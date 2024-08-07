Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Памплоны - с июня по сентябрь. В это время проходят самые интересные события, включая знаменитый фестиваль Сан-Фермина, а также можно насладиться прогулками по историческим местам и уютным кафе.

Памплона - это не только знаменитый праздник Сан-Фермина, но и богатая история, связанная с римским полководцем Гнеем Помпеем и наваррскими королями. Прогулка по центральной площади Кастильо и Пасео-де-Сарасате, посещение кафедрального собора Санта-Мария-ла-Реаль и улицы Падре Морет подарят незабываемые впечатления. Не упустите шанс попробовать традиционные пинчос в местном баре и насладиться атмосферой города, где жил и творил Хемингуэй

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €240 за экскурсию

Ваш гид в Памплоне

Описание экскурсии

Главная площадь Кастильо. Она поразит вас размерами и элегантностью. Я покажу вам самое известное кафе города и расскажу, как оно связано с романом Хемингуэя «Фиеста».

Пасео-де-Сарасате. Великолепный бульвар в самом центре Памплоны, названный в честь знаменитого скрипача и композитора. Я поделюсь интересными деталями его биографии.

Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль. Мы посетим важнейший храм города, где короновались короли, венчались принцы, встречались кортесы и собирался парламент. Вы полюбуетесь его изысканным клуатром в готическом стиле.

Улица Падре Морет. Погуляем по одной из самых колоритных улиц Памплоны, рассматривая здания 20 века и современную архитектуру.

Кроме того, вы увидите: крепостные стены, мэрию, арену для корриды, церкви Сан-Сатурнино и Сан-Николас. По желанию заглянете в местный бар и попробуете традиционную закуску «пинчос».

Организационные детали