Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)

Гид S.
Гид S. – Гид из Марбельи
Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €85 за человека

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Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)
Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)
Выезд из любого курорта Коста дель Соль в направлении самого южного города Европы — Тарифа, откуда на трансконтинентальном пароме пересекаем Гибралтарский пролив. Прибытие в Танжер, где начинается автобусная экскурсия ⛳ по окрестностям города. Поднимаемся на мыс Эспартель, откуда хорошо видно место слияния Средиземного моря 🌊 и Атлантического океана. Посещение пещеры Геракла.
Возвращение в город 🏙️ Танжер, пешая прогулка 👣 по историческому району городе, крепости Касба, где перенесемся в прошлое, проходя по узким улочкам, наблюдая за работой портных, мастеров по коже и увидим закленателя змей. Обед в типичном восточном ресторане, где вы отведаете блюда национальной марокканской кухни: харира, кус-кус, кефта моруна, чай и сладости. Свободное время. Посещение восточного базара. Возвращение в Тарифа на пароме, далее на автобусе 🚌 на Коста дель Соль.
Начало и место завершения
🚩 Marbella
Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)
Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)
Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)
Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)
Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)
Групповая экскурсия в Танжер (Марокко)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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