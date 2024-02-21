Логроньо — столица самой маленькой и самой винной испанской провинции Риоха. Она пережила войны, экономические спады и подъёмы, но выстояла. Вы увидите современный город, сохранивший множество архитектурных памятников, узнаете, как он оказался на паломническом пути, и поймёте, почему Логроньо — магнит для любителей хорошего вина и отличной кухни.

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Описание

Что вас ожидает

Вы увидите главные достопримечательности и архитектурные памятники Логроньо:

Храм Санта-Мария-де-ла-Редонда, где хранится работа предположительно кисти Микеланджело

Здание в стиле необарокко, где когда-то располагалась почта, а сегодня — шикарный 5-звёздочный отель

Имперскую церковь Санта-Мария-дель-Паласио, появление которой окутано тайнами

Рыночную площадь, где торгуют свежими фруктами, специями и сувенирами

А я расскажу о городе:

Почему до сих пор идут споры о том, когда был основан Логроньо

Где и как здесь проходили суды инквизиции

Что общего у испанской настольной игры и пути Святого Иакова

Как связан город с Кастильским и Наваррским королевствами

О чём гласит предание о битве при Клавихо

Какие послания скрывает старейшая церковь города

Ещё вы попробуете вкуснейшие тапас и пинчос в барах на самой ароматной улице Лаурель, шашлычок из каракатицы, татаки из тунца и другие местные угощения. А по желанию мы отправимся на такси на винодельню недалеко от Логроньо, где вы продегустируете лучшие вина региона.

Организационные детали

Дополнительные расходы