Описание экскурсииРонда- самый романтический город Испании. Я хочу показать вам этот город в таком ракурсе. Мы поговорим о харизматичных бандолерос и отважных тореадорах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты и питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Колонны на въезде в порт города
Завершение: Ресепшен отеля клиентов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
