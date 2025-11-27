Начнём день со знакомства с Малагой — родиной Пикассо и одним из древнейших городов Европы. Мы поднимемся в крепость Алькасар, сохранившую арабскую архитектуру, посетим Кафедральный собор и центральный музей города.

Далее отправимся в Нерху — очаровательный прибрежный город с типичным андалузским колоритом. С обзорной площадки Балкон Европы нам откроется великолепный морской пейзаж. Мы прогуляемся по узким улочкам и насладимся атмосферой старинного приморского поселения.

Вечером переедем в Гранаду. Пройдёмся по старинным кварталам — христианскому, еврейскому и, конечно, знаменитому Альбайсину, с которого открываются виды на Альгамбру. Ночь в Гранаде.