-дель-Соль, район Марбальи, возвращение в Малагу
Сегодня нас ждёт путешествие вдоль природного парка, мимо мыса, разделяющего Европу и Африку, с видами на Гибралтар. Мы окажемся на знаменитом побережье Коста-дель-Соль — излюбленном месте отдыха европейской элиты.
Далее направимся в район Марбельи — «Новую Андалусию», где сосредоточены лучшие бутики, рестораны и виллы. Прогуляемся по Пуэрто Банус — престижному порту с роскошными яхтами.
Завершим день в Малаге: можно уехать домой или остаться на несколько дней, чтобы насладиться мягким климатом, морем и неспешной атмосферой южной Испании.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсии в течение 6 дней с профессиональным гидом-испанистом
- Индивидуальный транспорт с платными дорогами и парковками
- Персональные рекомендации по проживанию и ресторанам
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Малаги и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в музеи и достопримечательности