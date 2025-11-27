Мои заказы

Путешествие по городам Андалусии и день на море на побережье Коста-дель-Соль

Исследовать родину Пикассо, осмотреть архитектуру в арабском стиле и отдохнуть на роскошном пляже
Эта поездка — ключ к тайнам южной Испании.

Мы начнём с Малаги, древнего прибрежного города, где арабская крепость Алькасар, собор и музеи хранят тысячелетнюю историю.

Затем отправимся в белоснежную Нерху, где постоим
на Балконе Европы и полюбуемся завораживающими видами Средиземного моря.

В Гранаде вас ждёт величественная Альгамбра — жемчужина мавританского искусства, а в Хаэне — средневековая крепость на вершине холма и панорамы бескрайних оливковых долин.

В Кордове прикоснёмся к переплетению культур в Соборной мечети и еврейском квартале, а в Севилье увидим роскошь Кафедрального собора, Алькасара и Площади Испании.

Финальные аккорды тура прозвучат на Коста-дель-Соль: мы побываем в Ронде и увидим знаменитый мост, насладимся атмосферой Марбельи и Пуэрто-Бануса, где яхты сверкают на фоне лазурных волн. А ещё один день мы оставили для отдыха на побережье.

Описание тура

Организационные детали

Минимальное бронирование — от 2 человек (для участия одного человека требуется индивидуальное согласование). Отели по маршруту должны находиться в пределах городов, включённых в программу. При бронировании за пределами городов возможна дополнительная оплата за транспорт.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер в отель, свободное время

Встреча в аэропорту Малаги и трансфер в ваш отель. Вы можете выбрать размещение у моря на Коста-дель-Соль — в нескольких минутах ходьбы от пляжа — или остановиться в самой Малаге. Затем — свободное время. Этот день станет мягким вступлением в путешествие: немного отдыха, адаптация и знакомство с атмосферой южной Испании.

2 день

Малага, Нерха и Гранада

Начнём день со знакомства с Малагой — родиной Пикассо и одним из древнейших городов Европы. Мы поднимемся в крепость Алькасар, сохранившую арабскую архитектуру, посетим Кафедральный собор и центральный музей города.

Далее отправимся в Нерху — очаровательный прибрежный город с типичным андалузским колоритом. С обзорной площадки Балкон Европы нам откроется великолепный морской пейзаж. Мы прогуляемся по узким улочкам и насладимся атмосферой старинного приморского поселения.

Вечером переедем в Гранаду. Пройдёмся по старинным кварталам — христианскому, еврейскому и, конечно, знаменитому Альбайсину, с которого открываются виды на Альгамбру. Ночь в Гранаде.

3 день

Альгамбра и Хаэн

Сегодня посетим жемчужину Андалусии — Альгамбру, величайший памятник мавританской архитектуры, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не просто дворцово-парковый ансамбль, а целый мир красоты, утончённости и символизма. (Для посещения дворцов рекомендуется заранее приобрести билеты — мы поможем.)

После экскурсии направимся в Хаэн — город, утопающий в оливковых рощах. Прогуляемся по старинной крепости, поднимемся на смотровую площадку к знаменитому Кресту Хаэна, откуда открываются панорамные виды. Ужин и ночёвка в Хаэне.

4 день

Достопримечательности Кордовы, переезд в Севилью

В этот день едем в Кордову — город, где веками мирно сосуществовали мусульмане, христиане и евреи. Мы посетим Мескиту — легендарную соборную мечеть, уникальное сочетание мусульманской и христианской архитектуры. Затем прогуляемся по еврейскому кварталу с белыми домами, внутренними двориками и старинными лавками.

После отправимся в Севилью. Размещение и отдых.

5 день

Знакомство с Севильей

Сегодня нас ждёт насыщенный день, посвящённый изучению великолепной Севильи. Мы увидим грандиозный Кафедральный собор — крупнейший готический храм Европы, где покоятся останки Христофора Колумба. Поднимемся на Хиральду — бывший минарет 12 века, а теперь символ города. Посетим королевский Алькасар — роскошный дворцовый комплекс, и знаменитую «Золотую башню», некогда охранявшую гавань. Все эти архитектурные шедевры входят в список наследия ЮНЕСКО.

После познакомимся с колоритным кварталом Триана — «независимой республикой» ремесленников и фламенко. Прогуляемся вдоль реки Гвадалквивир и завершим день на Площади Испании — одной из самых красивых в мире. После — свободное время.

6 день

Ронда и Коста-дель-Соль

Утром отправимся в горный город Ронда, известный невероятным мостом Пуэнте-Нуэво, соединяющим скалы над глубоким ущельем, и старейшей ареной для корриды в Испании.

После обеда переедем на побережье Коста-дель-Соль. Мы окажемся в районе Марбельи, в самой «Новой Андалусии» — месте, где встречаются роскошь, стиль и безмятежность. Здесь, в Пуэрто-Банус, прогуляемся вдоль пристани с белоснежными яхтами, фешенебельными бутиками и лучшими ресторанами. А с набережной нам откроется вид на Гибралтар.

7 день

Свободный день

Сегодня — день отдыха на море. Можно прогуляться по одной из самых длинных и красивых набережных Испании, насладиться солнцем, пообедать в прибрежном ресторанчике или провести время в одном из клубов Марбельи. По желанию — прогулка на яхте или катамаране вдоль побережья.

8 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2590
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное сопровождение по программе
  • Транспорт по маршруту
  • Консультации и помощь в подборе проживания и ресторанов
  • Документы для оформления визы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Малаги и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи и посещаемые объекты
Место начала и завершения?
Малага, аэропорт, 15:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — Организатор в Малаге
Мы специализируемся на создании эксклюзивных путешествий по Испании и Португалии для тех, кто говорит на русском языке. Все наши туры создаются с учётом всех Ваших пожеланий, чтобы Ваш отпуск стал
незабываемым отдыхом, удивительным открытием, ни с чем несравнимым наслаждением. В наших программах мы сочетаем высокую и традиционную кухню, дегустации лучших вин, посещение виноградников и винных погребов, фабрик по производству сыра и хамона с познанием культуры, интересными экскурсиями, посещением уникальных малоизвестных мест, а также великолепный отдых в спа, на море, на бальнеологических курортах и размещение в лучших отелях страны — от средневековых замков до современных высоток, от виноделен до гостиниц в природных заповедниках. Наши многолетние дружеские отношения с владельцами отелей, рестораторами, виноделами открывают для нас двери, которые часто кажутся закрытыми другим.

Тур входит в следующие категории Малаги

