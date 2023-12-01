Посетить главные места столицы Наварры и раскрыть их историю с профессиональным гидом
Расскажу о басках, римском полководце Гнее Помпее, наваррских королях, Наполеоне и Пути Святого Иакова. Поделюсь традициями праздника Сан-Фермина и местными культурными особенностями.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
Главная площадь Кастильо. Она поразит вас размерами и элегантностью. Я покажу самое известное кафе города и расскажу, как оно связано с романом Хемингуэя «Фиеста».
Пасео-де-Сарасате. Великолепный бульвар в самом центре Памплоны, названный в честь знаменитого скрипача и композитора. Я поделюсь интересными деталями его биографии.
Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль. Мы посетим важнейший храм города, где короновались короли, венчались принцы, встречались кортесы и собирался парламент. Вы полюбуетесь его изысканным клуатром в готическом стиле.
Улица Падре Морет. Мы погуляем по одной из самых колоритных улиц Памплоны, рассматривая здания 20 века и современную архитектуру.
Кроме того, вы увидите: крепостные стены, мэрию, арену для корриды, церкви Сан-Сатурнино и Сан-Николас. По желанию заглянете в местный бар и попробуете традиционную закуску «пинчос».
Организационные детали
- Билеты в Кафедральный собор не включены в стоимость — 5 евро с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в центре или на главной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.