Обзорные экскурсии в Ронде

Древний андалусский город расположился между двух отвесных скал, разделённых ущельем. Чтобы полюбоваться этой картиной, мы прогуляемся по паркам и аллеям с захватывающим дух видом на неё. Здесь же вы увидите впечатляющий каменный мост, который соединяет две части города. Далее в Ла-Сьюдад — старом мавританском городе — вы поплутаете в лабиринтах тесных улиц и попробуете уловить арабский дух в архитектуре построек. А проходя по аллее Славы тореодоров, возможно, содрогнётесь при мысли о том, какие бои здесь происходили раньше. В конце двухчасовой прогулки я покажу вам лучшую панораму города под бокал легендарного местного вина!
О писателях, тореадорах и других интересных гранях в истории города
Почему Ронду не побоялись строить в таком опасном месте? Что было предпосылкой к возникновению здесь корриды? Почему Хемингуэй называл город лучшим местом для медового месяца? Кто ещё из известных писателей прославлял Ронду в своих произведениях? Нашу прогулку я наполню увлекательными фактами о городе — от истоков и до современности, и отвечу на эти и другие неожиданные вопросы.
После экскурсии у вас будет полтора часа свободного времени, чтобы в своём темпе погулять по городу и лучше узнать его.
Организационные детали
Из Малаги до Ронды будем добираться полтора часа на машине Ford Transit или аналогичном
Дегустация вина не входит в стоимость экскурсии €2 за чел.
По вашему желанию можно посетить арену для корриды — €7 за чел.
Возможно провести экскурсию для компании до 6 чел. за доплату — €20 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Ронде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2141 туриста
Живу в Испании седьмой год. Закончила отделение туризма в институте Cánovas del Castillo. Являюсь официальным гидом по Андалусии. Моя лицензия позволяет проводить экскурсии во всех достопримечательностях и музеях региона: Альгамбра, читать дальшеуменьшить
музей Пикассо, кафедральные соборы, арабские крепости, дворцы, Алькасар… Мои экскурсии тщательно разработаны на основе разных информационных источников и моего личного опыта. Испанские традиции, быт, культура — это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно в повседневной жизни, а не читаю из Википедии. Обещаю, что на экскурсии будет не утомительно, интересно, легко и весело.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
Одно из самых восхитительных путешествий, что были у меня. Эльмира шикарный экскурсовод! Владеет огромным багажом знаний и радо им делится, информация подобрана очень интересно. Сбалансированная подача исторических фактов, живых историй и читать дальшеуменьшить
любопытных рассказов! Отвечает на все вопросы, даёт много рекомендаций, что и где посмотреть лучше.
Очень советую! 🌏 Если экскурсии по Испании, то только с Эльмирой! ♥️ С огромным удовольствием буду ездить ещё. 🎒
Благодарю за прекрасное проведённое время!
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Н
Наталья
Спасибо нашему гиду Ельмире! Показала нам город, предусмотрела куда по времени лучше сначала пойти, чтобы избежать наплыва туристов, угостила печеньками от монашек, приграли в лотерею, все было интересно.
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Сабина
Всё прошло супер! Эльмире большое спасибо — рассказывала так увлечённо, что мы даже не заметили, как пролетело время.
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Алексей
Получили истинное удовольствие от Испании со сверхоригинальной подачей Эльмиры, было очень познавательно и феерически смешно😀 Общее мнение группы - Эльмире точно нужно себя пробовать в разговорном жанре, образ гида ей явно маловат! В будущем надеемся увидеться снова и она для нас еще что-нибудь обязательно откроет. Огромное спасибо!
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С
Санта
Ронда - это не просто красиво, Ронда - эта история. Невозможно не влюбиться в этот город. Эльмира - гид, который не просто рассказывает, но и обладает с прекрасным чувством юмора. читать дальшеуменьшить
Гид, который хорошо понимает людей, их настроения, и моментально готов помочь по любому вопросу. Андалузию нельзя выучить по книгам. Ее надо прочувствовать всем сердцем. И Эльмира отличный помощник в этом деле. Огромное спасибо! Этот луч на фотографии и есть тот особый свет, который дает нам знания и понимания истории других народов и культур.
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Дарья
Эльмира сделала наш день! Своим человеческим присутствием, обаянием и смешными и меткими наблюдениями о бытовых привычках испанцев. Мы сами были весьма разговорчивы, чем вероятно, тормозили её экскурсионный рассказ. Но, Ронда в её сопровождении была для нас просто прекрасной!
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