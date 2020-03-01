Обзорные экскурсии в Ронде

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  3. Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью

Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов

Эльмира
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Эльмира – ваш гид
Город на скалах.

Колыбель корриды.

Место, вдохновлявшее Хемингуэя и других писателей.

Уловить атмосферу романтики на тесных живописных улочках или же поддаться философским настроениям, наблюдая за аистами на крышах домов, — решать вам.

А я сделаю ваше знакомство с Рондой содержательным и запоминающимся!
220 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
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Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью

Что вас ожидает

Ронда в объятиях скал
Древний андалусский город расположился между двух отвесных скал, разделённых ущельем. Чтобы полюбоваться этой картиной, мы прогуляемся по паркам и аллеям с захватывающим дух видом на неё. Здесь же вы увидите впечатляющий каменный мост, который соединяет две части города. Далее в Ла-Сьюдад — старом мавританском городе — вы поплутаете в лабиринтах тесных улиц и попробуете уловить арабский дух в архитектуре построек. А проходя по аллее Славы тореодоров, возможно, содрогнётесь при мысли о том, какие бои здесь происходили раньше. В конце двухчасовой прогулки я покажу вам лучшую панораму города под бокал легендарного местного вина!

О писателях, тореадорах и других интересных гранях в истории города
Почему Ронду не побоялись строить в таком опасном месте? Что было предпосылкой к возникновению здесь корриды? Почему Хемингуэй называл город лучшим местом для медового месяца? Кто ещё из известных писателей прославлял Ронду в своих произведениях? Нашу прогулку я наполню увлекательными фактами о городе — от истоков и до современности, и отвечу на эти и другие неожиданные вопросы.

После экскурсии у вас будет полтора часа свободного времени, чтобы в своём темпе погулять по городу и лучше узнать его.

Организационные детали

  • Из Малаги до Ронды будем добираться полтора часа на машине Fiat qubo 2018 г
  • Дегустация вина не входит в стоимость экскурсии 2 евро/чел.
  • По вашему желанию можно посетить арену для корриды — 7 евро/чел.
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью
Из Малаги в Ронду — город, парящий над пропастью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эльмира
Эльмира
Одесситка, живу Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте «Cánovas del Castillo». Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгабмра, музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар... Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
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Обзорные экскурсии в Ронде

Ронда — «между скалами и облаками»Ронда — «между скалами и облаками»Ронда — «между скалами и облаками»
250 за экскурсию
3 часа
Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии
Приглашаю на прогулку по волшебному городу Андалусии, который приводит в восторг путешественников со всего мира. Здесь оставили частичку души Хемингуэй, Рильке, Мериме и другие известные творческие личности. Я помогу вам понять, в чем заключается притягательность Ронды, и расскажу, как повлияли на ее историю и характер кельты, римляне и арабы. Вы услышите интересные факты о знаменитых «бандольерос», рыцарях с большой дороги, и постигнете тонкости местного виноделия!

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