Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезд из любого курорта Коста дель Соль в направлении самого южного города Европы — Тарифа, откуда на трансконтинентальном пароме пересекаем Гибралтарский пролив. Прибытие в Танжер, где начинается автобусная экскурсия ⛳ по окрестностям города. Поднимаемся на мыс Эспартель, откуда хорошо видно место слияния Средиземного моря 🌊 и Атлантического океана. Посещение пещеры Геракла.

Возвращение в город 🏙️ Танжер, пешая прогулка 👣 по историческому району городе, крепости Касба, где перенесемся в прошлое, проходя по узким улочкам, наблюдая за работой портных, мастеров по коже и увидим закленателя змей. Обед в типичном восточном ресторане, где вы отведаете блюда национальной марокканской кухни: харира, кус-кус, кефта моруна, чай и сладости. Свободное время. Посещение восточного базара. Возвращение в Тарифа на пароме, далее на автобусе 🚌 на Коста дель Соль.