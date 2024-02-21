Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Индивидуальная экскурсия в Риохе

Погулять по Логроньо, попробовать каракатицу и узнать, как связаны паломники и настольная игра

Логроньо — столица самой маленькой и самой винной испанской провинции Риоха. Она пережила войны, экономические спады и подъёмы, но выстояла.

Вы увидите современный город, сохранивший множество архитектурных памятников, узнаете, как он оказался на паломническом пути, и поймёте, почему Логроньо — магнит для любителей хорошего вина и отличной кухни.
Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Столица Риохи: вино, тапас и путь Святого Иакова
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
фев
26
фев
27
фев
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Вы увидите главные достопримечательности и архитектурные памятники Логроньо:

  • Храм Санта-Мария-де-ла-Редонда, где хранится работа предположительно кисти Микеланджело
  • Здание в стиле необарокко, где когда-то располагалась почта, а сегодня — шикарный 5-звёздочный отель
  • Имперскую церковь Санта-Мария-дель-Паласио, появление которой окутано тайнами
  • Рыночную площадь, где торгуют свежими фруктами, специями и сувенирами

А я расскажу о городе:

  • Почему до сих пор идут споры о том, когда был основан Логроньо
  • Где и как здесь проходили суды инквизиции
  • Что общего у испанской настольной игры и пути Святого Иакова
  • Как связан город с Кастильским и Наваррским королевствами
  • О чём гласит предание о битве при Клавихо
  • Какие послания скрывает старейшая церковь города

Ещё вы попробуете вкуснейшие тапас и пинчос в барах на самой ароматной улице Лаурель, шашлычок из каракатицы, татаки из тунца и другие местные угощения. А по желанию мы отправимся на такси на винодельню недалеко от Логроньо, где вы продегустируете лучшие вина региона.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Напитки и закуски в барах — в среднем 15–20 евро/чел.
  • Такси до винодельни (путь занимает от 10 до 30 минут) — 15–20 евро в одну сторону
  • Дегустация на винодельне — 15-10 евро/чел.
  • Доплата за моё сопровождение на винодельню — 80 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Логроньо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Риохи

Винная Риоха
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Винная Риоха
Секреты производства и дегустация знаменитых вин благодатного края
22 фев
23 фев
24 фев
26 фев
1 150 за всё до 2 чел.
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Виноградный рай Риохи Алавесы. Дегустационный тур
Потрясающая природа, секреты винопроизводства и история одной из старейших бодег долины
У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
4 мар
5 мар
6 мар
7 мар
300 за всё до 4 чел.
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Чарующая Риоха и ее средневековые города-крепости
Потрясающие виноделие, история, архитектура, кухня и пейзажи знаменитого испанского региона
У вашего отеля в Витории-Гастейс или Риохе
4 мар
5 мар
6 мар
7 мар
300 за всё до 4 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Риохе
HOROSHO
TAM