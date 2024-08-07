Лучшие месяцы для посещения Памплоны - с июня по сентябрь. В это время проходят самые интересные события, включая знаменитый фестиваль Сан-Фермина, а также можно насладиться прогулками по историческим местам и уютным кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Главная площадь Кастильо
Пасео-де-Сарасате
Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль
Улица Падре Морет
Крепостные стены
Мэрия
Арена для корриды
Церковь Сан-Сатурнино
Церковь Сан-Николас
Описание экскурсии
Главная площадь Кастильо. Она поразит вас размерами и элегантностью. Я покажу вам самое известное кафе города и расскажу, как оно связано с романом Хемингуэя «Фиеста».
Пасео-де-Сарасате. Великолепный бульвар в самом центре Памплоны, названный в честь знаменитого скрипача и композитора. Я поделюсь интересными деталями его биографии.
Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль. Мы посетим важнейший храм города, где короновались короли, венчались принцы, встречались кортесы и собирался парламент. Вы полюбуетесь его изысканным клуатром в готическом стиле.
Улица Падре Морет. Погуляем по одной из самых колоритных улиц Памплоны, рассматривая здания 20 века и современную архитектуру.
Кроме того, вы увидите: крепостные стены, мэрию, арену для корриды, церкви Сан-Сатурнино и Сан-Николас. По желанию заглянете в местный бар и попробуете традиционную закуску «пинчос».
Организационные детали
Билеты в Кафедральный собор не включены в стоимость — 5 евро с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре или на главной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Памплоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 228 туристов
Меня зовут Екатерина, я живу в Памплоне и провожу экскурсии более 10 лет. По первому образованию филолог, по второму — историк (окончила магистратуру местного университета). С удовольствием познакомлю вас с самыми интересными уголками Наварры, Страны Басков и Риохи. Расскажу о местных традициях и легендах, истории и современности, гастрономии и винах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Екатерина быстро ответила, скорректировала маршрут и время под наш запрос, смогла провести экскурсию для нашей семьи на следующий же день, все рассказала, ответила на вопросы ребенка. Большое спасибо!
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