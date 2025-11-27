Мы начнём с Малаги, древнего прибрежного города, где арабская крепость Алькасар, собор и музеи хранят тысячелетнюю историю.
Затем отправимся в белоснежную Нерху, где постоим
Описание тура
Организационные детали
Минимальное бронирование — от 2 человек (для участия одного человека требуется индивидуальное согласование). Отели по маршруту должны находиться в пределах городов, включённых в программу. При бронировании за пределами городов возможна дополнительная оплата за транспорт.
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в отель, свободное время
Встреча в аэропорту Малаги и трансфер в ваш отель. Вы можете выбрать размещение у моря на Коста-дель-Соль — в нескольких минутах ходьбы от пляжа — или остановиться в самой Малаге. Затем — свободное время. Этот день станет мягким вступлением в путешествие: немного отдыха, адаптация и знакомство с атмосферой южной Испании.
Малага, Нерха и Гранада
Начнём день со знакомства с Малагой — родиной Пикассо и одним из древнейших городов Европы. Мы поднимемся в крепость Алькасар, сохранившую арабскую архитектуру, посетим Кафедральный собор и центральный музей города.
Далее отправимся в Нерху — очаровательный прибрежный город с типичным андалузским колоритом. С обзорной площадки Балкон Европы нам откроется великолепный морской пейзаж. Мы прогуляемся по узким улочкам и насладимся атмосферой старинного приморского поселения.
Вечером переедем в Гранаду. Пройдёмся по старинным кварталам — христианскому, еврейскому и, конечно, знаменитому Альбайсину, с которого открываются виды на Альгамбру. Ночь в Гранаде.
Альгамбра и Хаэн
Сегодня посетим жемчужину Андалусии — Альгамбру, величайший памятник мавританской архитектуры, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не просто дворцово-парковый ансамбль, а целый мир красоты, утончённости и символизма. (Для посещения дворцов рекомендуется заранее приобрести билеты — мы поможем.)
После экскурсии направимся в Хаэн — город, утопающий в оливковых рощах. Прогуляемся по старинной крепости, поднимемся на смотровую площадку к знаменитому Кресту Хаэна, откуда открываются панорамные виды. Ужин и ночёвка в Хаэне.
Достопримечательности Кордовы, переезд в Севилью
В этот день едем в Кордову — город, где веками мирно сосуществовали мусульмане, христиане и евреи. Мы посетим Мескиту — легендарную соборную мечеть, уникальное сочетание мусульманской и христианской архитектуры. Затем прогуляемся по еврейскому кварталу с белыми домами, внутренними двориками и старинными лавками.
После отправимся в Севилью. Размещение и отдых.
Знакомство с Севильей
Сегодня нас ждёт насыщенный день, посвящённый изучению великолепной Севильи. Мы увидим грандиозный Кафедральный собор — крупнейший готический храм Европы, где покоятся останки Христофора Колумба. Поднимемся на Хиральду — бывший минарет 12 века, а теперь символ города. Посетим королевский Алькасар — роскошный дворцовый комплекс, и знаменитую «Золотую башню», некогда охранявшую гавань. Все эти архитектурные шедевры входят в список наследия ЮНЕСКО.
После познакомимся с колоритным кварталом Триана — «независимой республикой» ремесленников и фламенко. Прогуляемся вдоль реки Гвадалквивир и завершим день на Площади Испании — одной из самых красивых в мире. После — свободное время.
Ронда и Коста-дель-Соль
Утром отправимся в горный город Ронда, известный невероятным мостом Пуэнте-Нуэво, соединяющим скалы над глубоким ущельем, и старейшей ареной для корриды в Испании.
После обеда переедем на побережье Коста-дель-Соль. Мы окажемся в районе Марбельи, в самой «Новой Андалусии» — месте, где встречаются роскошь, стиль и безмятежность. Здесь, в Пуэрто-Банус, прогуляемся вдоль пристани с белоснежными яхтами, фешенебельными бутиками и лучшими ресторанами. А с набережной нам откроется вид на Гибралтар.
Свободный день
Сегодня — день отдыха на море. Можно прогуляться по одной из самых длинных и красивых набережных Испании, насладиться солнцем, пообедать в прибрежном ресторанчике или провести время в одном из клубов Марбельи. По желанию — прогулка на яхте или катамаране вдоль побережья.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2590
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение по программе
- Транспорт по маршруту
- Консультации и помощь в подборе проживания и ресторанов
- Документы для оформления визы
Что не входит в цену
- Перелёт до Малаги и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в музеи и посещаемые объекты