Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии 🧭 в Хересе-де ла Фронтера

Экскурсия в Хересе-де ла Фронтера может состоять из прогулки по центральной, исторической части Хереса-де ла Фронтера, включая посещение Кафедрального собора и Алькасара, и рассказ гида об истории 📖 Хереса и Андалусии.

Посещение конного шоу «Как танцуют 💃 лошади Андалусии». Начало в 12:00

Посещение винного завода (бодеги) с дегустацией вина. Начало в 14:00

Херес, город 🏙️ вина, фламенко и лошадей

Херес-де ла Фронтера, место рождения знаменитого испанского хереса, родина Картуханских лошадей и город, где можно увидеть концерт настоящих испанских циган — исполнителей фламенко.

Херес вырос на месте древнего иберийского поселка Хера, колонизированного финикийцами. Благодаря своему удачному месту расположения, во времена Древнеримской империи, Херес был одним из придорожных городов на великом Римском пути, Виа Августа, с названием, Серет. Во время вестготского правления Херес утратил бывший статус, сельскохозяйственного центра. С началом арабского завоевания, близ Хереса, произошло крупное сражение с войсками вестготского короля Родериха, во время которого король погиб, а арабы начали свое победоносное шествие по просторам Испании.

За время мусульманского правления Херес сменил название и на месте небольшого поселка вырос город с крупной мечетью и замком, укрепленный городской стеной. Завоевание Хереса христианами произошло в 1231 году. Приставку «де ла фронтера» (пограничный), Херес получил после 1238 года с образованием Гранадского эмирата, по его территории проходила граница мусульманской Гранады и христианской Кастильи.

Сменялись времена и правительства, но приставка, пограничный осталась не только у Хереса, но и у нескольких мелких городов южной Испании, как напоминание о древней истории этих мест.

Сегодня в Херес приезжаем множество туристов, для того, что бы посетить известнейшие на весь мир винные заводы (бодеги) производящие вино 🍷 и бренди и увидеть красочное шоу «Как танцуют лошади Андалусии».

Экскурсия по старому историческому центру Хереса с посещением Кафедрального собора и Крепости Алькасар, длится около 3 часов.