Погулять по Логроньо, попробовать каракатицу и узнать, как связаны паломники и настольная игра
Логроньо — столица самой маленькой и самой винной испанской провинции Риоха. Она пережила войны, экономические спады и подъёмы, но выстояла.
Вы увидите современный город, сохранивший множество архитектурных памятников, узнаете, как он оказался на паломническом пути, и поймёте, почему Логроньо — магнит для любителей хорошего вина и отличной кухни.
Вы увидите современный город, сохранивший множество архитектурных памятников, узнаете, как он оказался на паломническом пути, и поймёте, почему Логроньо — магнит для любителей хорошего вина и отличной кухни.
Ближайшие даты:
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
26
фев
фев
27
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Вы увидите главные достопримечательности и архитектурные памятники Логроньо:
- Храм Санта-Мария-де-ла-Редонда, где хранится работа предположительно кисти Микеланджело
- Здание в стиле необарокко, где когда-то располагалась почта, а сегодня — шикарный 5-звёздочный отель
- Имперскую церковь Санта-Мария-дель-Паласио, появление которой окутано тайнами
- Рыночную площадь, где торгуют свежими фруктами, специями и сувенирами
А я расскажу о городе:
- Почему до сих пор идут споры о том, когда был основан Логроньо
- Где и как здесь проходили суды инквизиции
- Что общего у испанской настольной игры и пути Святого Иакова
- Как связан город с Кастильским и Наваррским королевствами
- О чём гласит предание о битве при Клавихо
- Какие послания скрывает старейшая церковь города
Ещё вы попробуете вкуснейшие тапас и пинчос в барах на самой ароматной улице Лаурель, шашлычок из каракатицы, татаки из тунца и другие местные угощения. А по желанию мы отправимся на такси на винодельню недалеко от Логроньо, где вы продегустируете лучшие вина региона.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Напитки и закуски в барах — в среднем 15–20 евро/чел.
- Такси до винодельни (путь занимает от 10 до 30 минут) — 15–20 евро в одну сторону
- Дегустация на винодельне — 15-10 евро/чел.
- Доплата за моё сопровождение на винодельню — 80 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Логроньо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ekaterina — ваш гид в Риохе
Меня зовут Екатерина, я живу в Памплоне и провожу экскурсии более 10 лет. По первому образованию филолог, по второму — историк (окончила магистратуру местного университета). С удовольствием познакомлю вас с самыми интересными уголками Наварры, Страны Басков и Риохи. Расскажу о местных традициях и легендах, истории и современности, гастрономии и винах.
Похожие туры из Риохи
Индивидуальная
8 часов
Винная Риоха
Секреты производства и дегустация знаменитых вин благодатного края
22 фев
23 фев
24 фев
26 фев
€1 150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины
У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
4 мар
5 мар
6 мар
7 мар
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
4 мар
5 мар
6 мар
7 мар
€300 за всё до 4 чел.