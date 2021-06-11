Откройте для себя очаровательный и разносторонний город Марбелья. Вы посетите старую часть города и насладитесь деликатесами этого региона. Во время прогулки с гидом вы погрузитесь в историю этого места, любуясь красотой вокруг.

Познакомившись с историей и культурой Марбельи, вы сможете еще глубже познать этот регион благодаря вкуснейшим дегустациям. Начните с дегустации изысканных вин в историческом центре города и попробуйте холодные закуски тапас. После этого у вас будет возможность попробовать различные натуральные оливковые масла региона и посетить красивый Старый город. В конце тура вы попробуете типичные блюда андалузской кухни с подходящим вином в традиционном тапас-ресторане.