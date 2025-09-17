В сегодняшней Марбелье гламур соседствует с глубокой древностью.
Вы услышите о периоде мавританского правления и полюбуетесь великолепно сохранившейся средневековой архитектурой. А ещё мы проедем по современным районам и погуляем по роскошному Пуэрто-Банус. Объемная обзорная экскурсия раскроет для вас разные грани прекрасной Марбельи.
Вы услышите о периоде мавританского правления и полюбуетесь великолепно сохранившейся средневековой архитектурой. А ещё мы проедем по современным районам и погуляем по роскошному Пуэрто-Банус. Объемная обзорная экскурсия раскроет для вас разные грани прекрасной Марбельи.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- На авто мы проедем по всем районам города, в том числе увидим фешенебельный Сьерра-Бланка
- Прокатимся вдоль побережья — у Марбельи самая протяжённая береговая линия в провинции Малага
- Погуляем в престижном районе Пуэрто-Банус
- Сделаем остановки на смотровых площадках с панорамными видами на город
- Осмотрим исторические объекты периода Древнего Рима
- Пройдём вдоль крепостных стен, и вы услышите о мусульманском прошлом Марбельи
- Прогуляемся по Апельсиновой площади и городскому парку 17 века и поговорим о временах Реконкисты
- Завершим маршрут на приморском бульваре и набережной центрального городского порта
Вы узнаете:
- Историю названия Марбельи и версии его происхождения
- Какие события сформировали облик города в античную и средневековую эпоху
- С какими людьми связана история превращения Марбельи в курортный центр
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле или минивэне Mercedes или Toyota
- Продолжительность автомобильной части программы — около 2 часов с остановками, пешеходной по Старому городу — примерно 1 час
- Экскурсию можно провести для большего количество участников — подробности согласуем в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Марбелье
Я живу в Марбелье с 2000 года, а с 2010 — профессионально занимаюсь проведением и организацией экскурсий в Марбелье и других городах Андалусии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Alisher
17 сен 2025
Внимательный и проницательный Игорь, проведет увлекательную экскурсию с погружением в историю Марбельи, со знанием истории и любви к своему делу, ответит на все возникающие вопросы своим приятным голосом! Рекомендую всем экскурсии только от Игоря.
Входит в следующие категории Марбельи
Похожие экскурсии из Марбельи
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: По договоренности
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Марбелья и Пуэрто-Банус - элегантность, искусство и морской бриз
Начало: C. Francisco de Quevedo, 29601 Marbella, Málaga. M...
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Марбельи - в Ронду, сердце Андалусии
Пройти по грандиозному мосту над пропастью Тахо и познакомиться с историей родины корриды
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
€270 за всё до 4 чел.