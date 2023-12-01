Яркая и самобытная Памплона

Индивидуальная экскурсия в Памплоне

Посетить главные места столицы Наварры и раскрыть их историю с профессиональным гидом

Памплона — очаровательный город с более чем 2000-летней историей. Я покажу вам его знаковые места, живописные уголки и любимое кафе Хемингуэя.

Расскажу о басках, римском полководце Гнее Помпее, наваррских королях, Наполеоне и Пути Святого Иакова. Поделюсь традициями праздника Сан-Фермина и местными культурными особенностями.
Яркая и самобытная Памплона
Яркая и самобытная Памплона
Яркая и самобытная Памплона
Яркая и самобытная Памплона
Яркая и самобытная Памплона
Яркая и самобытная Памплона
Яркая и самобытная Памплона
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Описание

Что вас ожидает

Главная площадь Кастильо. Она поразит вас размерами и элегантностью. Я покажу самое известное кафе города и расскажу, как оно связано с романом Хемингуэя «Фиеста».

Пасео-де-Сарасате. Великолепный бульвар в самом центре Памплоны, названный в честь знаменитого скрипача и композитора. Я поделюсь интересными деталями его биографии.

Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль. Мы посетим важнейший храм города, где короновались короли, венчались принцы, встречались кортесы и собирался парламент. Вы полюбуетесь его изысканным клуатром в готическом стиле.

Улица Падре Морет. Мы погуляем по одной из самых колоритных улиц Памплоны, рассматривая здания 20 века и современную архитектуру.

Кроме того, вы увидите: крепостные стены, мэрию, арену для корриды, церкви Сан-Сатурнино и Сан-Николас. По желанию заглянете в местный бар и попробуете традиционную закуску «пинчос».

Организационные детали

  • Билеты в Кафедральный собор не включены в стоимость — 5 евро с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в центре или на главной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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