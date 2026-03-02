Обзорные экскурсии в Ронде

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Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью

Погрузитесь в атмосферу Ронды, где скалы встречаются с историей. Узнайте, почему этот город вдохновлял Хемингуэя и других писателей
Ронда - это уникальный город, расположенный на скалах, который вдохновлял многих писателей, включая Хемингуэя.

Гуляя по узким улочкам, вы почувствуете дух мавританской архитектуры и увидите знаменитый каменный мост, соединяющий две части города.

Погрузитесь в историю корриды на аллее Славы тореадоров и насладитесь панорамными видами с бокалом местного вина. Свободное время позволит вам исследовать город в своём темпе
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные виды на скалы
  • 📚 История и культура
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🌉 Знаменитый каменный мост
  • 🎭 Аллея Славы тореадоров
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью

Что можно увидеть

  • Каменный мост
  • Ла-Сьюдад
  • Аллея Славы тореадоров

Описание экскурсии

Ронда в объятиях скал

Древний андалусский город расположился между двух отвесных скал, разделённых ущельем. Чтобы полюбоваться этой картиной, мы прогуляемся по паркам и аллеям с захватывающим дух видом на неё. Здесь же вы увидите впечатляющий каменный мост, который соединяет две части города. Далее в Ла-Сьюдад — старом мавританском городе — вы поплутаете в лабиринтах тесных улиц и попробуете уловить арабский дух в архитектуре построек. А проходя по аллее Славы тореодоров, возможно, содрогнётесь при мысли о том, какие бои здесь происходили раньше. В конце двухчасовой прогулки я покажу вам лучшую панораму города под бокал легендарного местного вина!

О писателях, тореадорах и других интересных гранях в истории города

Почему Ронду не побоялись строить в таком опасном месте? Что было предпосылкой к возникновению здесь корриды? Почему Хемингуэй называл город лучшим местом для медового месяца? Кто ещё из известных писателей прославлял Ронду в своих произведениях? Нашу прогулку я наполню увлекательными фактами о городе — от истоков и до современности, и отвечу на эти и другие неожиданные вопросы.

После экскурсии у вас будет полтора часа свободного времени, чтобы в своём темпе погулять по городу и лучше узнать его.

Организационные детали

  • Из Малаги до Ронды будем добираться полтора часа на машине Ford Transit или аналогичном
  • Дегустация вина не входит в стоимость экскурсии €2 за чел.
  • По вашему желанию можно посетить арену для корриды — €7 за чел.
  • Возможно провести экскурсию для компании до 6 чел. за доплату — €20 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Ронде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2141 туриста
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра,
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музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Виктория
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Эльмира шикарный экскурсовод! Владеет огромным багажом знаний и радо им делится, информация подобрана очень интересно. Сбалансированная подача исторических фактов, живых историй и
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любопытных рассказов!
Отвечает на все вопросы, даёт много рекомендаций, что и где посмотреть лучше.

Очень советую! 🌏 Если экскурсии по Испании, то только с Эльмирой! ♥️ С огромным удовольствием буду ездить ещё. 🎒

Благодарю за прекрасное проведённое время!

Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня.
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Н
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать наплыва туристов, угостила печеньками от монашек, приграли в лотерею, все было интересно.
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать
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Сабина
Всё прошло супер! Эльмире большое спасибо — рассказывала так увлечённо, что мы даже не заметили, как пролетело время.
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Алексей
Получили истинное удовольствие от Испании со сверхоригинальной подачей Эльмиры, было очень познавательно и феерически смешно😀 Общее мнение группы - Эльмире точно нужно себя пробовать в разговорном жанре, образ гида ей явно маловат! В будущем надеемся увидеться снова и она для нас еще что-нибудь обязательно откроет. Огромное спасибо!
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С
Ронда - это не просто красиво, Ронда - эта история. Невозможно не влюбиться в этот город. Эльмира - гид, который не просто рассказывает, но и обладает с прекрасным чувством юмора.
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Гид, который хорошо понимает людей, их настроения, и моментально готов помочь по любому вопросу. Андалузию нельзя выучить по книгам. Ее надо прочувствовать всем сердцем. И Эльмира отличный помощник в этом деле. Огромное спасибо! Этот луч на фотографии и есть тот особый свет, который дает нам знания и понимания истории других народов и культур.

Ронда - это не просто красиво, Ронда - эта история. Невозможно не влюбиться в этот город.
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Дарья
Эльмира сделала наш день! Своим человеческим присутствием, обаянием и смешными и меткими наблюдениями о бытовых привычках испанцев. Мы сами были весьма разговорчивы, чем вероятно, тормозили её экскурсионный рассказ. Но, Ронда в её сопровождении была для нас просто прекрасной!
Эльмира сделала наш день! Своим человеческим присутствием, обаянием и смешными и меткими наблюдениями о бытовых привычках
Эльмира сделала наш день! Своим человеческим присутствием, обаянием и смешными и меткими наблюдениями о бытовых привычках
Эльмира сделала наш день! Своим человеческим присутствием, обаянием и смешными и меткими наблюдениями о бытовых привычках
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