Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насладитесь колоритом Андалусии и всеми ее кулинарными изюминками
Совершите обзорную экскурсию и узнайте все о прекрасном городе Марбелья
Оцените роскошный испанский образ жизни на Коста-дель-Соль и исследуйте разносторонний город
Откройте для себя очаровательный и разносторонний город Марбелья. Вы посетите старую часть города и насладитесь деликатесами этого региона. Во время прогулки с гидом вы погрузитесь в историю этого места, любуясь красотой вокруг.
Познакомившись с историей и культурой Марбельи, вы сможете еще глубже познать этот регион благодаря вкуснейшим дегустациям. Начните с дегустации изысканных вин в историческом центре города и попробуйте холодные закуски тапас. После этого у вас будет возможность попробовать различные натуральные оливковые масла региона и посетить красивый Старый город. В конце тура вы попробуете типичные блюда андалузской кухни с подходящим вином в традиционном тапас-ресторане.
Ответы на вопросы
Что входит
Обзорная экскурсия по Марбелье
Услуги частного гида
Дегустация вин
Дегустация оливкового масла
Дегустация тапас в двух заведениях
Что не входит
Трансфер в обе стороны
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Сообщите о любых диетических требованиях во время бронирования
Возможно проведение тура по индивидуальной программе. Укажите все пожелания при бронировании
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
3
1
2
1
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jens Otto
11 июня 2021
(Дания)
Fremragende historisk tur gennem gamle / oprindelige Marbella. Vores guide Julio var Venlig og imødekommende, meget vidende omkring Marbellas historie og traditioner, og absolut meget large med tiden. Kan varmt anbefale båden turen og guiden, hvis man er bare den mindste smule interesseret i gamle Marbellas historiske små hyggelige gyder.
K
Kathleen
18 июля 2019
(Великобритания)
Really enjoyable and enlightening tour of Marbella old town. our your guide Lana was very knowledgeable regarding the history and was very sociable company. Our favourite part by far was the stop at Urban Gourmet and sampling their delicious cheeses and cured meats, not to mention the local wines. our final stop at the authentic tavern provides delicious samples of traditional tapas dishes and a very entertaining gentleman who served us food, drink and humour.
S
STEVEN
8 мар 2020
(Великобритания)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Марбельи