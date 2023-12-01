Памплона — очаровательный город с более чем 2000-летней историей. Я покажу вам его знаковые места, живописные уголки и любимое кафе Хемингуэя. Расскажу о басках, римском полководце Гнее Помпее, наваррских королях, Наполеоне и Пути Святого Иакова. Поделюсь традициями праздника Сан-Фермина и местными культурными особенностями.

Описание

Что вас ожидает

Главная площадь Кастильо. Она поразит вас размерами и элегантностью. Я покажу самое известное кафе города и расскажу, как оно связано с романом Хемингуэя «Фиеста».

Пасео-де-Сарасате. Великолепный бульвар в самом центре Памплоны, названный в честь знаменитого скрипача и композитора. Я поделюсь интересными деталями его биографии.

Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль. Мы посетим важнейший храм города, где короновались короли, венчались принцы, встречались кортесы и собирался парламент. Вы полюбуетесь его изысканным клуатром в готическом стиле.

Улица Падре Морет. Мы погуляем по одной из самых колоритных улиц Памплоны, рассматривая здания 20 века и современную архитектуру.

Кроме того, вы увидите: крепостные стены, мэрию, арену для корриды, церкви Сан-Сатурнино и Сан-Николас. По желанию заглянете в местный бар и попробуете традиционную закуску «пинчос».

Организационные детали